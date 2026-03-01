Mới đây, ca, nhạc sĩ Only C khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại liên quan đến giọng hát của mình. Cụ thể, sau thời gian dài ít xuất hiện, Only C thẳng thắn thừa nhận anh đã mất giọng trong thời gian dài và chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Trên trang cá nhân, Only C viết: "Tôi biết là chấp nhận việc mình bị mất giọng là khó khăn biết như nào? Và chờ đợi 1 thời gian dài để giọng hát phục hồi như cũ là chuyện đương nhiên. Nhưng đã gần 2 năm trôi qua. Cứ vô studio là tôi không thể hát được như bình thường kể cả là những câu hát đơn giản nhất mà trước đây không thể làm khó được tôi. Tôi phải làm sao cho thanh quản trở lại bây giờ? Chữa ở đâu? Chữa như thế nào? Có ai giúp tôi với".

Những dòng chia sẻ đầy hoang mang nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng khi một nghệ sĩ từng sở hữu loạt ca khúc đình đám, từng tự tin trên sân khấu nay lại rơi vào tình trạng không thể hát trọn vẹn những câu đơn giản. Hiện tại, anh chưa chia sẻ thêm cách thức điều trị và trình trạng sức khoẻ, nhiều đồng nghiệp, khán giả liên tục để lại bình luận hỏi thăm.

Dòng chia sẻ về tình trạng sức khoẻ gây hoang mang của Only C (Ảnh: FBNV)

Từng là ca sĩ nổi tiếng với loạt hit đình đám, nay Only C không thể hát nổi 1 câu đơn giản

Only C vốn được biết đến là producer “mát tay” với nhiều bản hit đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Only C từng là cái tên gắn liền với hàng loạt bản hit nổi bật của Vpop như Anh Không Đòi Quà, Có Lẽ Anh Chưa Từng, Yêu Là Tha Thu, Quan Trọng Là Thần Thái, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Ghen, Em Chưa 18…

Cách đây không lâu, trong một podcast đăng tải trên kênh cá nhân, Only C chia sẻ về việc phá sản: "Để C nói với bạn điều này, năm nay C 38 tuổi, còn 2 tháng nữa C sẽ tròn 38 tuổi và C phá sản lần 2 năm C 34 tuổi, là C lớn hơn bạn 4 tuổi, qua mùa dịch C chả còn cái gì nữa hết, ngay cả người thân bên cạnh mình cũng không còn luôn, từ một cảnh một chàng trai sung túc, trong gia đình có đầy đủ mọi thứ, có sự nghiệp, có một gia đình êm ấm, có mọi thứ xung quanh mình, đùng một cái qua một cái biến cố mình còn có mình và mình phải bắt đầu công việc lại từ đầu, mọi thứ gần như bắt đầu từ số không đó, thậm chí số âm luôn mình phải mang nợ nữa, nhưng đến bây giờ sau 4 năm C lại có được tất cả mọi thứ".