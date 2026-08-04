Nam diễn viên 23 tuổi bị yêu cầu hôn phú bà 60 lần trong phim ngắn: Đạo diễn xin lỗi, nữ đại gia khóa trang cá nhân tháo chạy

Những ngày qua, giới phim ngắn Trung Quốc đang chấn động trước vụ việc nam diễn viên trẻ Chung Vũ Phi công khai tố cáo 1 nữ đại gia lợi dụng việc đầu tư và quay phim để có hành vi vượt quá giới hạn trong quá trình ghi hình. Theo Chung Vũ Phi, có 1 phú bà đã chi bộn tiền để sản xuất 1 tác phẩm phim ngắn dài 50 tập. Điều kiện đưa ra là bà phải tự mình đảm nhận vai nữ chính, còn nam chính bắt buộc là Chung Vũ Phi.

Khi nhận được kịch bản và cuộc gọi trao đổi của nữ đạo diễn Tông Mộng Hinh, Chung Vũ Phi đã cảm thấy lấn cấn, nhưng vẫn nhận lời ghi hình. Tại đoàn phim, nam diễn viên trẻ được yêu cầu thực hiện nhiều cảnh hôn thân mật, tiếp xúc cơ thể vượt quá mức cần thiết với nữ đại gia. Tình trạng cứ "đi được hai bước lại hôn một lần" khiến Chung Vũ Phi sợ hãi, ám ảnh. "Khoảng thời gian hơn nửa tháng quay phim là quãng thời gian vô cùng áp lực với tôi. Mỗi tối trở về khách sạn, tôi đều soi gương nhìn những vết rách trên môi sau hàng chục cảnh hôn và cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang bán rẻ chính mình. Tôi không bài xích việc quay cảnh thân mật để phục vụ nội dung phim, nhưng việc cố tình tạo ra những tiếp xúc thân mật để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của 1 người nào đó đã vượt quá giới hạn tôi có thể chấp nhận" , nam diễn viên bức xúc cho biết.

Chung Vũ Phi tố bị một phú bà lợi dụng quyền lực, tiền bạc để nhiều lần có hành vi vượt quá giới hạn với khi quay các cảnh thân mật. Ảnh: Sohu.

Theo Chung Vũ Phi, anh từng tìm gặp phó đạo diễn để đề nghị cắt bớt các cảnh thân mật. Tuy nhiên, ai nấy đều tỏ vẻ bất lực vì người đưa ra yêu cầu cũng chính là nhà đầu tư của bộ phim. Là một diễn viên mới, chưa có danh tiếng hay chỗ đứng trong nghề, Chung Vũ Phi không dám phản kháng và đành chịu trận vị phú bà có hành vi quấy rối công khai. Anh thừa nhận bản thân khi đó rất lo sợ làm phật lòng nhà đầu tư thì sẽ bị cắt vai, mất cơ hội phát triển hoặc thậm chí bị "phong sát mềm" trong giới ngay từ khi sự nghiệp còn chưa bắt đầu.

Nam diễn viên cho biết anh đã cầu cứu, tìm gặp phó đạo diễn để đề nghị cắt bớt các cảnh thân mật nhưng bị từ chối vì không ai dám đắc tội với nữ đại gia kiêm nhà đầu tư của dự án. Ảnh: Sohu.

Lời tố cáo của Chung Vũ Phi gây bức xúc trong dư luận xứ tỷ dân. Sau đó, đạo diễn Tông Mộng Hinh đã đăng video xác nhận có xảy ra vụ việc. Theo Tông Mộng Hinh, ban đầu nữ đại gia chỉ đổ tiền làm phim như bao nhà đầu tư bình thường. Tuy nhiên, không lâu sau, người phụ nữ yêu sách đòi đóng vai chính, yêu cầu biên kịch nhồi nhét hơn 60 cảnh hôn vào kịch bản, tức trung bình mỗi tập có hơn một cảnh hôn. Đội ngũ sản xuất từng khéo léo góp ý rằng quá nhiều cảnh thân mật sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện, nhưng nữ đầu tư lập tức đáp trả: "Tôi xem phim ngắn còn nhiều hơn số phim các anh từng làm, không cần bàn nữa, cứ làm như những gì tôi quyết". Do đã nhận tiền và khởi quay, ekip đành mắt nhắm mắt mở làm ý muốn của nữ đại gia.

