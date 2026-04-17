Nam cầu thủ đưa Hàn Quốc vào Top 4 World Cup lấy Hoa hậu xinh đẹp, hôn nhân từng trên bờ sụp đổ chỉ vì một chi tiết?

Chiều 16/4, tờ Sports Chosun cho hay, nam ngôi sao giải trí đình đám Hàn Quốc Ahn Jung Hwan vừa xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block. Tại đây, anh có những chia sẻ gây sốt về hành trình sự nghiệp của mình. Được biết, trước khi lấn sân showbiz, Ahn Jung Hwan từng nổi danh châu Á với tư cách cầu thủ bóng đá góp công lớn đưa Hàn Quốc vào Top 4 tại World Cup 2002.

Trước ống kính, Ahn Jung Hwan khiến công chúng sốc nặng khi tiết lộ, có khoảng thời gian dài anh phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm tính mạng. Theo lời cựu danh thủ sinh năm 1976, anh bỗng dưng mất việc, còn bị dọa giết sau khi ghi bàn thắng vàng loại đội tuyển Ý khỏi kỳ World Cup cách đây 24 năm: “Chỉ vì bàn thắng vàng ở World Cup năm đó mà tôi bị đội bóng Perugia của Ý sa thải. Thậm chí truyền thông Ý còn loan tin, mafia Ý tuyên bố rằng chúng sẽ giết tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể đặt chân đến Ý”. Sau khi hết cửa chơi bóng tại Ý, Ahn Jung Hwan đã thử thách bản thân ở giải bóng đá Pháp. Sau thời gian thi đấu tại Pháp, anh tiếp tục chuyển tới Đức chơi bóng.

Ahn Jung Hwan bị mafia Ý dọa giết sau khi ghi bàn thắng vàng loại đội tuyển Ý khỏi World Cup 2002. Ảnh: Naver

Nhưng cũng nhờ màn thể hiện ấn tượng tại World Cup 2002, Ahn Jung Hwan đã trở nên nổi tiếng trên diện rộng. Khi ấy, nam ngôi sao truyền hình thực tế luôn khiến phái nữ liêu xiêu ở mỗi lần lộ diện nhờ diện mạo điển trai chuẩn soái ca điện ảnh và phong thái đầy lãng tử. Nhưng cũng vì sự nổi tiếng đến quá nhanh mà anh đã trở nên kiêu ngạo, mất đi sự khiêm tốn ban đầu.

Đến nay, Ahn Jung Hwan bày tỏ sự hối hận vì khoảng thời gian xuất hiện với dáng vẻ kiêu ngạo sau khi vụt nổi tiếng: “Thời đỉnh cao, tôi đã nhận được rất nhiều thư viết tay từ người hâm mộ. Khi còn ở trong ký túc xá, đội bóng đã phải cấp riêng cho tôi 1 căn phòng chỉ để cất thư và quà do fan gửi đến. Mỗi ngày tôi nhận được khoảng 500 lá thư của người hâm mộ. Nhưng khi sự nổi tiếng ập đến bất ngờ, tôi đã không kiểm soát được bản thân. Đôi khi, tôi đã hành xử rất kiêu ngạo, cứ như thể cả thế giới này là của mình vậy, và tôi còn có những hành động không đúng mực. Chắc hẳn nhiều người xung quanh khi ấy đã thấy tôi rất chướng mắt. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có lẽ lúc đó tôi đã thay đổi mà đến ngay cả chính bản thân cũng không hề hay biết. Khi ấy, tôi không nhận thức được mọi chuyện. Tôi phớt lờ tất cả mọi người. Tôi thậm chí còn nói với 1 tiền bối rằng ‘Anh chỉ làm được có thế thôi sao?’ bằng thái độ trịch thượng. Tôi đã hành xử 1 cách đáng trách như vậy đấy, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy vô cùng hối hận”.

Thời hoàng kim, Ahn Jung Hwan sở hữu visual chuẩn nam thần, thu hút được lượng fan khủng nhờ diện mạo điển trai. Ảnh: Nate

Những chia sẻ của cựu danh thủ trên sóng truyền hình mới đây đã gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Naver

Bên cạnh sự nghiệp làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí, Ahn Jung Hwan còn có cuộc hôn nhân gây bàn tán với Hoa hậu Lee Hye Won. Cặp đôi kết hôn cách đây 25 năm, lần lượt chào đón con gái - con trai ra đời vào các năm 2004 và 2008. Dù đã ở bên nhau gần 3 thập kỷ song hôn nhân của cặp đôi này cũng từng phải đối mặt với giai đoạn trục trặc, rạn nứt.

Còn nhớ hồi tháng 11/2020, Hoa hậu họ Lee bất ngờ chia sẻ 1 bài viết bóng gió trên trang cá nhân, khiến công chúng cho rằng cô đang úp mở nhắm vào Ahn Jung Hwan. Trên Instagram ngày ấy, Lee Hye Won đăng tải dòng thông điệp đáng ngờ: “Đúng là 1 kẻ dối trá, là người mà tôi chẳng thể nào liên lạc được mỗi khi anh ta say xỉn. Lúc nào cũng như vậy”. Ngay lập tức, công chúng hướng sự chú ý về phía Ahn Jung Hwan, đặt ra nghi vấn cựu danh thủ sinh năm 1976 chính là người bị Lee Hye Won dằn mặt trên mạng xã hội. Bởi lẽ trước đó, mỹ nhân họ Lee từng công khai phàn nàn về thói quen uống rượu của ông xã cầu thủ.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả lúc bấy giờ lo lắng cặp đôi Ahn Jung Hwan - Lee Hye Won sắp “tan đàn xẻ nghé”. Giữa tâm bão ồn ào, Hoa hậu họ Lee không có động thái phản hồi làm rõ sự tình, đồng thời lặng lẽ xóa bài đăng gây tranh luận. Vụ việc cũng chìm xuống theo thời gian và cặp đôi vẫn đồng hành bên nhau tới nay.

Ahn Jung Hwan - Lee Hye Won từng đối mặt với sóng gió, thử thách trong hôn nhân. Ảnh: Nate

Ahn Jung Hwan sinh năm 1976, từng là tuyển thủ quốc gia góp công lớn vào thành tích lịch sử của đội Hàn Quốc tại World Cup 2002. Sau khi giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”, anh lấn sân showbiz và nhanh chóng trở thành ngôi sao giải trí đắt show ở Kbiz. Tới nay, Ahn Jung Hwan đã ghi dấu ấn của riêng mình qua gần 33 show thực tế về thể thao, du lịch, ẩm thực, vận động ngoài trời,... Đặc biệt, anh nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi cùng con trai Ahn Ri Hwan tham gia show đình đám Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế hồi năm 2014.

Từng là cầu thủ nổi tiếng nay Ahn Jung Hwan đã chuyển hướng sang làm ngôi sao giải trí ở showbiz Hàn Quốc. Ảnh: Naver