Nam diễn viên từng bị chỉ trích vì hành hung bạn gái, nay lãnh 16 tháng tù vì lý do này!

Sáng 24/2, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Zachery Ty Bryan (phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift) vừa bị tuyên án 16 tháng tù giam vì lái xe trong tình trạng say rượu. Được biết, nam diễn viên sinh năm 1981 cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của bản thân. Nguồn tin cho biết thêm, nồng độ cồn trong máu của anh đo được là hơn 0,15% - cao gấp đôi so với mức cho phép 0,08%.

Theo phán quyết cuối cùng, Zachery Ty Bryan không được hưởng án treo và bị phạt 16 tháng tù giam. Do nam nghệ sĩ đã bị tạm giam 57 ngày cho nên anh sẽ phải thụ án 14 tháng tù giam.

Trước đó, trong quá trình thực hiện dừng xe để kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 chiếc xe nghi có liên quan đến 1 vụ va chạm. Bryan chính là người điều khiển phương tiện có dấu hiệu khả nghi nói trên. Khi tiếp cận, cảnh sát phát hiện nam diễn viên có biểu hiệu không tỉnh táo và đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ anh. Nồng độ cồn trong máu của Bryan được xác định là vượt xa mức cho phép. Nam diễn viên sau đó được đưa vào Trung tâm giam giữ John Benoit. Sao nhí 1 thời đã nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại trước khi lĩnh án tù vào ngày hôm nay.

Zachery Ty Bryan bị kết án tù ngay đầu năm mới vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Ảnh: Pagesix

Đây không phải lần đầu tiên Zachery Ty Bryan trở thành tâm điểm chỉ trích vì vi phạm luật an toàn giao thông. Còn nhớ hồi tháng 10/2024, anh đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và không có bằng lái. Tại thời điểm đó, sao nhí 1 thời thừa nhận mình đã uống quá chén, đồng thời cho biết bằng lái bị vô hiệu hóa do từng say rượu lái xe trong quá khứ.

Chưa hết, Zachery Ty Bryan còn từng bị tố bạo hành bạn gái - Johnnie Faye Cartwright, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Theo nguồn tin, bạn gái đã cáo buộc Zachery Ty Bryan bóp cổ, còn đấm liên tục lên mặt cô. Johnnie Faye Cartwright còn khẳng định nam diễn viên sinh năm 1981 đã đe dọa sẽ giết hại cô. Sau cùng, tòa án ban hành lệnh cấm Bryan không được lại gần bạn gái trong vòng 5 năm.

Nam diễn viên sinh năm 1981 vướng hàng loạt lùm xùm trong sự nghiệp, từng gây phẫn nộ với hành vi bóp cổ bạn gái - Johnnie Faye Cartwright. Ảnh: People

Zachery Ty Bryan là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim được nhiều khán giả biết đến tại Mỹ. Nam nghệ sĩ xuất thân là diễn viên nhí, chạm ngõ màn ảnh khi vừa tròn 9 tuổi qua bộ phim TGIF. Zachery Ty Bryan trở nên nổi tiếng tại Mỹ sau thành công của sitcom đình đám 1 thời Home Improvement. Từ đó đến nay, nam diễn viên tiếp tục tham gia diễn xuất ở hàng chục tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như First Kid, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, The Guardians of Justice...