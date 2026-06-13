Nam ca sĩ Việt bệnh nặng lập di chúc ở tuổi 35: Thành viên nhóm nhạc đình đám, quyết làm 1 điều sau 10 năm loay hoay

Thành viên nhóm nhạc đình đám và sự nghiệp solo nỗ lực tìm dấu ấn

S.T Sơn Thạch là một trong những gương mặt quen thuộc của Vpop, đặc biệt với thế hệ khán giả từng theo dõi làn sóng nhóm nhạc thần tượng Việt Nam những năm 2010. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, anh đã có nền tảng nghệ thuật từ rất sớm. Nam ca sĩ tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Từ nhỏ, S.T đã theo học ballet và gắn bó với sân khấu, nhờ đó sở hữu lợi thế rõ rệt về hình thể, vũ đạo cũng như khả năng trình diễn.

S.T Sơn Thạch là một trong những gương mặt quen thuộc của Vpop, đặc biệt với thế hệ khán giả từng theo dõi làn sóng nhóm nhạc thần tượng Việt Nam những năm 2010

Chính nền tảng múa bài bản đã tạo nên màu sắc riêng của S.T Sơn Thạch trong suốt sự nghiệp. S.T được nhớ đến trước hết như một nghệ sĩ có khả năng làm chủ sân khấu, biết cách biến mỗi tiết mục thành một màn trình diễn hoàn chỉnh.

Tên tuổi S.T Sơn Thạch được đông đảo khán giả biết đến khi anh ra mắt trong đội hình 365daband. Nhóm nhạc do Ngô Thanh Vân thành lập năm 2010, gồm Isaac, Jun Phạm, Will, Tronie Ngô và S.T Sơn Thạch. Ở thời điểm đó, 365 là một trong những nhóm nhạc nam nổi bật nhất Vpop, gây chú ý bởi hình tượng trẻ trung, ngoại hình đồng đều, vũ đạo được đầu tư và định hướng chuyên nghiệp hiếm có trên thị trường lúc bấy giờ.

Tên tuổi S.T Sơn Thạch được đông đảo khán giả biết đến khi anh ra mắt trong đội hình 365daband

Trong đội hình 365, S.T thường được nhắc đến như “em út” có thế mạnh vũ đạo. Những sân khấu của 365 luôn có sự đồng đều về năng lượng, và S.T góp phần không nhỏ vào màu sắc đó nhờ khả năng nhảy chắc, thần thái sáng và phong cách trình diễn kỷ luật.

Sau khi 365daband tan rã, S.T Sơn Thạch bước vào giai đoạn hoạt động độc lập. Không chọn cách ra mắt sản phẩm dồn dập, S.T thử sức ở nhiều mảng khác nhau, từ ca hát, vũ đạo, diễn xuất đến các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, so với độ nhận diện từng có khi còn là thành viên nhóm nhạc đình đám, hành trình riêng của nam ca sĩ lại chưa thật sự tạo được một cú nổ đủ lớn trên đường đua Vpop.

Trên hành trình solo, anh từng phát hành một số sản phẩm như Thật Xa Thật Gần, Phiếu Bé Ngoan, Lì Xì Đi, Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi, Bầu Trời Này Có Em… Dù chưa tạo nên cú bùng nổ nhạc số quá lớn, các ca khúc này cho thấy S.T vẫn nỗ lực tìm kiếm màu sắc riêng sau khi bước ra khỏi đội hình nhóm nhạc.

Thật Xa Thật Gần - S.T Sơn Thạch

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cá nhân của S.T là chiến thắng tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016. Những tiết mục của anh ở chương trình này từng được đánh giá cao nhờ sự đầu tư về vũ đạo, biểu cảm và tinh thần trình diễn. Bên cạnh âm nhạc và vũ đạo, S.T Sơn Thạch cũng từng lấn sân điện ảnh. Anh góp mặt trong một số dự án như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể và Cô Ba Sài Gòn.

Từng bệnh nặng đến mức lập di chúc ở tuổi 35

Ít ai biết rằng trước màn trở lại lần này, S.T Sơn Thạch từng trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Nam ca sĩ tiết lộ trong năm 2025, anh bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy, cơ thể suy kiệt và từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thời điểm đó, S.T thậm chí đã liên hệ luật sư để chuẩn bị di chúc, một chi tiết khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi được anh chia sẻ lại.

S.T Sơn Thạch từng tiết lộ anh bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy, cơ thể suy kiệt và từng nghĩ đến tình huống xấu nhất

Theo lời S.T, vì sức khỏe quá yếu nên anh không thể tự ngồi viết. Một ngày trước khi nhập viện, nam ca sĩ phải ghi âm lại những điều muốn dặn dò vào điện thoại. Dù vậy, đến hiện tại, S.T Sơn Thạch chưa công bố cụ thể tên căn bệnh mình mắc phải. Vì thế, có thể nói anh từng trải qua một cơn bạo bệnh hoặc biến cố sức khỏe nghiêm trọng, thay vì khẳng định nam ca sĩ mắc một căn bệnh cụ thể nào.

Sau biến cố, S.T Sơn Thạch cho biết anh thay đổi nhiều trong cách nhìn về cuộc sống

Sau biến cố, S.T Sơn Thạch cho biết anh thay đổi nhiều trong cách nhìn về cuộc sống. Nam ca sĩ nhận ra sức khỏe thể chất và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu. Với một nghệ sĩ quen sống trong guồng quay sân khấu, lịch trình và áp lực làm mới bản thân, giai đoạn này giống như một dấu lặng khiến anh phải chậm lại, lắng nghe cơ thể và trân trọng hơn những điều quan trọng xung quanh.

Sắp tới đây, S.T Sơn Thạch đang chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên Ngược Hướng . Sản phẩm dự kiến phát hành vào ngày 15/06 trên kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ, đồng thời bản audio cũng có mặt trên các nền tảng nhạc số. Ngay từ teaser đầu tiên, dự án đã gây chú ý bởi màu sắc trưởng thành, giàu cảm xúc và có phần khác biệt so với hình ảnh sôi động thường thấy của S.T.

S.T Sơn Thạch đang chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên Ngược Hướng

Ngược Hướng được giới thiệu là sản phẩm có sự tham gia của nhiều cái tên đáng chú ý. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Kilian chắp bút, phần sản xuất được đảm nhận bởi Only C. Đặc biệt, S.T Sơn Thạch lần đầu kết hợp cùng Lam và Minh Tốc, hai nghệ sĩ mang màu sắc indie phóng khoáng, có chất riêng. Sự kết hợp này khiến khán giả kỳ vọng vào một diện mạo âm nhạc mới mẻ hơn của nam ca sĩ.

Sau những biến cố đã qua, khán giả càng chờ đợi màn trở lại này của S.T Sơn Thạch

Với sự kết hợp giữa âm nhạc giàu cảm xúc và phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh, Ngược Hướng được kỳ vọng sẽ là dự án đánh dấu một bước chuyển mới của S.T Sơn Thạch. Sau những biến cố đã qua, khán giả càng chờ đợi màn trở lại này của nam ca sĩ.

Ảnh: FBNV