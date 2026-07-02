Ngày 1/7, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ căng thẳng giữa Nicola Peltz và nhà chồng giờ đây đã lan sang cả Harper Beckham. Mới đây, Nicola Peltz được cho là đã ngang nhiên công khai "đá xéo" em chồng khi đăng bài ca ngợi Kenya Kinski-Jones - vợ của anh trai Will Peltz, và gọi đối phương là "người chị gái trong mơ".

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng cách dùng cụm từ "dream sister" của dâu cả nhà Beckham trong bài đăng không hề đơn giản. Cụm từ này là một lời ám chỉ với 2 tầng nghĩa có thể hiểu là chị/em gái trong mơ. Do đó, Page Six tin rằng Nicola Peltz đang mượn chuyện mình có chị dâu mới để móc mỉa, dằn mặt cô em chồng Harper Beckham.

Nicola Peltz được cho là đang mượn dịp anh trai đám cưới và mình có chị dâu mới để mỉa mai cô em chồng Harper Beckham. Ảnh: Getty Images.

Trên MXH, cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm dành cho Harper khi mới 15 tuổi đã phải đứng giữa cuộc chiến gia tộc khó xử giữa cha mẹ và vợ chồng anh trai cả. Không ít người thắc mắc rốt cuộc Harper Beckham có tội tình gì mà bị Nicola Peltz ghét bỏ, ngầm công kích.

Theo tờ Page Six, Harper Beckham nhiều khả năng trở thành cái gai trong mắt chị dâu tỷ phú vì vụ tới thăm anh trai - Brooklyn Beckham mà không thông báo trước sau khi sang Mỹ tham dự buổi lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của bố mình (David Beckham) vào giữa tháng 6. Thế nhưng, cô bé 15 tuổi đã phải lủi thủi ra về trong buồn bã vì không thể gặp được anh mình. Hình ảnh đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, trở thành chi tiết xót xa giữa cuộc nội chiến của gia tộc Beckham. Chứng kiến biểu cảm của Harper, 1 bộ phận khán giả thậm chí còn đặt ra nghi vấn Harper bị anh trai và chị dâu đuổi về, không thèm gặp mặt.

Harper Beckham được cho là bị Nicola Peltz ghét bỏ, ngầm công kích sau vụ bất ngờ đến thăm nhà anh trai và bị chụp ảnh lủi thủi ra về. Ảnh: Getty Images.

Trước những lời đàm tiếu của công chúng và tình cảm của em gái út, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chẳng những không thu xếp cuộc gặp với Harper để cô bé được thỏa nỗi nhớ anh trai mà còn đưa ra cáo buộc gây sốc, khiến em gái mình bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió” giữa màn đấu tố gia tộc. Cụ thể, đại diện của cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đã mạnh mẽ tố cáo màn ghé thăm không báo trước của Harper thực ra là 1 sản phẩm dàn dựng: “Việc các tay săn ảnh có mặt đúng vào thời điểm lá thư được gửi đến đã nói lên tất cả, chuyện này rõ ràng đã được dàn dựng rồi”.

Cáo buộc gây sốc từ phía cậu cả nhà Beckham đã gây bức xúc trong dư luận. Theo nhiều khán giả, Harper ngay từ đầu không đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc xung đột giữa người lớn và cô bé đơn giản chỉ muốn gặp lại anh trai sau thời gian dài xa cách. Thế nhưng, Brooklyn lại không hiểu cho tình cảm chân thành của Harper, thậm chí còn kéo em gái mình vào cáo buộc gây sốc, có thể khiến cô bé bị 1 bộ phận công chúng tưởng lầm là dàn cảnh. Cũng từ đây, khán giả khắp thế giới không khỏi đau lòng, xót xa cho Harper khi cô bé vô tội bỗng dưng bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió” trong cuộc chiến giữa người lớn.

Đáp trả con trai, David và Victoria Beckham đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ cáo buộc dàn dựng việc Harper tới thăm anh trai cả: “Thật đau lòng khi lời buộc tội khủng khiếp như vậy lại hướng về 1 cô bé vô tội đang quá nhớ anh trai mình. Không ai cần phải nói gì cả. Việc bịa ra 1 cáo buộc như vậy hoàn toàn không cần thiết”. Trong đó, Victoria Beckham được cho biết vô cùng suy sụp, đau lòng khi biết chuyện con gái tới gặp Brooklyn nhưng phải lủi thủi ra về.“Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cả gia đình Beckham, và Victoria đang đau lòng khôn xiết vì con mình. Victoria và David đều biết Harper sẽ đến chỗ Brooklyn” , 1 nguồn tin thân cận hé lộ.

Harper Beckham tới thăm anh trai nhưng còn chưa được vào nhà uống tách trà đã phải lủi thủi ra về 1 mình trong buồn bã. Ảnh: Page Six.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên tin bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ “cắm rễ” bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại 1 thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh. Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Gia đình Beckham tan đàn xẻ nghé. Ảnh: Wire Images.

Nguồn: Page Six