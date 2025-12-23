Ngày 20/12, Nhã Concert đã diễn ra thành công mỹ mãn tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Dù phải hủy show ở đầu Hà Nội đầy tiếc nuối, Lân Nhã đã có thể đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật trong vòng tay người hâm mộ ở TP.HCM. Có mặt hỗ trợ cho Lân Nhã là 3 ca sĩ khách mời gồm NSND Tấn Minh, ca sĩ Hoàng Quyên và Hương Tràm. Cả 4 giọng ca cùng nhau thể hiện hết 25 tiết mục xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ.

Không chỉ phát huy sở trường hát ballad với giọng ca ấm áp của mình, Lân Nhã còn có một quyết định táo báo: thêm vào bữa tiệc âm nhạc là yếu tố vũ đạo. Nhảy nhót vốn không phải thế mạnh của Lân Nhã. Vì thế, Nhã Concert còn là nỗ lực của nam ca sĩ để thoát khỏi vùng an toàn, biến hóa đa dạng để gỡ mác “ca sĩ đứng yên hát tình ca”.

Lân Nhã có một quyết định táo báo: thêm yếu tố vũ đạo vào Nhã Concert

Tuy nhiên, điều này không chỉ không gây ấn tượng với khán giả mà còn đẩy Lân Nhã vào tâm điểm tranh cãi. Đoạn video ghi lại sân khấu biểu diễn nơi Lân Nhã trổ tài khiêu vũ với 1 cây treo quần áo, tượng trưng cho một mỹ nhân anh chàng theo đuổi. Lân Nhã ăn diện lịch lãm, xoay chuyển cơ thể và cây mắc áo mang đậm màu sắc Broadway.

Màn khiêu vũ Broadway khiến khán giả ngượng chín mặt

Biểu cảm và phong cách của nam ca sĩ bị chê là sến

Vấn đề quan trọng là biểu cảm, động tác và cách di chuyển của Lân Nhã bị đánh giá là lạc quẻ, quá gồng hay “không thể xem hết nổi tiết mục”. Nhiều người phải công nhận từ trang phục, kịch bản đến cảm xúc Lân Nhã toát ra đều khá sến và không hợp thời. Không chỉ vậy, 1 đoạn video khác còn cho thấy vũ đạo “chà cơ thể” bằng khăn khiến người xem ngại hộ nam ca sĩ.

Vũ đạo "chà cơ thể" cũng gây tranh cãi lớn

Một bộ phận khán giả thừa nhận âm nhạc trong concert được đầu tư chỉn chu, đúng sở trường của Lân Nhã, nhưng cho rằng phần vũ đạo là điểm trừ rõ rệt. Không ít khán giả nhận xét, với một sân khấu bán vé, việc thử nghiệm những ý tưởng chưa thực sự chín muồi dễ tạo cảm giác chắp vá và thiếu thuyết phục.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Lân Nhã đang chịu áp lực tự làm mới bản thân sau nhiều năm gắn với hình ảnh ca sĩ ballad đứng hát. Việc mạnh dạn thoát khỏi vùng an toàn là điều đáng ghi nhận, song khán giả kỳ vọng sự thay đổi ấy cần phù hợp hơn với năng lực cá nhân và tổng thể chương trình. “Thay vì cố gắng chạy theo xu hướng sân khấu hóa hay vũ đạo, Lân Nhã nên tiếp tục phát huy thế mạnh lớn nhất của mình là giọng hát và cảm xúc”, một netizen chia sẻ.

Lân Nhã đang chịu áp lực tự làm mới bản thân sau nhiều năm gắn với hình ảnh ca sĩ ballad đứng hát

Trước đó, Lân Nhã tạo thảo luận lớn khi đêm nhạc tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) mở bán vé dao động từ 900.000 đồng đến 4,2 triệu đồng. Trong khi đó, đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) có mức giá từ 2,5 đến 5,9 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này khá cao, gần bằng concert của những tên tuổi như Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn.

Chỉ một khoảng thời gian sau đó, Lân Nhã đã quyết định hủy đêm concert dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/12. Theo chia sẻ từ phía nam ca sĩ, lượng vé tiêu thụ chưa đạt mức cần thiết để đảm bảo chất lượng tổ chức như mong muốn. Ngoài yếu tố doanh thu, diễn biến phức tạp của tình trạng lũ lụt tại miền Trung trong thời gian qua cũng là một trong những lý do khiến Lân Nhã cân nhắc lại việc triển khai chương trình.