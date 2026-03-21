Chuyện gì xảy ra sau 1 năm sau ngày cố diễn viên Quý Bình qua đời?

Diễn viên Quý Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hoài biệt, Cá Rô, em yêu anh!, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi...

Đầu tháng 3/2025, diễn viên Quý Bình đột ngột qua đời vì bị bệnh nặng. Thời điểm đó anh mới 42 tuổi. Thông tin này khiến đông đảo nghệ sĩ Việt và khán giả bàng hoàng. Trong thời gian điều trị bệnh, diễn viên Quý Bình giấu kín mọi thông tin với công chúng.

Sau đám tang, thi hài Quý Bình được gia đình mang đi hỏa táng sau đó đặt ở chùa Đức Quang, TP.HCM để cúng trước khi thủy táng theo di nguyện của nam nghệ sĩ.

Tròn 1 năm kể từ ngày diễn viên Quý Bình qua đời, sự ra đi của anh vẫn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vào tháng 3/2026 vừa qua, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố nghệ sĩ Quý Bình tại căn nhà riêng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi giỏ hoa và quà tưởng nhớ tới nghệ sĩ.

Diễn viên Lê Phương cũng có mặt tại nhà riêng của diễn viên Quý Bình và còn nhắn gửi ngắn gọn: "Đầu năm lên thăm bạn. Phương xa, mong Bình an!". Lê Phương và chồng còn chuẩn bị giỏ trái cây có dòng chữ: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên tưởng nhớ anh Quý Bình".

Mới đây, thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ Quý Bình bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo Người Lao Động, Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng.

Doanh nghiệp này bị tố có dấu hiệu sai phạm trong quá trình ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, nhằm đảm bảo việc giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại một dự án khu biệt thự ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi nghệ sĩ Quý Bình qua đời, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gần như không còn xuất hiện công khai. Nữ doanh nhân chọn cuộc sống kín tiếng, đồng thời khóa các trang mạng xã hội cá nhân vì liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trong thời gian đầu sau tang sự, bà vẫn thường xuyên có mặt trong các lễ cúng thất của cố nghệ sĩ Quý Bình tại chùa.

Về tin đồn liên quan tới tài sản của cố nghệ sĩ Quý Bình, doanh nhân từng chia sẻ: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng.

Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ".