Nam diễn viên đang gây sốt màn ảnh Việt có ông nội và bố đều là Giám đốc, mẹ là Viện trưởng, học hành thì xịn sò cỡ này đây!

Jung Il Woo gần đây gây chú ý khi vào vai Jeong Min - người chồng Hàn của nữ chính - bà Hạnh lúc trẻ (Juliet Bảo Ngọc) trong Mang mẹ đi bỏ.

Jung Il Woo sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với vai phụ trong bộ phim The World of Silence. Tuy nhiên, vai diễn giúp anh được biết đến rộng rãi hơn là Lee Yoon Ho trong sitcom Gia đình là số 1 phần 1.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2011 khi Jung Il Woo đóng vai thần chết trong 49 ngày và Cha Chi Soo trong Tiệm mì mỹ nam. Năm 2012, anh nổi tiếng toàn châu Á với vai hoàng tử Yang Myung trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời, góp phần đưa anh thành ngôi sao thuộc làn sóng Hallyu.

Không chỉ tài năng, xuất thân Jung Il Woo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, ông nội anh là giám đốc của một bệnh viện lớn. Bố anh giữ chức Giám đốc Học viện Kendo, mẹ anh là người đứng đầu Viện nghiên cứu dệt may thuộc Đại học Hàn Quốc, từng giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.





Hai lần đổi trường để theo đuổi đam mê

Định hướng đầu tiên của Jung Il Woo khi vạch ra con đường phát triển cho mình chính là trở thành người dẫn chương trình. Do đó, anh đã theo học khoa Phát thanh tại Học viện nghệ thuật Seoul.

Seoul Institute of the Arts (Học viện Nghệ thuật Seoul) là một trong những ngôi trường danh giá và lâu đời nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật và truyền thông. Trường được ví như "cái nôi" của làng giải trí Hàn Quốc, là nơi đào tạo ra hàng loạt nghệ sĩ, biên kịch, đạo diễn tên tuổi. Giáo trình của trường chú trọng thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế ngành giải trí ngay từ khi còn học.

Tuy nhiên, trong quá trình học tập, Jung Il Woo lại nhận thấy bản thân có niềm đam mê lớn với diễn xuất. Cũng bởi vậy, anh đã chuyển đến ngôi trường Đại học Hanyang để theo học ngành Sân khấu điện ảnh.

Đây cũng là một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc, đặc biệt mạnh trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật biểu diễn. Nằm trong top 5 đại học hàng đầu Hàn Quốc theo nhiều bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Tại đây, Jung Il Woo được đào tạo bài bản và có cơ hội cọ xát với môi trường chuyên nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất sau này.

Cũng chính nhờ nền tảng vững chắc đó, Jung Il Woo không ngừng thử sức với nhiều dạng vai. Dù đóng phim truyền hình, phim điện ảnh hay sitcom, Jung Il Woo đều thể hiện được chiều sâu nhân vật nhờ nền tảng học thuật bài bản và sự đầu tư nghiêm túc cho nghề.