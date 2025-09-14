Nam ca sĩ Vbiz xuất thân từ diễn viên múa: U50 vẫn không màng chuyện vợ con

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, từng là một diễn viên múa ballet trước khi bén duyên với âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp Trường múa Việt Nam, anh công tác tại Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương vào cuối những năm 1990.

Đến năm 2000, Phi Hùng chính thức rẽ hướng sang ca hát, tổ chức nhiều live show và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Chỉ một năm sau, anh trở thành hiện tượng khi mang đến loạt bản nhạc Hoa lời Việt được khán giả yêu thích như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Anh không muốn ra đi, Dáng em…

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Phi Hùng còn thử sức với điện ảnh qua các bộ phim Hải Âu, Khi đàn ông có bầu, Tình yêu còn lại… Sở hữu ngoại hình điển trai chuẩn soái ca cùng giọng hát truyền cảm, anh từng làm say lòng biết bao khán giả. Dù ở độ tuổi U50, nam ca sĩ vẫn không vội nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Dù sự nghiệp sớm thăng hoa, nhưng khác với nhiều đồng nghiệp, Phi Hùng lại chọn cho mình cuộc sống bình lặng và kín tiếng. Ở tuổi U50, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, duy trì thói quen rèn luyện thể thao và chế độ ăn uống khoa học. Điều khiến công chúng bất ngờ là cho đến nay, anh vẫn chưa mảy may nghĩ đến chuyện kết hôn hay có con cái.

Trong một chương trình, Nguyễn Phi Hùng nói về cuộc sống độc thân và tin đồn giới tính do không cưới vợ. "Tôi không nặng đầu về tin đồn giới tính. Khán giả yêu mến tôi đủ hiểu tôi thế nào. Tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này vì tôi tôn trọng giới tính của mỗi người", Nguyễn Phi Hùng nói.

Nam ca sĩ sinh năm 1977 cho biết anh chỉ mong được cống hiến, mang những giá trị nghệ thuật đến gần hơn với khán giả. Chuyện lập gia đình, anh không tự tạo áp lực cho bản thân. Điều anh hướng đến là xây dựng hình ảnh Nguyễn Phi Hùng trong mắt công chúng như một nghệ sĩ hết lòng với nghề, luôn lan tỏa năng lượng và giá trị tích cực.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Nguyễn Phi Hùng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng kể, nổi bật là căn biệt thự sân vườn rộng hơn 3.000m² tại Củ Chi (TP.HCM).

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng đang tận hưởng cuộc sống một mình trong căn biệt thự hơn 3.000m². Mỗi ngày, nam ca sĩ dành thời gian tự tay chăm chút khu vườn, trồng cây, nuôi cá, đồng thời duy trì thói quen thiền định.

"23 năm trôi qua, tôi luôn phải nỗ lực vì nghệ thuật ngày càng rộng mở. Nghệ thuật giúp tôi trẻ trung, tươi mới. Tôi thấy hạnh phúc khi theo đuổi đam mê", giọng ca chia sẻ.