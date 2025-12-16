Nam diễn viên cả nước biết mặt nay làm shipper, chạy 30km giao hàng nhưng nhận cái kết chua xót

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954, là diễn viên gạo cội từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh quen thuộc với khán giả Việt như Những nẻo đường phù sa, Bình minh châu thổ, Sống trong sợ hãi, Trận đấu cuối cùng… Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là gương mặt quen mặt nhớ tên, được đồng nghiệp nể trọng vì sự nghiêm túc với nghề và lối sống giản dị. Tuy không thuộc nhóm ngôi sao đình đám, Mai Trần vẫn có một sự nghiệp bền bỉ, gắn bó lâu dài với sân khấu và phim ảnh.

Tuy nhiên, biến cố sức khỏe vào năm 2019 đã khiến cuộc đời nghệ sĩ rẽ sang một hướng khác. Mai Trần từng nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp. Sau khi chữa trị, nghệ sĩ Mai Trần rơi vào tình trạng trí nhớ suy giảm và sức khỏe không còn đảm bảo để tiếp tục đóng phim. Từ đó, ông buộc phải tạm rời xa nghệ thuật, dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi nhớ nghề. Mai Trần được Trấn Thành kính nể, từng đến bệnh viện thăm hỏi khi ông gặp biến cố sức khoẻ.

Nghệ sĩ Mai Trần tham gia nhiều bộ phim trước khi lui về hậu trường, ông là khuôn mặt được khán giả dễ dàng nhận ra (Ảnh: FBNV)

Trấn Thành từng đến thăm hỏi khi biết tin nghệ sĩ Mai Trần mắc bệnh vào năm 2019 (Ảnh: FBNV)

Không còn thu nhập từ diễn xuất, Mai Trần cùng vợ chuyển về sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), xoay xở cuộc sống bằng việc bán đồ ăn online. Để tiết kiệm chi phí thuê người giao hàng, nam nghệ sĩ chủ động chạy xe máy làm shipper, giao từng đơn hàng cho khách quen, bất chấp tuổi cao và sức khỏe yếu. Với ông, đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách san sẻ gánh nặng với vợ.

Hình ảnh khiến nhiều người xót xa nhất là chuyến giao hàng gần 30km từ Đồng Nai lên Hóc Môn (TP.HCM). Mai Trần chở theo vài phần đồ ăn, nhưng khi đến nơi thì không liên lạc được với khách và bị “bom hàng”. Nghệ sĩ Mai Trần từng kể: "Em và điện thoại của em có bị gì không? Tôi mong là không. Mong là không rồi tôi tức mình. Vì nếu em hay điện thoại của em không bị gì, em nỡ bơm hàng tôi vậy sao? Rất buồn! Em à! Tôi lao động kiếm sống như bao người, có gì đáng để trêu ghẹo tôi như vậy không? Ba phần gà, cả vốn lẫn lời và công ship hơn 30 cây số chỉ có 330 nghìn đồng. Sao em nỡ! Trên đường về, trời mưa, và mắt mình bỗng cay xè.

Anh chị em ạ! Mai Trần chịu khó làm. Vợ chồng mình ở xa thành phố nên biết có nhiều người muốn ủng hộ nhưng lại sợ Mai Trần phải đi xa. Nhưng Mai Trần không sợ đâu, mình lấy công làm lời nên luôn sẵn sàng. Chỉ mong anh chị em đã thương thì thương cho trót, đặt hàng thì nhớ nhận hàng giùm Mai Trần. Đừng để Mai Trần rơi vào tình cảnh như hôm nay, nghe chua xót lắm".

Ở tuổi 71, nghệ sĩ Mai Trần làm shipper, giao hàng phụ vợ (Ảnh: FBNV)

Hàng hoá của vợ chồng nghệ sĩ Mai Hoàng được nhiều nghệ sĩ như Phương Dung, Công Ninh, người mẫu Ngọc Trinh ủng hộ (Ảnh: FBNV)

Câu chuyện của Mai Trần khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng khi nhận ra đằng sau ánh hào quang một thời, không phải nghệ sĩ nào cũng có cuộc sống an nhàn lúc tuổi xế chiều. Việc một nam nghệ sĩ cả nước từng biết mặt phải làm shipper, chạy hàng chục kilomet rồi bị bom hàng không chỉ là nỗi buồn cá nhân, mà còn phản ánh thực tế mưu sinh đầy khắc nghiệt của nhiều nghệ sĩ lớn tuổi hiện nay.

Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần vẫn muốn làm việc bằng sức lao động của mình. Vợ nghệ sĩ Mai Trần từng chia sẻ: "Trước đây từng có nhiều người muốn làm chương trình kêu gọi giúp đỡ cho gia đình nhưng anh từ chối. Anh bảo thấy mình sống được, còn buôn bán có thu nhập chứ nhiều đồng nghiệp khác cuộc sống khó khăn hơn nên anh muốn nhường cho họ. Tôi hạnh phúc khi có người chồng sống nghĩa tình, biết quan tâm yêu thương mọi người. Tính anh hiền lành, biết thương vợ nên dù khổ tôi cũng vui vẻ đồng hành với anh".

Vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần vẫn làm việc vất vả mỗi ngày để ổn định kinh tế gia đình (Ảnh: FBNV)

Sau biến cố sức khoẻ, nghệ sĩ Mai Trần nói về cuộc sống hiện tại: "Nhiều người khuyên tôi ráng trở lại làm nghề nhưng tôi biết sức mình tới đâu. Giờ tôi không suy nghĩ gì nhiều, bởi nếu nghĩ nữa là thành nghĩ xấu, tiêu cực, như vậy càng khổ vợ con. Tôi cố gắng tồn tại ngày nào hay ngày nấy, tới ngày tới giờ ông Trời gọi thì đi thôi".