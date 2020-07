Năm đầu tuyển sinh lớp 10, trường THPT chuyên KHXH&NV đã "thách thức" thí sinh với đề Văn về nhan sắc và đức hạnh như này

Sáng nay 13/7, hơn 500 thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn chuyên vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Với thời gian 150 phút, các em trả lời 2 câu hỏi nghị luận xã hội và nghị luận văn học như sau:

1. Phải chăng lắng nghe người khác là đánh mất cơ hội thể hiện bản thân?

2. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết: "Thơ đối với cuộc sống ví như một người con gái đối với gia đình, cái để cho người ta làm quen là nhan sắc, nhưng cái để sống với nhau lâu dài lại là đức hạnh". Từ trải nghiệm văn học của bản thân, em hãy bàn luận về ý kiến trên.

Đề thi môn Ngữ văn

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, trực thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, được thành lập từ tháng 10/2019. Trường có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và có tên tiếng Anh là High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities.



Được biết, trong năm đầu tiên tuyển sinh, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi tuyển lấy 100 học sinh. Trong đó, 30 học sinh vào lớp chuyên Ngữ văn, 25 em chuyên Lịch sử và 25 em chuyên Địa lý, 20 em hệ chất lượng cao.

Năm nay, trường đã nhận được 800 hồ sơ với tỉ lệ chọi cao nhất là 1/17 của lớp Văn. Hôm qua (12/7), các thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 bài thi chung Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Xem đề thi chi tiết 3 môn của trường TẠI ĐÂY.

Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố trước 17h ngày 30/7.