ĐÃ QUÁ TRỜI: Đầu Xuân Tươi Sáng chốt lịch khai máy phần 2, nghe tên cặp chính mà hoang mang tột độ

Ngay trong buổi sáng 22/9, cộng đồng khán giả yêu phim Trung đã nhận được một thông tin khiến nhiều người không khỏi phấn khích. Theo những tin tức đang được lan truyền trên mạng xã hội, Đầu Xuân Tươi Sáng 2, còn được gọi là Thịnh Hạ Tươi Sáng/Giữa Hạ Tươi Sáng, dự kiến sẽ chính thức khai máy vào tháng 12 tới.

Đáng chú ý hơn cả, cặp đôi chính của phần đầu là Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên được cho là vẫn sẽ góp mặt trong dự án mới. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm, cả hai nhiều khả năng chỉ xuất hiện với tư cách khách mời.

Tin đồn Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tái hợp, Đầu Xuân Tươi Sáng 2 khai máy ngay tháng 12 tới đang gây xôn xao cõi mạng.

Hiện tại, đây vẫn chỉ là thông tin chưa được phía đoàn phim chính thức xác nhận. Dẫu vậy, chừng đó cũng đủ khiến những khán giả vẫn còn "lụy" câu chuyện tình yêu của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vô cùng hào hứng.

Nếu "kịch bản trong mơ" này thực sự trở thành hiện thực, phần 2 nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang Will và Lumi. Đây cũng là hai nhân vật nhận được nhiều sự yêu thích ở phần đầu, dù đất diễn và câu chuyện riêng vẫn chưa được khai thác quá sâu. Chính vì thế, không ít người kỳ vọng họ sẽ trở thành cặp đôi trung tâm của phần phim tiếp theo.

Trước đó, YOUKU từng chính thức xác nhận khởi động dự án Đầu Xuân Tươi Sáng 2. Ekip đứng sau thành công của phần đầu cũng được cho là sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án. Tuy nhiên, danh tính cặp diễn viên chính cho tới nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Rất nhiều người mong thông tin này trở thành sự thật vì Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã kết hợp quá ăn ý ở phần 1.

Kịch bản trong mơ với các fan là Đầu Xuân Tươi Sáng 2 sẽ ra mắt ngay trong năm 2027.

Việc phần 2 được đẩy nhanh tiến độ rõ ràng là điều mà người hâm mộ mong chờ. Nếu bộ phim thực sự khai máy vào tháng 12 và quá trình sản xuất diễn ra thuận lợi, các fan đang hy vọng tác phẩm có thể lên sóng ngay trong năm 2027.

Đây cũng được xem là một kịch bản lý tưởng, bởi khoảng cách giữa hai phần càng ngắn thì sức nóng mà Đầu Xuân Tươi Sáng tạo ra ở phần đầu càng dễ được duy trì. Nếu phải chờ đợi quá lâu, hiệu ứng từ Loan Niệm, Thượng Chi Đào cũng như dàn nhân vật phụ chắc chắn ít nhiều sẽ bị suy giảm.

Nếu tiếp tục lấy Loan Niệm và Thượng Chi Đào làm 2 nhân vật chính, bộ phim sẽ phải xây dựng một kịch bản hoàn toàn mới.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen hài hước nói rằng họ còn chưa kịp hết "lụy" Loan Niệm và Thượng Chi Đào thì nhà sản xuất đã chuẩn bị tiếp tục "dặm bùa" bằng phần phim mới.

Ở phần đầu, Will và Lumi dù không phải tuyến nhân vật trung tâm nhưng vẫn để lại nhiều thiện cảm. Nếu phần 2 thực sự dành sân khấu cho câu chuyện của họ, khán giả hoàn toàn có lý do để chờ đợi một chuyện tình mới đủ hấp dẫn và cảm xúc, đồng thời tiếp nối sức hút mà Đầu Xuân Tươi Sáng đã tạo ra.