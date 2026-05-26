Nam ca sĩ nổi đình đám một thời làm đám cưới rình rang với CEO nhưng chẳng ai quan tâm: Mới cưới đã dính drama với mẹ vợ

Mir từng nổi đình nổi đám 1 thời với tư cách thành viên nhóm nhạc thuộc Top đầu Kpop thế hệ thứ 2 - MBLAQ. Nhưng sau khi nhóm tan rã, danh tiếng của anh đã tụt giảm nghiêm trọng và dần bị công chúng lãng quên.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Mir đã tổ chức hôn lễ rình rang với bà xã ngoài ngành giải trí tại 1 trung tâm tiệc cưới ở tỉnh Gyeonggi. Khi ấy, đám cưới của thành viên MBLAQ không nhận được sự quan tâm từ công chúng và truyền thông xứ sở kim chi.

Ngay chính bản thân nam ca sĩ cũng phải thừa nhận bản thân đã “flop”: “Thực ra đám cưới của tôi không phải 1 hôn lễ riêng tư, bí mật đâu. Chỉ là vì tôi hiện không có nhiệt, không đủ nổi tiếng nên các nhà báo, phóng viên mới không đến quay phim chụp hình đưa tin thôi. Tôi cũng không hiểu sao đám cưới của mình lại biến thành 1 đám cưới bí mật trong mắt nhiều người nữa”.

Mir tổ chức hôn lễ linh đình với bạn gái lâu năm vào tháng 12/2025 nhưng bị khán giả và truyền thông ngó lơ. Ảnh: Naver

Dù đã lâm cảnh hết thời và nguồn thu nhập từ showbiz cũng tụt giảm nghiêm trọng, thế nhưng, Mir vẫn được cho là đang sống vô cùng sung túc. Bởi lẽ, nhà vợ của nam ca sĩ vô cùng giàu có, có tiềm lực tài chính đáng nể. Vợ Mir hiện làm giám đốc ở 1 trung tâm Pilates nơi chị gái anh - nữ diễn viên Go Eun Ah đang theo học. Chưa hết, thành viên MBLAQ còn tự hào hãnh diện khoe về tiềm lực tài chính của mẹ vợ, đồng thời để lộ luôn chuyện bản thân được bà quan tâm, yêu quý: “Mẹ vợ tôi kiếm được nhiều tiền lắm. Mẹ vợ thấy tôi vất vả nên đã bốc thuốc bắc cho tôi uống đấy”.

Những tưởng mối quan hệ đang ngày càng trở nên tốt đẹp giữa nam ca sĩ và mẹ vợ sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng, ai dè chỉ mới đây thôi, Mir đã hứng chịu “cơn mưa gạch đá” từ 1 bộ phận netizen vì xưng hộ không dùng kính ngữ với mẹ vợ giàu có. Netizen ồ ạt “tấn công” nam nghệ sĩ sinh năm 1991: “Thiếu kính ngữ rồi kìa”, “Dù có thân thiết đến mấy thì cũng phải giữ lễ nghĩa chứ” ,...

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến bênh vực Mir: “Trong gia đình nếu đã thoải mái với nhau thì xưng hô như vậy cũng chẳng làm sao cả", “Mọi người đang suy diễn quá đà rồi”, “Thật đáng buồn khi ngay cả 1 cách xưng hô nhỏ nhặt cũng bỗng dưng trở thành vụ ồn ào”, “Đó có thể là cách gọi riêng được gia đình họ chấp nhận, mọi chuyện đang bị đẩy đi quá xa rồi” ....

Giữa tranh cãi không hồi kết, Mir đã quyết định xóa đoạn video anh không dùng kính ngữ với mẹ vợ.

Vừa kết hôn được ít tháng, anh đã dính ngay drama có liên quan tới mẹ vợ. Trong đó, 1 số khán giả tố nam thần tượng không biết điều, bất kính với mẹ vợ. Ảnh: Nate

Mir sinh năm 1991, là ca sĩ, rapper kiêm diễn viên từng rất nổi tiếng ở Kbiz. Anh chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc đình đám Kpop 1 thời MBLAQ. Nhóm nhạc nhanh chóng bật lên hàng ngũ những boygroup hàng đầu Kpop thế hệ thứ 2 nhờ hàng loạt bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Oh Yeah, Y, Mona Lisa, This Is War,... Trong nhóm, Mir cũng là thành viên nổi bật, nhận về nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng lúc bấy giờ.

Tới năm 2015, MBLAQ tan rã, mỗi thành viên đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp. Đáng tiếc, Mir không còn giữ được nhiệt và dần bị khán giả lãng quên giữa “rừng” thần tượng nam Kpop.