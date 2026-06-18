Nam diễn viên sở hữu khí chất tổng tài kinh điển tới mức netizen yêu cầu các đạo diễn phim Trung "cắp sách" đi học 1 khóa quay phim

Tổng tài kinh điển của màn ảnh Hàn

When The Phone Rings phát sóng trên MBC cuối năm 2024, do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính. Phim khai thác câu chuyện về Baek Sa Eon, phát ngôn viên trẻ nhất của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, và người vợ câm Hong Hee Joo trong một cuộc hôn nhân sắp đặt lạnh nhạt. Mọi thứ đảo lộn khi Hee Joo bị bắt cóc, và bộ đôi buộc phải đối mặt với những bí mật chôn vùi bấy lâu.

Cảnh Yoo Yeon Seok xuống xe gây sốt

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết web cùng tên trên Kakao Page, do đạo diễn Park Sang Woo và biên kịch Kim Ji Woon thực hiện. Trong phim, Baek Sa Eon đảm nhận vai trò Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống, sở hữu khối tài sản lớn cùng địa vị vững chắc trên chính trường. Một trong những cảnh quay gây sốt MXH đó chính là cảnh Baek Sa Eon nổi rần rần khiến netizen khẳng định đây chính là cảnh quay mẫu cho các phim ngôn tình.

Nhưng bình luận được ghim cao nhất dưới clip lại là một đoạn phân tích dài từ tài khoản tự nhận chưa từng xem bộ phim: "Bộ vest được cắt may chỉn chu cùng chiếc đồng hồ thấp thoáng dưới cổ tay áo đều cho thấy sức hút và khí chất của người đàn ông này. Dáng người thẳng tắp và những bước đi vững vàng cho thấy anh ấy có thói quen rèn luyện thể chất. Chiếc nhẫn trên tay trái cho thấy anh ấy đã kết hôn. Biểu cảm điềm tĩnh khiến người ta cảm nhận được sự chững chạc và đáng tin. Ngay khi bước vào cửa, anh ấy đưa mắt quan sát xung quanh, tạo cảm giác là người thích nắm bắt tình hình. Chỉ với một phân cảnh ngắn như vậy đã đặt nền tảng cho toàn bộ ấn tượng của khán giả về nam chính. So với một số bộ phim Hoa ngữ hiện nay, cách xây dựng này thực sự rất đáng học hỏi".

Bình luận này nhận về hàng chục nghìn lượt thích. Phần còn lại của section comment là chuỗi phản ứng dây chuyền: "Đây là cách kể chuyện bằng ống kính, không phải bằng lời thoại," "Phim Hàn không cần cho nhân vật tự giới thiệu mình là ai," và phổ biến nhất là những tag tên phim ngôn tình nội địa kèm câu hỏi tu từ không cần trả lời.

Yoo Yeon Seok và 20 năm mài giũa khí chất

Điều trớ trêu là những gì netizen Trung khen ngợi lại không phải diễn xuất phô trương. Trong cảnh đó, Yoo Yeon Seok không "diễn" tổng tài hay quan chức quyền lực, anh tồn tại trong khung hình như người đàn ông đó một cách hoàn toàn tự nhiên, không gồng, không cố. Tư thế, nhịp bước, ánh mắt lướt qua căn phòng đều nhất quán với người thực sự quen thuộc với không gian quyền lực và không cần nhạc nền nào xác nhận hộ.

Để có được điều đó, Yoo Yeon Seok đã đi một con đường khá dài. Sinh năm 1984, anh bước vào nghề hoàn toàn tình cờ khi đang học năm ba trung học, được giới thiệu thử vai cho Oldboy của đạo diễn Park Chan Wook và được chọn vì có nét giống diễn viên Yoo Ji Tae, xuất hiện với tư cách phiên bản trẻ của nhân vật.

Sau đó anh nhập ngũ, tốt nghiệp ngành Điện ảnh tại Đại học Sejong rồi trở lại màn ảnh từ năm 2008, mài giũa qua hàng loạt vai phụ trên truyền hình trước khi được chú ý rộng rãi hơn.

Tên tuổi anh thực sự nổi lên qua các bộ phim điện ảnh như The Whistleblower và The Royal Tailor, vai diễn trong The Royal Tailor mang lại đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Trên truyền hình, anh để lại dấu ấn qua Reply 1994, Dr. Romantic, Mr. Sunshine và Hospital Playlist trước khi đến với When The Phone Rings. Gần 20 năm trong nghề với biên độ vai diễn trải dài từ phim indie đến bom tấn lịch sử, từ bác sĩ đến lính thời thuộc địa, đó là nền tảng để anh có thể đứng trong một khung hình mà không cần làm gì thêm vẫn đủ sức nặng.

Phần còn lại là công của ekip sản xuất: vest cắt may đúng chuẩn thay vì loại bóng loáng "trông có vẻ sang," ánh sáng không cố tâng bốc, góc máy ngang tầm mắt thay vì ngước lên kiểu "anh hùng hạ cố." Tất cả phục vụ một mục tiêu duy nhất: khán giả tin nhân vật này là ai trước khi anh ta mở miệng.

Phim Hàn hiểu điều gì mà thể loại ngôn tình hay bỏ qua

Đây không phải lần đầu phim Hàn được đem ra so sánh trên Douyin. Nhưng điểm thú vị của làn sóng lần này là chiều hướng bình luận: thay vì chỉ khen, netizen Trung dùng clip When The Phone Rings như một bài đối chiếu sống động cho phim ngôn tình nội địa.

Vấn đề nằm ở cách "giới thiệu" nhân vật. Thể loại ngôn tình thường chọn cách thông báo thay vì để khán giả tự quan sát: nhân vật tổng tài được giới thiệu qua lời thoại của nhân vật phụ, qua nhạc nền hùng tráng, qua cận cảnh slow-motion. Kết quả là nhân vật được kể chứ không được thấy.

When The Phone Rings làm ngược lại. Baek Sa Eon là phát ngôn viên trẻ nhất của Tổng thống Hàn Quốc nhưng khán giả hiểu điều đó không phải qua lời ai nói, mà qua cách anh bước vào một căn phòng.

Một cảnh 45 giây đủ để triệu người tự rút ra kết luận mà không cần nhà phê bình nào dẫn dắt, và đủ để một phần internet Trung Quốc ngồi tự kiểm điểm phim nước nhà vào một buổi tối bình thường.