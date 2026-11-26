Lục Nghị là nam diễn viên Trung Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mãi Không Nhắm Mắt, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Tam Quốc... Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của anh và bà xã Bảo Lôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, khi tham gia một chương trình, Lục Nghị bất ngờ chia sẻ khá thẳng thắn về chuyện tình cảm và hôn nhân trong tương lai của con gái.

Lục Nghị là nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: In The Name Of People)

Trong cuộc trò chuyện về chủ đề tình yêu, hôn nhân của người trẻ, nam diễn viên được hỏi quan điểm nếu con gái có bạn trai. Lục Nghị cho biết anh không đồng tình với việc con kết hôn cùng một người có hoàn cảnh gia đình quá khác biệt, ngay cả khi đối phương có tính cách tốt và nhiều phẩm chất đáng quý. Với anh, sự tương xứng giữa hai gia đình là một yếu tố cần được cân nhắc khi tiến tới hôn nhân.

Lục Nghị cho rằng tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân còn liên quan đến sự hòa hợp giữa hai gia đình. Theo quan điểm của nam diễn viên, khác biệt về điều kiện sống, môi trường trưởng thành và quan niệm gia đình có thể trở thành những vấn đề cần giải quyết khi hai người chung sống. Anh thậm chí cho biết mình chấp nhận bị xem là người ngăn cản tình yêu nếu điều đó giúp con tránh được những khó khăn mà anh cho là có thể lường trước.

Trái với quan điểm khá cứng rắn của chồng, Bảo Lôi lại có cách nhìn thoáng hơn. Nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm và sự hòa hợp giữa hai người. Nếu con gái thực sự yêu đối phương, cảm thấy thoải mái khi ở bên người đó, cô sẵn sàng tôn trọng lựa chọn của con, không đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về xuất thân hay điều kiện kinh tế.

Lục Nghị và bà xã Bảo Lôi có cách nhìn khác nhau về tiêu chuẩn chọn bạn đời cho con (Ảnh: Weibo)

Sự khác biệt trong quan điểm của hai vợ chồng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với Lục Nghị, cho rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai cá nhân. Khi bước vào cuộc sống chung, những khác biệt về cách chi tiêu, quan hệ gia đình, trách nhiệm chăm sóc cha mẹ hay phương pháp nuôi dạy con cái đều có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng không nên đánh giá một người chỉ qua hoàn cảnh xuất thân. Điều kiện kinh tế của gia đình không quyết định hoàn toàn nhân cách, trách nhiệm hay khả năng xây dựng cuộc sống của một người. Một người trẻ có gia cảnh bình thường vẫn có thể chăm chỉ, cầu tiến và trở thành người bạn đời đáng tin cậy.

Từ câu chuyện của Lục Nghị và Bảo Lôi, có thể thấy cách cha mẹ nhìn nhận chuyện tình cảm của con thường chịu ảnh hưởng từ chính trải nghiệm và quan niệm sống của họ. Người từng chứng kiến những cuộc hôn nhân gặp trắc trở vì khác biệt gia đình có thể đề cao sự tương xứng, trong khi người coi trọng quyền tự quyết lại muốn để con tự lựa chọn người đồng hành.

Trong giáo dục gia đình, việc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm và giúp con nhận diện những vấn đề có thể phát sinh khi kết hôn là cần thiết. Tuy nhiên, giữa định hướng và quyết định thay con vẫn có một ranh giới. Thay vì chỉ đưa ra tiêu chí về gia cảnh, cha mẹ có thể cùng con nhìn nhận những yếu tố thiết thực hơn như tính cách, trách nhiệm, cách ứng xử với người thân, quan điểm tài chính và khả năng giải quyết mâu thuẫn.

Bởi xuất thân là điều một người trẻ không thể tự lựa chọn, nhưng cách họ sống, đối xử với người khác và xây dựng tương lai lại là những điều có thể quan sát qua thời gian. Sự quan tâm của cha mẹ sẽ có ý nghĩa hơn khi giúp con có đủ hiểu biết để đưa ra quyết định của mình, thay vì chỉ đặt ra một khuôn mẫu bạn đời mà con phải làm theo.