Nam ca sĩ người dân tộc Chu Ru rút khỏi showbiz, bỏ phố về Lâm Đồng nuôi gà

Từ chàng trai dân tộc Chu Ru đến Quán quân Vietnam Idol, được Mỹ Tâm dìu dắt

Ya Suy sinh năm 1987, là người dân tộc Chu Ru, quê ở Lâm Đồng. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, anh có cuộc sống khá bình thường, gắn bó với công việc và nương rẫy ở quê nhà. Cơ duyên đến với âm nhạc đưa Ya Suy tham gia Vietnam Idol 2012 , nơi anh nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được yêu thích.

Không sở hữu ngoại hình nổi bật hay phong cách trình diễn cầu kỳ, Ya Suy chinh phục khán giả bằng chất giọng mộc mạc, cách hát chân thành và cảm xúc tự nhiên. Sự chân chất của chàng trai Tây Nguyên tạo nên màu sắc riêng giữa dàn thí sinh. Trong cuộc thi, anh nhận được sự hướng dẫn và ủng hộ từ giám khảo Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ nhiều lần dành lời động viên, đánh giá cao sự hồn nhiên và cảm xúc trong giọng hát của học trò.

Sự mộc mạc, chân chất của Ya Suy giúp anh nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả tại cuộc thi Vietnam Idol 2012

Tại đêm chung kết Vietnam Idol 2012, Ya Suy vượt qua Hoàng Quyên để giành ngôi vị Quán quân. Chiến thắng này tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời chàng trai đến từ Lâm Đồng. Từ một người chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp, anh bất ngờ bước lên sân khấu lớn, được truyền thông và khán giả chú ý.

Sau cuộc thi, Ya Suy có cơ hội biểu diễn tại nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc và nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ không phát triển mạnh mẽ như kỳ vọng. Anh không có quá nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang, cũng không duy trì được sức nóng như thời điểm đăng quang.

Danh vị Quán quân Vietnam Idol 2012 là cột mốc đặc biệt đưa Ya Suy trở thành cái tên được nhiều người biết đến

Rời xa showbiz, trở về Lâm Đồng làm nông sau nhiều biến cố

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Ya Suy dần ít xuất hiện trước công chúng. Năm 2014, nam ca sĩ vướng scandal đời tư với một người hâm mộ. Sự việc khiến hình ảnh của anh chịu nhiều ảnh hưởng và trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Đến năm 2018, Ya Suy tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng giọng hát không còn như trước, đồng thời bày tỏ mong muốn dừng lại với sân khấu. Từ đó, anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí chuyên nghiệp, trở về quê nhà Lâm Đồng và lựa chọn cuộc sống gắn với công việc đồng áng.

Anh cho biết bản thân cảm thấy thoải mái khi được sống gần gia đình, làm những việc mình yêu thích và không phải chạy theo sự cạnh tranh trong môi trường giải trí. Với Ya Suy, việc trở về quê không phải điều đáng xấu hổ, bởi anh vẫn đang lao động, tự chăm lo cho cuộc sống bằng chính sức mình.

Ya Suy dọn về quê sống sau khi rút khỏi showbiz

Ya Suy hiện sống tại Lâm Đồng trong căn nhà khang trang được xây dựng vào năm 2019. Không gian sống của nam ca sĩ gắn với vườn tược và những công việc thường ngày của một người làm nông. Anh dành thời gian chăm sóc cây cà phê, nuôi gà, nuôi heo, làm vườn và phụ giúp gia đình.

Trên trang cá nhân, Ya Suy thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như bắt cá, chăm sóc vật nuôi hay làm việc trên nương rẫy. Hình ảnh một Quán quân từng được khán giả cổ vũ trên sân khấu giờ đây gắn với cuộc sống thôn quê khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Dù đã rút khỏi showbiz nhưng âm nhạc vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Ya Suy. Anh đôi khi đăng tải những đoạn video cover, tham gia biểu diễn tại một số chương trình văn hóa ở địa phương.

Quán quân Vietnam Idol từng được Mỹ Tâm dìu dắt một thời giờ là anh nông dân có cuộc sống gắn với vườn tược, chăn nuôi

Ảnh: FBNV