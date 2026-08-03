Ngày vui của Ngô Thanh Vân

Sau một năm đón con gái đầu lòng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây tổ chức tiệc thôi nôi ấm cúng cho bé Gạo tại nhà hàng của diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang ở TP.HCM. Buổi tiệc được trang trí với tông hồng ngọt ngào, có sự góp mặt của người thân cùng những bạn bè thân thiết của cặp đôi.

Trong ngày đặc biệt, Ngô Thanh Vân và Huy Trần diện trang phục trắng đồng điệu. Bé Gạo trở thành tâm điểm với chiếc váy công chúa đáng yêu. Cô bé được nhận xét ngoan ngoãn và không quấy khóc dù xuất hiện giữa không gian có đông người.

Bên cạnh những khoảnh khắc quây quần của gia đình, diện mạo của bé Gạo cũng nhận được nhiều sự chú ý. Không ít khán giả nhận xét cô bé ngày càng giống bố Huy Trần, từ đường nét gương mặt, nụ cười đến biểu cảm. Trước đó, mỗi khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần chia sẻ hình ảnh con gái, nhiều người cũng để lại bình luận cho rằng bé Gạo như "bản sao" của bố.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần tổ chức tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái. Ảnh: FBNV

Bé Gạo được bố mẹ lên đồ lộng lẫy, mặc váy công chúa. Ảnh: FBNV

Buổi tiệc còn có sự góp mặt của những người bạn thân thiết của gia đình như vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang, diễn viên Nhật Kim Anh cùng nhiều bạn bè lâu năm của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Mọi người cùng gửi lời chúc mừng đến bé Gạo và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp cô bé tròn một tuổi.

Kể từ khi lên chức mẹ, Ngô Thanh Vân dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong hành trình nuôi con.

Buổi tiệc này còn có sự tham gia của diễn viên Nhật Kim Anh, siêu mẫu Xuân Lan, chuyên gia trang điểm Nam Trung... Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân Huy Trần vào năm 2022 sau một thời gian hẹn hò. Sau khi lập gia đình, cô dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật để ưu tiên cuộc sống riêng, đồng thời thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng trên mạng xã hội.

Năm 2025, Ngô Thanh Vân xác nhận mang thai con đầu lòng, khép lại nhiều năm chờ đợi của hai vợ chồng. Trong thời gian mang thai, cô hạn chế các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ.

Sau khi gia đình đón thêm thành viên mới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Cả hai hạn chế xuất hiện trước truyền thông và dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con gái trong những năm tháng đầu đời.

Con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân - Huy Trần chào đời tháng 8/2025. Ảnh: FBNV