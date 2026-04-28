Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một nam công nhân bị nhóm người quây đánh hội đồng ở ngay trước cổng công ty sau giờ tan làm. Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, thời điểm đó, nạn nhân và nhóm người tham gia đánh nhau đều mặc đồng phục cùng một công ty.

Nạn nhân bị nhóm người này đánh bằng tay và nón bảo hiểm vào vùng đầu, lưng. Ngày 27/4, thông tin trên Người Lao Động, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đang làm rõ vụ nam công nhân bị một nhóm thanh niên đánh trước cổng công ty tại Khu Công nghiệp Giang Điền.

Công an xác định vụ việc xảy ra vào tối 11/4. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường, trích xuất camera và xác định những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.