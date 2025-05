Nam ca sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 44

Truyền thông Hoa ngữ cho biết một người bạn thân của Cẩu Vỹ là Sam Tử đã đăng tải tin buồn lên trang cá nhân. Để tưởng nhớ người bạn của mình, Sam Tử chia sẻ tác phẩm tiêu biểu của mình và tác giả của bài hát này chính là Cẩu Vỹ. Đây cũng là ca khúc duy nhất mà Cẩu Vỹ với tư cách là nhạc sĩ đã dành tặng cho bạn mình.

Cẩu Vỹ qua đời tuổi 44

Nhiều bạn bè khác của Cẩu Vỹ cũng đăng tải dòng chia sẻ thương tiếc anh. Họ nhận định anh yêu ca hát, âm nhạc và luôn cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết.

Gia đình đã phát hiện Cẩu Vỹ qua đời sau khi anh không đến cuộc hẹn ghé qua bệnh viện để kiểm tra bệnh về hô hấp. Được biết, anh gặp vấn đề hô hấp gây ra bởi biến chứng của bệnh tiểu đường trong một thời gian dài và đã có kế hoạch phẫu thuật.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây nên cái chết của nam ca sĩ, nhạc sĩ chưa được công bố chi tiết. Trước khi qua đời, Cẩu Vỹ từng mắc chứng trầm cảm, gặp vấn đề về thừa cân.

Cẩu Vỹ sinh năm 1980 tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Anh trở nên nổi tiếng vào năm 2004 khi thắng giải nhì trong cuộc thi "My Style My Show". Một năm sau đó, anh chính thức phát hành album solo đầu tiên.

Cẩu Vỹ từng đồng sáng tác ca khúc "Tình yêu sao Bắc Đẩu" với Trương Kiệt. Ca khúc giành được nhiều giải thưởng ở Trung Quốc. Một số ca khúc khác của anh có: "I Love This City", "Sichuan Is Still Beautiful"…

Ngoài vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Cẩu Vỹ còn tham gia đóng phim và từng góp mặt trong bộ phim: "Thanh xuân bùng nổ" và "Time To Show".