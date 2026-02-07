Nam diễn viên Tô Đức Dương bị nạn nghiêm trọng

Khoảnh khắc kinh hoàng

Now News đưa tin nam diễn viên đóng thế Tô Đức Dương (37 tuổi) bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên phim trường ở Lô Trúc, thành phố Đào Viên, phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc), vào ngày 20/1. Vào thời điểm đó, anh Tô được giao thực hiện phân cảnh rơi từ trên cao xuống cho bộ phim Mẹ đậu phụ , phát sóng vào 20h trên đài Formosa TV (FTV).

Sáng 6/2, Công đoàn nghề nghiệp ngành điện ảnh - truyền hình thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) công bố đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn của Tô Đức Dương.

Khoảnh khắc diễn viên đóng thế Tô Đức Dương bị tai nạn trên phim trường.

Trong video, anh Tô được thấy đứng trên bục cao của tòa nhà đang xây, không có thiết bị bảo vệ nào. Bên dưới, ê kíp quay phim có chuẩn bị đệm mút khá dày, với nhiều người ngồi quanh hỗ trợ. Tuy nhiên, có vẻ như điểm rơi không được căn chính xác. Anh Tô tiếp đất trong tình trạng úp mặt xuống, nửa thân dưới trên đệm, nửa thân trên va chạm với nền bê tông rồi văng ra ngoài. Cuối video vang lên tiếng la hét thất thanh và phim trường trở nên hỗn loạn.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Tô mất ý thức tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động não nghiêm trọng, xuất huyết nội sọ, tổn thương răng và gãy xương nhiều chỗ. Anh phải nằm theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trong 7 ngày. Trong thời gian này, bác sĩ từng thông báo tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, may mắn sau đó thoát khỏi hiểm cảnh.

Hiện tại, anh Tô đã được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, chờ đợi anh phía trước là những ngày tháng phục hồi chức năng được dự đoán dài đằng đẵng.

Anh Tô nhập viên trong tình trạng hôn mê, từng có thời điểm tưởng như không thể qua khỏi.

Kèm theo video, công đoàn đưa ra tuyên bố bày tỏ sự xót xa cho tình cảnh của anh Tô và phẫn nộ trước cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đài FTV.

Công đoàn cho biết đơn vị đã hỗ trợ anh Tô và gia đình ủy quyền cho luật sư xử lý những thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, bao gồm thanh tra lao động, truy cứu trách nhiệm hình sự và yêu cầu bồi thường dân sự.

Tuyên bố nhấn mạnh đây không phải trường hợp cá biệt, mà là hệ quả của sự tắc trách kéo dài nhiều năm của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Do đó, công đoàn không cho phép vụ anh Tô bị xem như tai nạn ngoài ý muốn rồi bỏ qua.

“Chúng tôi kịch liệt lên án đài truyền hình và công ty sản xuất vì thái độ chậm trễ, thụ động, né tránh trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc này. Khi logic vận hành của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình chỉ dựa trên tỷ suất người xem, lượt nhấp chuột và lợi nhuận, rồi đùn đẩy trách nhiệm, mặc cả tiền bồi thường, hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự cố, thiếu chân thành khi xin lỗi và thiếu suy ngẫm sau tai nạn lao động, nạn nhân thực sự là những nhân viên đoàn phim đang liều mạng làm việc ở tuyến đầu. Bất kỳ thái độ nào coi tai nạn lao động là ‘rủi ro cá nhân’ và an toàn là vấn đề giải quyết ‘sau khi quay phim xong’ đều gây ra tổn hại thứ cấp cho người lao động bị thương và gia đình họ, cũng là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với tất cả người lao động trong ngành điện ảnh và truyền hình. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan trong ngành phải ngay lập tức phản hồi tích cực, nhận trách nhiệm hoàn toàn và chấm dứt mọi sự chậm trễ hay nỗ lực thoái thác trách nhiệm”, trích thông cáo.

Bên cạnh đó, công đoàn cũng nêu ra những tồn tại lâu năm trong ngành như không mua bảo hiểm đầy đủ cho diễn viên, thái độ bỏ qua mọi thứ để đảm bảo tiến độ, không diễn tập an toàn trước khi bấm máy, không thuê nhân viên cấp cứu cho đoàn phim…

Tranh cãi giữa đoàn phim và người nhà

Trước đó, công ty Vạn Tinh Media, nhà sản xuất bộ phim Mẹ đậu phụ , ra tuyên bố giải thích về vụ tai nạn. Công ty khẳng định đã mua bảo hiểm trách nhiệm lao động cho diễn viên, cũng từng thảo luận với đạo diễn võ thuật về nội dung quay và các biện pháp bảo hộ an toàn.

Theo công ty, dù đạo diễn chỉ yêu cầu 4 tấm đệm an toàn làm lớp giảm chấn, đoàn phim đã chuẩn bị tổng cộng 5 tấm, cùng 6 nhân viên đứng quanh để bảo vệ. Họ còn hỏi ý kiến Tô Đức Dương trước khi thực hiện cảnh quay mạo hiểm và nhận được xác nhận an toàn từ anh.

Đại diện đoàn phim thông tin thêm luôn ở bên cạnh anh Tô trong suốt thời gian điều trị và trả toàn bộ chi phí.

Anh Tô đã tỉnh nhưng phải gánh thương tích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tuyên bố này bị Rena, vị hôn thê của Tô Đức Dương, bác bỏ. Cô tố trường quay không có đạo diễn võ thuật mà để diễn viên đóng thế đảm nhận luôn vai trò này. Cô chỉ trích việc sắp xếp 6 nhân viên nhưng tất cả đều thiếu kỹ năng cần thiết để bảo vệ diễn viên đóng thế.

Về vấn đề thăm nom, Rena cho biết dù nhà sản xuất cử trợ lý đến thanh toán bằng thẻ, nhưng lại không đủ tiền mặt để chi trả những khoản phát sinh. Theo cô, đoàn phim thanh toán hơn 65.000 Đài tệ (2.057 USD), nhưng vẫn nợ khoảng 20.000 Đài tệ (633 USD).

Cô cũng không đồng tình với cụm từ “chăm sóc toàn thời gian” được đề cập trong tuyên bố của đoàn làm phim. Cô cho biết họ chỉ đến thăm 5 lần, mỗi lần chỉ khoảng 10-15 phút, tổng thời gian chỉ khoảng 1-2 giờ.

Trước phản hồi này, đài FTV cam kết: “Đài FTV và đơn vị sản xuất sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm cần phải chịu, đồng thời khiêm tốn tiếp nhận mọi ý kiến chỉ ra, nghiêm túc tự kiểm điểm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ căn cứ theo sự chỉ đạo của Cục Thanh tra Lao động thành phố Đào Viên để tích cực cải thiện môi trường làm việc”.