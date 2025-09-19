Nam diễn viên từng đóng vai "phá làng phá xóm": Ngoài đời là Tiến sĩ, vừa lên chức Hiệu trưởng trường đại học top đầu Việt Nam

Phát sóng lần đầu năm 2002, bộ phim Đất và Người từng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ. Nội dung phim kể về làng Giếng Chùa có hai dòng họ Trịnh và Vũ cùng những oán hận, mưu mô và thù địch với nhau. Đó là những con người gia trưởng, phong kiến; những con người luồn cúi, nịnh bợ với mưu mô toan tính và cả câu chuyện về những nạn nhân của việc tranh đấu giữa các thế lực.

Nhiều nhân vật trong phim đã để lại dấu ấn sâu đậm, kể cả nhân vật chính và phụ. Một trong số đó là nhân vật Lục. Lục là con ông Ngũ, một thanh niên chơi bời, lêu lổng, phá lòng, phá xóm, gây biết bao phiền nhiễu cho người dân làng Giếng Chùa.

Nhân vật đáng ghét này là do diễn viên, đạo diễn Bùi Như Lai đảm nhận. Trên phim thì bất hảo là vậy nhưng ngoài đời, ông có thành tích "không phải dạng vừa".

Diễn viên, Đạo diễn Bùi Như Lai trong "Đất và Người"

Được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Về học vấn, diễn viên, đạo diễn Bùi Như Lai tốt nghiệp ngành diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vào năm 2002. Năm 2003, ông được chọn tham gia khóa học "Nâng cao năng lực sáng tạo của con người" do Nhà hát David Glass, Anh Quốc phối hợp với Việt Nam tổ chức kéo dài trong 3 năm, từ 2002 dến 2005. Từ năm 2005, Bùi Như Lai theo học ngành đạo diễn và tốt nghiệp năm 2009, ông tiếp tục bảo vệ luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu từ năm 2010 đến 2012. Năm 2011, ông được kết nạp vào Đảng với trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Năm 2019, Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Huân chương Lao động hạng III. Cũng trong năm 2019, ông được Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Thi mời về giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó, ông giữ chức vụ Phó trưởng khoa Sân khấu, rồi Phó Hiệu trưởng của Trường. Được biết, Bùi Như Lai đã lấy bằng Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Mới đây, tại Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với NSƯT Bùi Như Lai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên, Đạo diễn Bùi Như Lai

Được biết, ở mỗi vị trí công tác, NSƯT Bùi Như Lai luôn thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối tập thể. Ông là người tiên phong tổ chức tuyển sinh Cao học tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, giúp nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, nhà báo trở thành Thạc sĩ ngành sân khấu – điện ảnh.

Bên cạnh đó, ông trực tiếp giảng dạy, hỗ trợ các khóa đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao cho Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Nhiều năm qua, ông từng đạo diễn nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn, khẳng định dấu ấn sáng tạo nghệ thuật, có thể kể đến như "Ê-đíp làm vua", "Chén thuốc độc", "Như hạt mưa sa",...

Nói thêm về trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đây là là một trong những trường đại học lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm trong việc đào tạo và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu trong các lĩnh vực như: Sáng tác (nhạc, văn học), Biểu diễn, Nghiên cứu, Lý luận - Phê bình, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình. Nhiều năm qua, trường được xem là một trong những "cái nôi" đào tạo nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam.