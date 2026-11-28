Lê Minh Thuấn sinh năm 1995 tại Cà Mau, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm lớp 11, khi được thầy cô nhận xét có năng khiếu diễn xuất sau một lần tham gia hoạt động văn nghệ ở trường. Đến năm lớp 12, anh quyết định thi vào trường sân khấu, dù lựa chọn này từng khiến gia đình lo lắng vì nghề diễn vốn nhiều gian truân.

Tuy nhiên, con đường theo đuổi nghệ thuật của Lê Minh Thuấn không hề bằng phẳng. Sau khi ra trường, anh liên tục đi casting nhưng không có nhiều cơ hội được lựa chọn. Khoảng năm 2017, nam diễn viên từng phải xin đóng vai quần chúng không thù lao vì quá ít cơ hội làm nghề. Có thời điểm, anh quyết định tạm dừng diễn xuất, theo người thân đến Bà Rịa - Vũng Tàu làm công nhân công trình để trang trải cuộc sống.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Lê Minh Thuấn bắt đầu từ năm lớp 11, khi được thầy cô nhận xét có năng khiếu diễn xuất sau một lần tham gia hoạt động văn nghệ ở trường. Ảnh: FBNV

Sau khi ra trường, anh liên tục đi casting nhưng không có nhiều cơ hội được lựa chọn. Ảnh: FBNV

Lê Minh Thuấn từng kể công việc khi ấy bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài đến tận đêm muộn. Những ngày tháng lao động vất vả khiến ngoại hình anh thay đổi, cuộc sống cũng không ít áp lực.

Đặc biệt, nhiều đêm trở về phòng trọ, anh chỉ biết khóc một mình khi nhìn bạn bè cùng trang lứa vẫn đang theo đuổi đam mê nghệ thuật, còn bản thân phải tạm rời xa phim trường. Trong một cuộc phỏng vấn khác, nam diễn viên cũng từng chia sẻ cảm giác tủi thân khi được đào tạo bài bản nhưng vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp.

Sau khoảng thời gian mưu sinh, Lê Minh Thuấn quyết định quay trở lại với diễn xuất. Năm 2021, anh có cơ hội góp mặt trong phim Mẹ trùm, sau đó tiếp tục tham gia các dự án như Mặt trời khuyết, Đất rừng phương Nam và Kẻ sát nhân cô độc. Dù có thêm nhiều vai diễn, cái tên Lê Minh Thuấn vẫn chưa thực sự được đông đảo khán giả nhớ đến.

Từng tốt nghiệp trường diễn xuất nhưng liên tục gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội casting, Lê Minh Thuấn có khoảng thời gian phải tạm gác giấc mơ nghệ thuật để đi làm công nhân mưu sinh. Ảnh: FBNV

Anh từng trải qua những đêm khóc một mình trong phòng trọ vì chạnh lòng khi thấy bạn bè đồng trang lứa vẫn tiếp tục theo đuổi nghề diễn. Ảnh: FBNV

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ với vai Thái. Đây là nhân vật phản diện thuộc phe đối phương, có tính cách gian manh, đố kỵ và tàn nhẫn. Dù không phải tuyến nhân vật chính diện, Thái vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ bởi cách thể hiện của Lê Minh Thuấn. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật này ngã xuống khiến nhiều khán giả trong rạp vỗ tay, cho thấy mức độ nhập vai và phản ứng của người xem đối với nhân vật.

Sau thành công của Mưa đỏ, Lê Minh Thuấn có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trong các dự án mới. Năm 2026, anh tiếp tục góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh với vai Hoạn quan tổng quản. Đây là dạng nhân vật hoàn toàn khác những vai phản diện gai góc trước đó, đòi hỏi nam diễn viên phải nghiên cứu kỹ dáng đi, cử chỉ, cách nói chuyện và ngôn ngữ cơ thể. Anh cũng cho biết quá trình chuẩn bị cho vai diễn này gặp không ít thử thách về thể lực và diễn xuất.

Từ một diễn viên từng phải rời xa phim trường để mưu sinh, Lê Minh Thuấn hiện đã có cơ hội đến gần hơn với khán giả qua những dự án điện ảnh được chú ý. Sau hơn 10 năm kiên trì với nghề, vai Thái trong Mưa đỏ trở thành dấu mốc quan trọng, giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi hơn và mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ với vai Thái. Ảnh: FBNV

Sau thành công của Mưa đỏ, Lê Minh Thuấn có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trong các dự án mới. Ảnh: FBNV