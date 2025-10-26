Nam diễn viên lấy vợ kém 16 tuổi: “Tôi có một khoản tiền dành riêng cho gia đình và không được đụng vào”

Mới đây, tại sự kiện ra mắt phim “Trăng Điên”, Quách Ngọc Tuyên đã có những chia sẻ bất ngờ về việc được vợ trẻ kém 16 tuổi ủng hộ làm nghề.

Anh nói: “Tôi làm nghề, vợ ủng hộ 100%. Bé Hân (vợ Quách Ngọc Tuyên) tin tưởng vào những quyết định của tôi. Hồi sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ, trong người tôi chỉ có 50 triệu mà tôi vẫn dám làm là mọi người biết tôi liều cỡ nào.

Bù lại, tôi đảm bảo được một điều, sữa tã của con không thiếu. Tôi có một khoản tiền dành riêng cho gia đình và không được đụng vào. Thiếu hụt, tôi xoay sở từ anh em bạn bè.

Dự án "Trăng Điên" tốn khoảng 1 tỷ đồng nhưng một mình tôi không đủ giàu để làm. Tôi may mắn có nhãn hàng đồng hành. Tổng chi phí 1 tỷ thì tôi phải chi khoảng 50-60%, chứ nếu một mình bỏ hết chi phí thì chắc tôi không dám làm. Mọi người cũng biết, giờ nguồn thu lại từ Youtube rất chậm nhưng vì mình đam mê.

Số tiền đó để không thì mình xài được thời gian rất dài, làm được nhiều việc khác nhưng tôi quá đam mê, muốn làm phim để gửi tới khán giả. Cực cỡ nào cũng chơi. Chơi xong thì kiếm tiền trả lại. Tôi còn nhà hàng sushi nữa mà, lo gì” (cười).

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ tại buổi ra mắt phim Trăng Điên.

Tổ ấm nhỏ của nam diễn viên người Long An.

Anh đang xây nhà tặng bố mẹ ơ quê.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984 tại Long An. Anh làm nghề tới nay gần 20 năm, để lại dấu ấn trong nhiều phim từ điện ảnh đến truyền hình, webdrama. Quách Ngọc Tuyên nổi tiếng từ vai đại ca Vi Cá trong phim “Giải cứu tiểu thư” của Hồ Việt Trung. Sau đó, anh tiếp tục được khán giả ủng hộ khi làm series phim riêng về nhân vật này.

Nam diễn viên sinh năm 1984 cũng được khán giả yêu mến với vai Tư Hậu trong Lật Mặt 7 của đạo diễn Lý Hải, vai chú Nhàn trong Lật Mặt 8. Ngoài các dự án của các nhà sản xuất khác, từ nhiều năm nay, Quách Ngọc Tuyên cũng chịu khó đầu tư làm phim riêng như một cách tri ân khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình.

Bên cạnh sự nghiệp, nam diễn viên quê Long An gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng vợ trẻ kém 16 tuổi. Hai người hiện tại có 2 con, 1 trai 1 gái song chưa tổ chức đám cưới. Cuộc sống hôn nhân của anh vô cùng viên mãn khi vợ chồng thấu hiểu, chia sẻ, luôn ủng hộ nhau trong mọi việc.

Quách Ngọc Tuyên hiện còn là chủ 2 nhà hàng ẩm thực, một nhà hàng rộng tới 400 m2, nằm ngay mặt tiền lớn quận Bình Tân, rất đông khách. Anh mát tay kinh doanh nên cuộc sống cũng đủ đầy. Anh hiện đang xây nhà báo hiếu bố mẹ ở quê. Căn nhà với 9 phòng ngủ với kinh phí không hề nhỏ.