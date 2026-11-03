Nam ca sĩ ly hôn vợ đẹp như Hoa hậu, dọn về Thạch Thất sống một mình trên đồi rộng 12.000 m2

NSƯT Việt Hoàn là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ, được khán giả yêu mến qua chất giọng khỏe, giàu cảm xúc. Sinh năm 1966, Việt Hoàn trưởng thành từ môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và dành nhiều năm gắn bó với dòng nhạc cách mạng.

Các album nổi bật như: Tâm sự người ca sĩ, Tâm sự Trường Sơn, Khúc ca vắng từ quê mẹ... gắn liền với tên tuổi của anh. Sự kết hợp giữa Việt Hoàn, Trọng Tấn và Đăng Dương từng trở thành dấu ấn đặc biệt của nhạc đỏ Việt Nam. Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Việt Hoàn là gương mặt nổi bật trong dòng nhạc đỏ

Nam ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với Hoa Trần, người phụ nữ kém anh 18 tuổi, sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp. Đều là những người hoạt động nghệ thuật nên cả hai dành cho nhau sự thấu hiểu, tạo không gian cho đối phương theo đuổi đam mê âm nhạc. Cả hai có khoảng 14 năm chung sống và có với nhau ba cô con gái.

Tuy nhiên, tháng 11/2023, thông tin Việt Hoàn và Hoa Trần ly hôn được công khai khiến nhiều khán giả bất ngờ. Theo những chia sẻ của nam ca sĩ, cả hai thực tế đã chia tay từ gần hai năm trước đó. Về lý do chia tay, Việt Hoàn không tiết lộ, anh chỉ cho biết mình và vợ cũ kết thúc trong hòa bình, vui vẻ và cùng nhau chăm sóc các con.

Nghệ sĩ Việt Hoàn và vợ chia tay trong êm đẹp, cùng nhau chăm sóc các con

Sau biến cố hôn nhân, Việt Hoàn lựa chọn cuộc sống độc thân, chuyển về khu nhà vườn rộng khoảng 12.000 m2 tại Thạch Thất, Hà Nội. Cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, nơi đây mang đến không gian sống hoàn toàn khác với sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ khu đất vốn là một quả đồi khá hoang sơ, sau đó được anh dành nhiều thời gian và công sức cải tạo, trồng cây, xây dựng nhà cửa để trở thành chốn đi về bình yên.

Không lựa chọn xây dựng một căn biệt thự đồ sộ, Việt Hoàn yêu thích phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Trên khu đất rộng lớn có nhiều căn nhà gỗ, nhà mái lá được bố trí giữa những khoảng vườn xanh. Cây ăn trái, cây cảnh cùng những lối đi nhỏ tạo nên khung cảnh giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư. Nam ca sĩ còn dành diện tích để trồng rau, chăm sóc cây cối và nuôi gà, vịt.

Cuộc sống ở Thạch Thất của Việt Hoàn xoay quanh những công việc giản dị như làm vườn, chăm cây, cho vật nuôi ăn, chuẩn bị bữa cơm hay tiếp đón bạn bè ghé thăm. Không gian rộng rãi cũng giúp anh có thể nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà và tận hưởng sự tĩnh lặng. Sau nhiều năm bận rộn với lịch diễn, đây là khoảng thời gian nam nghệ sĩ có thể chủ động sắp xếp cuộc sống theo sở thích cá nhân.

Nghệ sĩ Việt Hoàn dọn về sống ở Thạch Thất, nâng cấp khu đất riêng đậm nét làng quê Bắc Bộ

Diện tích khu đất được tiết lộ rộng 12.000 m2

Không gian sống được thiết kế gần gũi với thiên nhiên

Nam ca sĩ làm vườn, chăn nuôi và tận hưởng cuộc sống điền viên

Nhiều đồng nghiệp thỉnh thoảng ghé qua cơ ngơi của ca sĩ Việt Hoàn

Về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Việt Hoàn chia sẻ đang có cuộc sống độc thân và cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nam ca sĩ bày tỏ: "Giác ngộ: gần 5 năm độc thân… sống cho mình! Thật lòng: sướng! Tôi tin vào những giá trị của tôi làm hôm nay! Giàu, đẹp, khoẻ!".

Ở tuổi 60, Việt Hoàn vẫn duy trì niềm đam mê ca hát, đều đặn tham gia các chương trình nghệ thuật và nhận lời biểu diễn khi có dịp. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là ba cô con gái. Anh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy bên các con trên mạng xã hội, không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến các con trưởng thành.

Nghệ sĩ Việt Hoàn vui vẻ với cuộc sống độc thân hiện tại

Ảnh: FBNV