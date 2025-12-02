Nam ca sĩ J bị bạn thân "đâm sau lưng", suy sụp đến mức mắc bệnh trầm cảm: "Tôi không muốn sống thêm nữa"

Nam ca sĩ/rapper Vương Gia Nhĩ (nghệ danh Jackson) vốn được yêu thích bởi tính cách thẳng thắn nhưng cũng rất mặn mòi, thường xuyên đem lại tiếng cười cho những người xung quanh. Thế nhưng, dân tình phải ngã ngửa khi biết phía sau vẻ năng động của trai đẹp Cbiz là căn bệnh trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng, đến mức anh chia sẻ: "Tôi không muốn sống thêm nữa".

Vương Gia Nhĩ (Jackson).

Ban đầu, Vương Gia Nhĩ bước chân vào showbiz là vì đam mê. Thế nhưng sau khi nổi tiếng, lịch trình của anh ngày càng dày đặc, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Lại thêm những thị phi bủa vây khiến mỹ nam này "ngộp thở".

Đỉnh điểm, năm 30 tuổi, Vương Gia Nhĩ bẽ bàng vì bị người bạn quen biết nhiều năm, thân thiết hết mực lừa dối, nẫng mất khoảng 40% thu nhập. Không chỉ mất mát về vật chất, điều khiến Vương Gia Nhĩ tổn thương nhất là việc bị bạn bè "đâm sau lưng". Nam ca sĩ suy sụp vì cho rằng bản thân không có mắt nhìn người, thậm chí còn nghi ngờ những người xung quanh có động cơ không tốt với mình.

Vương Gia Nhĩ buồn bã tiết lộ, một người bạn thân thiết đã lừa của anh một số tiền lớn rồi "lặn" mất luôn, không chịu trả lại.

Lẽ ra khi ấy, Vương Gia Nhĩ nên cho bản thân một khoảng thời gian điều chỉnh lại tâm trạng. Thế nhưng, đang lúc đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ sợ bỏ lỡ cơ hội phát triển nên đành lao vào guồng quay công việc. Áp lực sự nghiệp cùng với nỗi buồn khổ trong lòng khiến Vương Gia Nhĩ mắc phải căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ, thậm chí còn phải dựa "hơi men" để quên đi nỗi buồn khổ. Nam ca sĩ từng uống mức mức say như chết, ngủ gục trên đường và còn có suy nghĩ muốn phí hoài bản thân.

Trước tình hình này, Vương Gia Nhĩ quyết định nghe theo lời khuyên của người hâm mộ, tạm dừng mọi công việc một năm để chữa lành tâm hồn. Nhờ sự ở bên, động viên của người thân, bạn bè, mỹ nam họ Vương dần dần nguôi ngoai. Anh có cái nhìn thoáng hơn về sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Vương Gia Nhĩ đã trải qua 1 quãng thời gian vô cùng khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật 1 năm để chữa vết thương lòng.

Cách đây không lâu, Vương Gia Nhĩ đã công khai tiết lộ việc "dao kéo" để nâng tầm nhan sắc. Anh cho biết, việc giữ gìn và nâng cấp ngoại hình là một phần không thể thiếu trong công việc quản lý hình tượng của nghệ sĩ. Sự thẳng thắn của nam ca sĩ khiến dân tình vô cùng bất ngờ, bởi lẽ, đối với các nghệ sĩ Hoa ngữ, việc tu sửa nhan sắc là vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Không chỉ vậy, Vương Gia Nhĩ còn tâm sự rằng anh muốn kết hôn, sinh con, có một gia đình nhỏ của riêng mình trước tuổi 35. Trang 163 cho rằng, Vương Gia Nhĩ đang biết quan tâm hơn đến bản thân mình, không còn chỉ chăm chăm đặt sự nghiệp lên vị trì hàng đầu, dồn hết thời gian, sức lực cho công việc như trước kia nữa. Điều này khiến người hâm mộ tài tử họ Vương tỏ vẻ vui mừng và chúc phúc cho nam tài tử.

Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) sinh năm 1994, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Anh có sự nghiệp thành công tại Hàn Quốc và được yêu thích tại Trung Quốc với những album tiêu biểu như Mirrors, Magic Man…

Ít ai biết, Vương Gia Nhĩ vốn là một vận động viên đấu kiếm tài năng của xứ Cảng, từng giành 3 giải quán quân Châu Á, tuyển thủ hạt giống của Thế vận hội Olympic. Thế nhưng, vì đam mê âm nhạc, chàng trai này đã sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và dùng sự nỗ lực hết mình để giành được suất debut.

Vương Gia Nhĩ từng là một vận động viên đấu kiếm tài năng, giữa đường đá chéo sân sang showbiz.

Thế nhưng, trong những ngày đầu chập chững, Vương Gia Nhĩ lại gặp phải khá nhiều thị phi, từng bị "devil edit" (cắt nối ác ý video), khiến anh nhận nhiều chỉ trích từ công chúng. Dù vậy, với tài năng nổi trội, nam ca sỹ này vẫn tự mình tìm được chỗ đứng vững chắc trong showbiz.

Trang 163 cho biết, khối tài sản của Vương Gia Nhĩ đã vượt mức 100 triệu HKD (338,5 tỷ đồng). Anh còn giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, sáng tác nhạc phim cho nhiều tác phẩm điện ảnh và góp phần thúc đẩy hiphop Trung Quốc đi lên thị trường quốc tế. Mới đây, Vương Gia Nhĩ đã quyên góp 10 triệu HKD (33,8 tỷ đồng) một cách kín tiếng để trợ giúp những nạn nhân của vụ hỏa hoạn thương tâm tại Hong Kong, khiến dân tình vô cùng nể phục.

Nguồn: 163