Đáng phẫn nộ là sau khi hoàn tất quá trình ghi hình, bộ phim được gửi lên nền tảng phát hành xét duyệt nhưng nhanh chóng bị yêu cầu chỉnh sửa. Đơn vị phát hành cho rằng nhiều cảnh thân mật có mức độ quá đà nên đã cắt bỏ hơn 20 phân đoạn. Điều này khiến mạch truyện trở nên rời rạc, nhiều tình tiết thiếu liên kết. Khi phim lên sóng, khán giả đồng loạt chê bai, điểm đánh giá chỉ còn khoảng 2,8/10.

Theo đạo diễn Tông Mộng Hinh, nữ đại gia không chấp nhận kết quả này và cho rằng chính diễn xuất của Chung Vũ Phi cùng khâu dựng phim đã khiến tác phẩm thất bại. Người phụ nữ còn từ chối thanh toán khoản tiền sản xuất còn lại trị giá 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng), khiến đoàn phim điêu đứng. Sau sự việc, ekip cũng đã gửi lời xin lỗi đến Chung Vũ Phi và cho biết sẽ bổ sung các điều khoản bảo vệ diễn viên rõ ràng hơn trong những hợp đồng sau này.

Nữ đạo diễn Tông Mộng Hinh gửi lời xin lỗi đến Chung Vũ Phi và cho biết sẽ bổ sung các điều khoản bảo vệ diễn viên rõ ràng hơn trong những hợp đồng sau này. Ảnh: Sina.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, nữ đại gia đã tắt bình luận, khóa trang cá nhân và bặt vô âm tín. Hiện, người phụ nữ này vẫn chưa thanh toán 110 triệu đồng còn lại cho đoàn phim và các diễn viên. Về phía Chung Vũ Phi, anh cho biết đã nhận được vô số lời hỏi thăm động viên từ người thân, bạn bè và người hâm mộ sau khi lên tiếng vạch trần góc khuất tăm tối trên trường quay. Nam diễn viên trẻ cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, sẵn sàng đóng những cảnh thân mật và cảnh hôn bình thường theo kịch bản.

Chung Vũ Phi 23 tuổi. Tính đến hiện tại, nam diễn viên chỉ mới tham gia diễn xuất trong 5 bộ phim ngắn chiếu mạng gồm 72 Giờ Để Thoát Khỏi Vở Kịch; Sự Hào Hứng Của Bạn Chính Là Kho Báu Của Tôi; Sau Khi Hôn Ước Bị Hủy Bỏ, Cô Ấy Cũng Ngừng Giả Vờ; Lời Của Hai Ta Là Thiên Đường, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Xuyên Không Thành Chị Em Dâu.

Nữ đại gia đã tắt bình luận, khóa trang cá nhân và bặt vô âm tín sau khi hành vi quấy rối của cô với diễn viên trẻ bị phanh phui. Ảnh: Sina.

Nam giới cũng chịu trận trước "luật ngầm ở showbiz Trung Quốc

Theo tờ Sina, vụ việc của Chung Vũ Phi là "bộ mặt thật, góc khuất đen tối của showbiz Trung Quốc". Không chỉ nghệ sĩ nữ mà các nam nghệ sĩ cũng bị quấy rối tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt ở các cảnh quay hệ tình cảm. Tình trạng bạo lực và lạm dụng tình dục trong ngành giải trí phần lớn bắt nguồn từ các nhà đầu tư kể cả nam và nữ lợi dụng địa vị và quyền lực ép buộc nghệ sĩ khác giới phục vụ nhu cầu sinh lý. Trong khi đó, nạn nhân không dám từ chối hoặc tố cáo do lo sợ mất việc, bị tẩy chay và ảnh hưởng đến tương lai.

