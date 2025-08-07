Sao Việt 10 năm đồng hành cùng con gái khiếm thính, nay gặt hái "quả ngọt": Cách nuôi dạy con càng được khen ngợi

Nghệ sĩ Hạnh Thúy (Ngô Phạm Hạnh Thúy) được khán giả biết đến nhiều qua những vai phụ nữ cam chịu, khắc khổ trong các phim Dòng sông định mệnh, Vịt kêu đồng, Cái bóng bên chồng, Hương bưởi... Chị cùng Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương... là lớp học trò đầu tiên của NSƯT Minh Nhí tại trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Chị tốt nghiệp diễn viễn viên loại giỏi, đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh cũng loại giỏi.

Ngoài vai trò diễn viên, đạo diễn, Hạnh Thúy còn viết kịch bản, đi dạy học. Hiện Hạnh Thúy có cuộc sống yên bình, trọn vẹn bên ông xã kín tiếng. Cô có hai người con: Phan Thúy Anh (sinh năm 2006, tên thân mật là Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (sinh năm 2013, tên ở nhà là Đậu Rồng).



Nhắc tới nữ nghệ sĩ, nhiều người vẫn nhớ đến câu chuyện đồng hành cùng con gái tìm lại thính lực cảm động. Cách đây hơn hai mươi năm, chị đã từng chết điếng khi nghe bác sĩ thông báo bé Xí Muội chỉ còn chưa đến 10% khả năng có thể nghe - nói được.

"Đất trời như sụp đổ dưới chân. Cố gắng bám víu một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi hỏi bác sĩ liệu có cách nào không, để rồi tôi như bị dội một gáo nước lạnh với câu trả lời: "Muốn nghe con nói thì đẻ đứa khác!". Tôi không còn nhớ bộ dạng, cảm xúc của mình khi đó ra sao, chỉ còn nhớ một số y tá, bác sĩ khác thấy tình cảnh của tôi khi đó, đã cho Xí Muội vào đo lại thính lực với hy vọng mong manh: biết đâu đã có một sự nhầm lẫn, biết đâu máy móc đã bị trục trặc… Nhưng rồi, đã không hề có bất kỳ một sự trục trặc nào" NSƯT Hạnh Thúy từng nhắc lại chuyện cũ.

Không chấp nhận số phận, chị và chồng đã đồng hành kiên trì không đầu hàng suốt hơn 10 năm, cuối cùng vỡ òa khi con gái nghe được những âm thanh đầu tiên trong đời. Xí Muội đã có thể học tiếng Nhật, học đàn organ, violon, leo núi, bơi lội, chơi cầu lông, chạy xe đạp địa hình, nấu ăn, làm bánh... rồi vào đại học.

Sẵn sàng nói thẳng, nói thật với con về chuyện giới tính

Hạnh Thúy được biết tới là người hoạt động xã hội khá tích cực. Chị tham gia nhiều công tác thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó, chị cũng luôn dạy con hướng đến chân, thiện, mỹ, đồng thời thường xuyên trò chuyên cởi mở với con như hai người bạn về các vấn đề trong cuộc sống. Chị nhận xét con gái của mình có tính trung thực và thiện lương lại biết tiết kiệm, khi muốn tiêu xài gì cũng hỏi ý kiến mẹ.

Nữ nghệ sĩ từng cho biết, dù vẫn mong con mình đạt những thành tích cao hơn thì sau này cuộc sống với con sẽ dễ dàng hơn nhưng chị không bắt ép con mình, cả chuyện học và sở thích của con.

Chị phân tích đúng sai cho con, chấp nhận cả việc con bị điểm thấp, miễn là con trung thực và hiểu đúng vấn đề đang nói: "Đối với tôi thì những môn năng khiếu nếu con mình muốn học, tôi sẽ ủng hộ. Còn nếu con không thích thì mình cũng không ép. Ít nhất đến bây giờ, tôi thấy rằng con mình tuy không bằng người ta nhưng đã rất mạnh mẽ và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình".

Có con gái lớn trong nhà, chị chia sẻ mình luôn quan sát những thay đổi tâm sinh lý của con để có lời khuyên đúng thời điểm, nhất là thời điểm con 18 tuổi.

"Tôi thường kể cho Xí Muội những câu chuyện ở lứa tuổi 18 để con rút ra bài học. Từ nhỏ đến lớn, tôi coi con là bạn để chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui. Tôi không có gì giấu con gái nên hy vọng cô bé có chuyện gì ở trường cũng tâm sự với mẹ. Có lần, Xí Muội hỏi tôi về vấn đề tình dục, lần quan hệ đầu tiên, tôi vẫn cởi mở trò chuyện dù hơi ngượng ngùng", Hạnh Thúy nói.

Chị cho rằng, bản thân hay dạy con dựa trên những kinh nghiệm từ tuổi thơ mình. Mỗi khi con hỏi một cái gì đó là lập tức chị phải "moi" ngay một câu trả lời. Có khi con hỏi khó quá chị phải viện cớ bận công việc để tranh thủ tra cứu trên mạng rồi trả lời con sau đó.

Với sự dạy dỗ tinh tế của mẹ, dễ hiểu khi Hạnh Thúy và các con có mối quan hệ gần gũi, khắng khít. Cô con gái Xí Muội (Thúy Anh) khi tham gia cuộc thi Viết tiếng Anh ở trại hè đã từng viết về mẹ: "Dù mẹ là một nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều lời khen ngợi, nhưng với tôi, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bình thường, như những người mẹ khác luôn sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì ta".

Kết bài Thúy Anh viết: "Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến mức mẹ không thể tưởng tượng được đâu".