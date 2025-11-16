Nam diễn viên Mưa Đỏ có đang mắc bệnh ngôi sao?

Đảm nhận vai diễn lính trẻ trong bộ phim chiếu rạp cực hot Mưa đỏ, tên tuổi của Lâm Thanh Nhã được khán giả biết tới nhiều hơn. Khoảng 10 ngày trước, nam diễn viên sinh năm 1995 đã tổ chức buổi fan meeting ở Hà Nội nhưng số người tham gia lại ít ỏi, hàng ghế trống nhan nhản.

Trên Threads có hơn 20.000 người theo dõi, Lâm Thanh Nhã mới đăng tải bài viết gây chú ý: "Bee không chỉ hút mật, mà còn có cái kim chích". Được biết, fandom của nam diễn viên sinh năm 1995 là Bee. Cư dân mạng liền nghi vấn cho rằng dòng trạng thái của Lâm Thanh Nhã đang ẩn ý việc người nào đó có ý đụng độ va chạm thì fan của anh sẽ không ngần ngại phản kháng.

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái này của Lâm Thanh Nhã đã vấp phải những tranh cãi trái chiều từ netizen. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam diễn viên sinh năm 1995 mắc bệnh ngôi sao, đang tự tin quá đà.

Lâm Thanh Nhã tổ chức fan meeting ở Hà Nội nhưng số lượng người tham gia ít ỏi, nhiều ghế trống

Trên Threads, anh vướng tranh cãi vì dòng trạng thái bị cho rằng mắc bệnh ngôi sao

Cư dân mạng đã bùng nổ tranh cãi trái chiều về bài viết của Lâm Thanh Nhã

Trong sự kiện fan meeting vừa qua, Lâm Thanh Nhã nghẹn ngào chia sẻ trước khán giả: “Vé của mình bán không hết, rất là nhiều khoảng trống ở dưới kia. Nhưng mà không sao cả vì mục đích ban đầu của mình là buổi gặp gỡ chung với nhau.

Mình ở lại đây là vì cuộc hẹn này đúng không? Lần này anh xin phép mọi người cho các bạn phía trên xuống dưới để có thể ngồi vào những khoảng trống này. Các bạn là đại gia đình, và mình sẽ gần gũi hơn với nhau. Cảm ơn mọi người đã hiểu”.

Bên cạnh những lời động viên, một số khán giả cho rằng việc fanmeeting tại Hà Nội chưa “cháy vé” có thể xuất phát từ việc Mưa Đỏ tạm ngừng chiếu một thời gian, khiến độ nóng của dự án giảm đi. Bên cạnh đó, mức giá vé được nhận định là khá cao, dao động từ 690.000 đến 2.290.000 đồng, cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé của người hâm mộ.

Khoảnh khắc Lâm Thanh Nhã nghẹn ngào chia sẻ tại buổi fan meeting vắng người tham gia đã viral trên mạng xã hội

Nam diễn viên được nhiều người biết tới hơn sau khi tham gia bộ phim Mưa đỏ

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày theo mẹ ra đồng và cùng cha mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ nhỏ, nam diễn viên đã quen với cuộc sống tự lập, làm đủ nghề từ bán vé số tới bưng bê để đỡ đần gia đình và trang trải việc học. Đến năm cuối cấp 2, cha mẹ ly hôn, biến cố này khiến anh buộc phải trưởng thành sớm và học cách tự đứng vững.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã từng phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Dù đỗ cùng lúc hai trường đại học, anh buộc phải từ bỏ lựa chọn mơ ước là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để theo học Học viện Bưu chính Viễn thông - nơi có mức học phí thấp hơn và phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ.