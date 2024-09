Chàng nữ phi công (Tựa quốc tế: Pilot) gây chú ý vì đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng rom-com" Jo Jung Suk kể từ khi tạo cú hích phòng vé Lối thoát trên không (2019).

Sự xuất hiện của tài tử không chỉ cứu một kịch bản cũ với nhiều tình tiết phi lý, mà còn giúp phim nhanh chóng gây sốt, hiện đứng thứ ba trong danh sách các phim Hàn ăn khách nhất năm nay, chỉ xếp sau Exhuma và The Roundup.

Chuyện anh chàng giả gái

Trong phim, Jo Jung Suk vào vai chàng cơ trưởng nổi tiếng Han Jung Woo có chuyên môn cao, được nhiều người nể trọng. Song, cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn vì một vụ tai tiếng do say rượu, lỡ miệng với đồng nghiệp nữ.

Jung Woo bị hãng hàng không sa thải, vợ đòi ly dị và cả ngành công nghiệp hàng không xem như kẻ bị ruồng bỏ. Anh gần như rơi vào bước đi cùng vì nợ nần vẫn chưa được giải quyết mà không thể xin việc tại bất cứ đâu.

Jo Jung Suk vào vai chính Jung Woo.

Tia hy vọng duy nhất lóe lên khi em gái Jung Mi (Han Sun Hwa) giúp anh giả gái để nộp đơn ứng tuyển làm phi công nữ. Lập tức, Jung Woo được công ty đối thủ của chỗ làm cũ tuyển dụng vì bảng thành tích ấn tượng.

Từ đó, Jung Woo sống với thân phận mới là nữ cơ trưởng Jung Mi – một người có tính cách hơi kỳ cục và ngoại hình có phần nam tính.

Ngoại trừ Jo Jung Suk, Chàng nữ phi công gần như không có yếu tố gì đặc biệt hay mới mẻ. Phim kể về nhân vật giả gái, vốn là mô-típ quen thuộc từng giúp nhiều phim hài thành công, nổi bật là hai tác phẩm kinh điển của Hollywood: Some Like It Hot (1959) và Mrs Doubtfire (1993).

Dẫu vậy, phim vẫn biết cách làm mới câu chuyện khi đặt tại bối cảnh Hàn Quốc vốn là đất nước bị ảnh hưởng mạnh của Nho giáo, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Thông điệp sau những tiếng cười

Đây là phim điện ảnh thứ hai của Kim Han Gyul – từng làm Crazy Romance (2019). Tác phẩm đầu tay của cô bị chê vì kịch bản lan man, tình tiết ngớ ngẩn. Lần này, nữ đạo diễn cho thấy sự lên tay trong cách xử lý câu chuyện.

Kịch bản xây dựng tiếng cười dựa trên những tình huống hài phi lý. Đơn cử, tạo hình giả gái của Jung Woo chưa thực sự thuyết phục nhưng vẫn qua mặt được nhiều người. Đôi lúc, anh “chữa cháy ” bằng cách cất tiếng hát hay nói những câu bông đùa nhưng vẫn không bị ai phát hiện.

Thế nhưng, những tình tiết ấy lại được dàn dựng hợp lý, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho người xem.

Một vài hình ảnh trong phim.

Thông qua câu chuyện của Jung Woo, tác phẩm cài cắm thông điệp về bình đẳng giới, tình cảm gia đình. Khi sống trong thân phận phụ nữ, nhân vật chính dần có cái nhìn đồng cảm, thấu hiểu hơn về những người phụ nữ xung quanh mình, từ mẹ, vợ đến em gái. Bản thân anh cũng luôn chịu áp lực của con trai trưởng, phải thành công và có vị thế trong xã hội đầy định kiến.



Kịch bản cũng lồng ghép thông điệp về đam mê và mơ ước. Bất cứ ai cũng có quyền theo đuổi đam mê, không phân biệt nam nữ.

Các thông điệp trong phim được cài cắm nhẹ nhàng, không mang tính giáo điều để đảm bảo giữ được tính giải trí xuyên suốt thời lượng 110 phút. Đó cũng là lý do phim ghi điểm với khán giả tại quê nhà.

Jo Jung Suk duyên dáng

Trong thời gian vắng bóng màn ảnh rộng, Jo Jung Suk chủ yếu tập trung cho mảng truyền hình, ghi dấu với nhân vật bác sĩ trong hai phần phim Hospital Playlist . Trở lại lần này, anh chứng minh "gừng càng già càng cay".

Phải nói rằng diễn xuất duyên dáng của Jo Jung Suk đã giúp những tình tiết phi lý trong phim trở nên thuyết phục, dễ cảm hơn.

Anh chinh phục vai diễn từ biểu cảm cho đến hình thể, đóng đạt các cảnh giả gái một cách tự nhiên. Đặc biệt, Jo Jung Suk cũng dễ dàng chuyển từ những khoảnh khắc vui vẻ sang nghiêm túc một cách mượt mà, làm cho nhân vật sâu sắc hơn.

Diễn xuất của Jo Jung Suk là điểm cộng.

Các diễn viên phụ tròn vai, phối hợp ăn ý với Jo Jung Suk, góp phần làm nên thành công cho tác phẩm. Han Sun Hwa đóng đạt vai em gái thương anh. Shin Seung Ho trở thành cơ trưởng đẹp trai nhưng dễ bị dụ.

Ra mắt tại quê nhà vào cuối tháng 7, Chàng nữ phi công nhanh chóng thu hút khán giả. Theo Korean Film , dự án bán được hơn 4,3 triệu vé, gấp đôi so với phim bán chạy thứ tư là Escape .

Phát hành tại Việt Nam vào dịp lễ 2/9, tác phẩm cạnh tranh với các phim Việt Làm giàu với ma, Hai Muối và Ma da . Phim chưa thu hút khán giả vì không được đầu tư quảng bá rầm rộ, nội dung có lại phần hơi quen thuộc nên chỉ thu hơn 2,1 tỷ đồng trong ba ngày ra mắt.

Dẫu vậy, phần lớn ý kiến đánh giá cao diễn xuất của Jo Jung Suk và các tình huống hài hước trong phim. Một số bình luận cũng khen ngợi phần phụ đề Việt, khi cố gắng lồng ghép nhiều câu thoại gần gũi và thịnh hành, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ.

Điểm trừ của phim là nội dung còn đơn giản, chủ yếu thiên về hài nên không có những tình tiết bất ngờ, để lại cảm xúc mạnh với người xem.

Nhìn chung, Chàng nữ phi công ghi điểm nhờ câu chuyện hài hước và diễn xuất duyên dáng của Jo Jung Suk. Phim là lựa chọn phù hợp để giải trí nếu khán giả sẵn sàng bỏ qua những điểm sạn trong kịch bản.