Chồng, bố mẹ chồng và cả bố mẹ ruột kiên quyết phản đối 1 trường mầm non, phụ huynh ở TP.HCM đau đầu: Em phải làm thế nào?

Bên cạnh cơ sở vật chất, giáo viên có trình độ sư phạm tốt, yêu thương trẻ thơ... thì camera - chiếc "mắt thần" bé xíu là một trong những yếu tố quan trọng để phụ huynh quyết định có cho con theo học tại môi trường đó hay không. Nhiều người cũng cho rằng, camera giúp họ đỡ nhớ con và thấy con mình ăn ngủ như thế nào ở trường. Nhưng cũng có người nhất quyết phải chọn trường có camera bởi lo lắng con bị đối xử "không thân thiện"... Chưa kể, làm việc trong môi trường có ghi hình, cô giáo cũng có ý thức, hành xử với trẻ đúng mực hơn.

Quan trọng là thế nhưng nhiều trường mầm non vẫn nhất quyết "nói không" với việc cung cấp camera cho phụ huynh, dù những người quản lý thừa biết đây sẽ là một "điểm trừ" khiến họ mất đi nhiều học sinh tiềm năng.

Một số trường mầm non theo phương pháp Montessori, Reggio Emilia... hay các trường quốc tế sẽ khá gắt gao trong vấn đề này, thậm chí giáo viên không được chụp ảnh riêng của các bé. Và với nhiều phụ huynh, họ không thích hình ảnh riêng tư của con mình bị lộ ra bên ngoài.

Nói về vấn đề này, một bà mẹ ở TP.HCM mới đây cũng gây chú ý khi tiết lộ tình huống tréo ngoe của gia đình. Theo đó, chị muốn cho con theo học ở một trường mầm non Montessori, không xem camera trực tiếp. Tuy nhiên, chồng, bố mẹ chồng và cả bố mẹ ruột của chị đều phản đối. Dù giải thích ra sao, họ cũng không thay đổi.

Nhiều người cho rằng, gia đình phản đối vì lo lắng cho sự an toàn và sinh hoạt của bé đó là điều dễ hiểu. Thay vì phản bác trực diện, bà mẹ có thể chia sẻ các tài liệu uy tín về giáo dục Montessori và lý do không lắp camera; Cho mọi người tham quan trường, gặp gỡ giáo viên, quan sát cơ sở vật chất, chế độ ăn uống; Giới thiệu phụ huynh có con đang học tại đó để tạo thêm sự tin tưởng.

Đây là một cuộc "đàm phán" gia đình, mẹ cần giữ vững quan điểm nhưng cũng cần khéo léo trong cách trình bày, khi đó người thân mới dần tin tưởng lựa chọn của mẹ.

Khi quyết định "chọn mặt gửi con", cần nhất là sự tin tưởng

Nói về vấn đề tại sao nhiều trường mầm non, trong đó có các trường theo phương pháp Montessori thường không có camera, hoặc có camera chỉ để quản lý nội bộ chứ không cho phụ huynh xem trực tuyến, chị Hà Ngọc Nga, quản lý Trường mầm non Tatuschool (TP.Thủ Đức) chia sẻ:

"Lớp học Montessori là mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường được chuẩn bị - đứa trẻ - giáo viên. Trong mối tương quan đó, giáo viên phải là người dõi theo thầm lặng, vừa biết tiến vừa biết lùi, "mắt và trí óc luôn để ý đến trẻ, nhưng đôi tay thì phải biết tiết chế giấu sau lưng mình, can thiệp đúng lúc, đúng chỗ". Trong môi trường đó, bé phải là người làm chủ không gian, được tự do trong giới hạn và được là chính mình (khóc, cười, buồn, vui, đôi khi ăn vạ...). Muốn giáo viên và trẻ có được điều đó, lớp học phải thực sự là NGÔI NHÀ của bé.

Thử hình dung xem ngôi nhà của chúng ta có camera cho người khác ngó vào 24/7, mà không phải 1 đôi mắt mà là 40-50 đôi mắt, rồi thỉnh thoảng có điện thoại gọi hỏi vặn vẹo đủ điều thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Dù bạn là người hoàn hảo thì liệu bạn có được là chính mình trong không gian ngôi nhà của mình không?", chị Nga nói.

Ảnh minh hoạ

Ở góc độ khác, chị Ngọc Nga cho rằng, camera chỉ tốt cho người lớn quản trị nhưng không hề tốt cho tâm lí giáo viên và trẻ, lẫn phụ huynh. Bạn làm việc và mở camera ra xem con làm gì, con ăn được bao nhiêu, con học gì, thấy con té lập tức bốc điện thoại hỏi cô sao vậy, thấy con khóc bốc điện thoại gọi cô sao con khóc?... Vậy bạn đang gắn chặt thêm con vào chính mình mà không cho con cơ hội được phân tách hoàn toàn với cha mẹ về mặt tâm lý (giai đoạn lúc đi học cần nhất sự phân tách lành mạnh về tâm lý để con được phát triển).

Giáo viên thì có camera dù có đủ năng lực đến đâu cũng cảm thấy mình bị giám sát thô bạo từ bên ngoài. Và gia đình, giáo viên không ổn (Mối quan hệ tin tường được xây dựng không hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng sâu sắc) vậy ai là người hưởng sự thiệt thòi đó: Chính là đứa trẻ!

Theo chị Nga, chọn trường Montessori khi chọn phải rất kỹ nhưng khi quyết định chọn mặt gửi con rồi thì bố mẹ phải RẤT THOẢI MÁI, tin tưởng vào giáo viên và môi trường, có như vậy bé mới thực sự tìm được ngôi nhà cho tuổi thơ của mình!