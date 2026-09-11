Nam diễn viên cưới vợ MC SN 1996 vào đầu năm giờ thất nghiệp, phải đi bán củ cải muối và hát hội chợ kiếm tiền

Trần Đại Thiên là diễn viên, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tham gia diễn xuất trong các phim Tình Yêu 3.14159, Nhất Định Phải Cưới Nàng, Tiệm Bánh Lưu Manh, Giữ Lấy Ánh Dương Giữ Lấy Em... Tháng 5/2025, danh tiếng của Trần Đại Thiên sụp đổ khi anh bị cảnh sát bắt giữ, điều tra và truy tố hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Nam nghệ sĩ bị phát hiện thuê người làm giả giấy chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp nghiêm trọng để được miễn nhập ngũ. Bê bối này khiến Trần Đại Thiên mất sạch công việc trong showbiz, bị cấm sóng vô thời hạn. Hiện, anh chờ hầu tòa, chịu xét xử cùng 30 nam nghệ sĩ khác thuộc giới giải trí xứ Đài.

Do không có việc làm, Trần Đại Thiên sáng phải ra chợ phụ cha bán củ cải muối, tối đi biểu diễn và làm MC tại các bán nhậu bình dân, quán bar cũng như hội chợ để kiếm tiền. Trên sóng livestream mới đây, nam diễn viên chia sẻ anh đã bán được 600 hủ củ cải muối sau gần 10 tháng tiếp quản nghề của cha. Tuy nhiên, công việc bán đồ ăn này bữa được bữa không. Cho nên, kinh tế của anh vẫn vô cùng bấp bênh và phải chấp nhận xin vào làm ở các tụ điểm bình dân để có thêm thu nhập.

Trần Đại Thiên bị đuổi khỏi showbiz, cấm sóng vô thời hạn vì trốn nghĩa vụ quân sự, vi phạm pháp luật. Anh hiện chờ ra tòa xét xử. Ảnh: Sohu.

Do không có việc làm trong ngành giải trí, Trần Đại Thiên phải đi bán củ cải muối, nhận làm làm MC tại các bán nhậu bình dân, quán bar để kiếm tiền. Ảnh: Instagram.

Đầu năm nay, Trần Đại Thiên đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm là MC Lưu Phác, sinh năm 1996. Họ chẳng tổ chức đám cưới, chỉ dọn về chung sống với nhau do Trần Đại Phiên cạn tiền lại còn dính bê bối lớn. Trên truyền thông, Lưu Phác thẳng thắn thừa nhận chồng cô đang ở trong giai đoạn khủng hoảng, không biết có thể quay lại showbiz hay không. Trần Đại Thiên đã dốc sạch tiền tiết kiệm để đền bù tổn thất cho đối tác hậu scandal trốn nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại, thu nhập Trần Đại Thiên kiếm được vô cùng ít ỏi. Vì vậy, Lưu Phác phải chạy show không ngơi nghỉ để thay chồng gánh vác việc nuôi 8 miệng ăn. Người đẹp chia sẻ cô tình nguyện giúp chồng phụng dưỡng cho cha mẹ già, các em còn chưa trưởng thành ở 2 bên nội ngoại. Nếu như sợ nghèo sợ khổ, cô đã hủy hôn và chia tay Lưu Phác khi anh bị bắt. Cách đây 2 tuần, vợ chồng Trần Đại Thiên - Lưu Phát đã sang TP.HCM du lịch, trải nghiệm văn hóa - cuộc sống.

Lưu Phác cho biết cô chấp nhận gánh vác, đồng cam cộng khổ với chồng vượt qua ngày tháng sóng gió. Ảnh: Instagram.

Cách đây không lâu, vợ chồng Trần Đại Thiên - Lưu Phát đã sang TP.HCM du lịch. Ảnh: Instagram.

Năm 2025, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động trước chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm vào hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của các nam nghệ sĩ. Từ tháng 3 đến cuối năm 2025, hàng chục sao nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực được cho là đã bị triệu tập, bắt giữ hoặc tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Những người này bị cáo buộc bỏ tiền làm giả hồ sơ bệnh án, tạo dựng tình trạng sức khỏe không đúng sự thật nhằm né tránh nghĩa vụ quân sự.

Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân. Những nam nghệ sĩ bị triệu tập và vướng vòng lao lý vì trốn nghĩa vụ quân sự gồm có gồm có Vương Đại Lục, Huang Poshih, Daniel Chen và Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7), Tu Kiệt Giai (chồng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tạ Khôn Đạt (chồng Kha Giai Yến), Tiểu Kiệt...

Trần Đại Thiên bị bắt vào năm ngoái vì trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Nownews.

Nguồn: Yahoo Japan, Sohu