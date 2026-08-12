Nam ca sĩ mắc bệnh nặng phải dùng điện thoại ghi âm di chúc ở tuổi 35, xin bác sĩ xuất viện 3 tiếng chỉ vì việc này

Có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, S.T Sơn Thạch từng đi qua nhiều vai trò từ vũ công, ca sĩ, diễn viên và thời gian qua là một trong những gương mặt được chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai . Hành trình của nam ca sĩ không đi theo một đường thẳng mà liên tục có những lần thay đổi, thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, S.T Sơn Thạch cũng từng trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Ở tuổi 35, nam ca sĩ phải nhập viện nhiều lần, thậm chí chuẩn bị di chúc trong thời điểm sức khỏe suy kiệt. Sau biến cố, anh cho biết bản thân thay đổi cách nhìn về sức khỏe, công việc và những người bên cạnh.

Vũ công múa ballet cho đến ca sĩ đình đám

S.T Sơn Thạch tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh năm 1990. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, anh có nền tảng về ballet và từng hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Chính thời gian học múa đã tạo cho nam ca sĩ lợi thế về vũ đạo, sau này trở thành một trong những điểm nhận diện trong các tiết mục của anh.

S.T Sơn Thạch từ nhỏ đã làm quen với sân khấu

Năm 2010, S.T trở thành thành viên của nhóm nhạc 365. Đây cũng là cột mốc đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả trẻ. Sau khoảng 6 năm hoạt động, 365 tan rã vào năm 2016 và S.T bắt đầu hành trình solo.

Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, S.T Sơn Thạch còn khẳng định bản thân qua hàng loạt chương trình truyền hình thực tế. Song song đó, nam nghệ sĩ còn lấn sân diễn xuất với nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu 2 (2018), Lấy vợ cho bà (2018) và Gạo nếp gạo tẻ 2 (2020).

S.T Sơn Thạch có 6 năm hoạt động nhóm 365 với loạt bản hit quốc dân

Ở lĩnh vực truyền hình thực tế, nam ca sĩ cũng có loạt thành tích đáng chú ý. Anh giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ năm 2016 , giải Vàng The Remix 2017 và tiếp tục chiến thắng Cuộc đua kỳ thú 2019. Năm 2024, S.T Sơn Thạch tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại chương trình, thế mạnh vũ đạo được phát huy nhưng S.T Sơn Thạch cũng cho khán giả thấy một khía cạnh nhiều cảm xúc hơn.

Trong thời gian tham gia show, nam ca sĩ cũng không ngại thay đổi hình ảnh. Anh từng cắt tóc đầu đinh để phù hợp với tạo hình người ngoài hành tinh trong một tiết mục, cho thấy sự chủ động làm mới bản thân trên sân khấu. Sau Anh trai vượt ngàn chông gai , S.T Sơn Thạch tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc, ra mắt các bài hát mới, trong đó có Ngược hướng - tạo được hiệu ứng tích cực với khán giả.

S.T Sơn Thạch tạo được điểm nhấn và hút thêm lượng fan sau chương trình Anh Tài mùa 1

Căn bệnh thay đổi cuộc sống của S.T Sơn Thạch

Nếu sự nghiệp của S.T Sơn Thạch trải qua nhiều lần chuyển hướng thì năm 2025 lại là một dấu mốc đặc biệt theo một nghĩa khác.

Đầu năm 2026, trong cuộc trò chuyện cùng Hà Nhi và Thúy Ngân, S.T lần đầu kể về tình trạng sức khỏe của mình trong năm trước. Nam ca sĩ cho biết có thời điểm cơ thể suy kiệt, không thể ngồi vững, việc nói chuyện cũng khó khăn và anh phải nhập viện nhiều lần.

"Lúc đó, tôi không đủ khỏe để có thể viết, mặc dù đã hẹn luật sư rồi. Một ngày trước khi nhập viện, tôi phải thu âm nội dung trong di chúc vào điện thoại. Sức khỏe tôi cạn kiệt, cây năng lượng của mình không còn nữa. Đó là khoảnh khắc đáng sợ của tôi", nam ca sĩ trải lòng.

Theo S.T Sơn Thạch, sau này khi nghe lại đoạn ghi âm ấy, anh không giấu được xúc động. Trải nghiệm cận kề ranh giới sức khỏe đã khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống, đặt việc chăm sóc bản thân lên ưu tiên hàng đầu.

S.T Sơn Thạch từng chia sẻ rằng bản thân đã rất sợ khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sức khoẻ

Trước đó vào tháng 10/2025, S.T Sơn Thạch chia sẻ bản thân bị đuối sức là do suy nhược cơ thể nặng. Dù tình hình sức khoẻ bất ổn nhưng nam ca sĩ vẫn miệt mài làm việc vì "không muốn kế hoạch bị trì trệ, thế nên bệnh tình trở nặng hơn.

Sau biến cố sức khỏe, S.T Sơn Thạch cho biết anh phải điều chỉnh lại hoàn toàn nhịp sống và cách làm việc. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng cơ thể và giảm cường độ công việc. Anh thừa nhận từng bị sốc khi sức khỏe đột ngột xuống dốc trong giai đoạn bản thân vẫn hoạt động liên tục.

Hồi tháng 11/2025, trong đám cưới của á hậu Quỳnh Châu, S.T Sơn Thạch tiết lộ anh phải xin bác sĩ rời bệnh viện trong 3 tiếng để đến chung vui, hát mừng em gái thân thiết. S.T cho rằng dù gia đình, tình yêu hay sự nghiệp quan trọng đến đâu, bản thân vẫn phải khỏe mạnh và hiện diện thì mới có thể đồng hành, chăm sóc những người mình yêu thương. Anh bày tỏ: "Vì gia đình, tình yêu, sự nghiệp hay bất cứ thứ gì, bản thân mình cũng phải còn ở đó đã. Mình phải hiện diện ở đó thì mới lo được cho mọi người. Mình mới ở trong niềm vui hay nỗi buồn, để chia sẻ với người thân, người yêu, khán giả của mình".

Sau thời gian điều trị và hồi phục, S.T dần trở lại với nghệ thuật nhưng đặt việc chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống lên trước.

Sau biến cố sức khoẻ, S.T Sơn Thạch yêu thương bản thân hơn và trân trọng những người thân xung quanh mình

Bên cạnh công việc, nam ca sĩ hiện tại dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý

Ảnh: FBNV