Ca sĩ Tiết Chi Khiêm từng tiết lộ rằng khi mới vào nghề, anh được bà chủ công ty gọi đến khách sạn với lý do bàn công việc. Tuy nhiên, sau khi vào phòng, người này liên tục có những lời nói và hành động không đúng chuẩn mực. Tiết Chi Khiêm từ chối rồi lập tức rời đi. Ngay ngày hôm sau, vai diễn đã được giao cho anh bị hủy và anh rơi vào cảnh bị "đóng băng" suốt nhiều năm trong giới phim ảnh.

Tiết Chí Khiêm bị cắt vai ngay lập tức khi từ chối yêu cầu của bà chủ công ty. Ảnh: Sohu.

Nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn cũng từng kể lại trải nghiệm đáng sợ khi bị một lãnh đạo trong đoàn phim gọi vào phòng để bàn công việc rồi bất ngờ ôm chặt từ phía sau và có những cử chỉ quấy rối. Anh phải vùng chạy khỏi căn phòng và sau đó nhiều năm vẫn tránh hợp tác với người này vì ám ảnh tâm lý.

Vào năm 1990, Tiêu Ân Tuấn từng phải tham gia dự án Tây Môn Vô Hận, đóng cùng nữ diễn viên Dương Quân Quân hơn mình đến 6 tuổi. Được biết, Dương Quân Quân đã mạnh tay chi hơn 30 triệu NDT (trên 105 tỷ đồng) để mua bản quyền và tự sản xuất Tây Môn Vô Hận. Cô chọn cho mình vai nữ chính và mời những tên tuổi đình đám thời bấy giờ như Lưu Đức Khải và Tiêu Ân Tuấn hợp tác. Thời điểm ghi hình, Dương Quân Quân đã 37 tuổi nhưng vẫn cố "cưa sừng làm nghé" hóa thân thành cô gái 18, ăn mặc và trang điểm diêm dúa.

Khi tác phẩm lên sóng và bị chê cười dữ dội, Tiêu Ân Tuấn chia sẻ rằng anh cảm giác mình bị “gài bẫy” khi nhận vai, thậm chí từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Anh cho biết bản thân chỉ nghe nói phim mới của mình là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Cổ Long nên ký hợp đồng mà không tìm hiểu kỹ thông tin. Đến khi biết được danh tính nữ chính, anh sốc nặng, nhưng vì lỡ nhận cát-xê nên đành tiếp tục công việc cho trọn trách nhiệm.

Nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn bị 1 lãnh đạo quấy rối. Ảnh: Sina.

Anh sau đó phải đóng chung phim với phú bà Dương Quân Quân. Người phụ nữ này đã bỏ tiền làm phim để đóng vai chính. Ảnh: Sina.

Hàng loạt câu chuyện nghệ sĩ nam bị lạm dụng, quấy rối tình dục trong showbiz một lần nữa khiến dư luận sục sôi. Trong đó, các diễn viên mới vào nghề rất dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng bởi những người nắm quyền lực hoặc tiền bạc. Thiếu nguồn lực, mối quan hệ và kinh nghiệm, việc nhận được vai chính đối với các nghệ sĩ trẻ giống như trúng số độc đắc. Vì vậy, họ không dám phản kháng khi gặp phải những tình huống bất công. Nếu bày tỏ sự bất mãn hay từ chối, các sao trẻ sẽ bị gán mác là "thiếu chuyên nghiệp" và "khó giao tiếp", đối mặt với nguy cơ bị cắt vai và đền bù số tiền lớn với lý do vi phạm điều khoản hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong khi đó, không ai trong đoàn làm phim dám lên tiếng bênh vực họ. Đạo diễn không dám làm phật lòng các nhà đầu tư, trợ lý đạo diễn khuyên họ nên kiên nhẫn, và các thành viên khác trong đoàn càng không dám đứng ra bảo vệ một người mới vô danh trước các ông lớn, bà lớn. Cơ cấu quyền lực rất rõ ràng: người có tiền thì nắm quyền quyết định, còn người không có tiền hay danh tiếng chỉ biết im lặng chịu đựng. Do đó, dư luận cho rằng Cbiz cần có quy định kiểm soát và phân chia quyền lực trong đoàn phim, vạch rõ giới hạn giữa nhà đầu tư lẫn ekip để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn hơn cho nghệ sĩ.

Nguồn: Sina, Sohu