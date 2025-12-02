10 năm cày phim Hàn mới thấy đây là đỉnh cao chữa lành: Dàn cast trên cả phong thần, xem 10 lần vẫn không đủ

Có những bộ phim khiến người xem vừa bật cười ở khoảnh khắc trước, lại rưng rưng ngay giây sau và Reply 1988 chính là tác phẩm tiêu biểu cho cảm xúc đan xen ấy. Ra mắt năm 2015, bộ phim là phần cuối của loạt Reply nhưng lại trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất, được xem như “bộ phim nhập môn” đưa hàng triệu khán giả bắt đầu hành trình với phim Hàn. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần xem lại, Reply 1988 vẫn khơi dậy những tầng cảm xúc mới, và không ít người hâm mộ đã phải thốt lên rằng: "10 năm cày phim Hàn mới thấy đây là đỉnh cao chữa lành".

Không đi sâu vào mối tình đầu như hai phần trước, Reply 1988 chọn gia đình và tình làng nghĩa xóm làm trục cảm xúc chủ đạo. Lấy bối cảnh Thế vận hội Seoul 1988, bộ phim khắc họa sự mộc mạc trong đời sống thường nhật của năm gia đình sống tại khu phố Ssangmundong. Năm đứa trẻ sinh năm 1971 gồm Deok Sun, Sun Woo, Dong Ryong, Choi Taek và Jung Hwan, họ cùng lớn lên, cùng trưởng thành từ tuổi học trò đến khi bước vào đời.

Bộ phim khéo léo tái hiện tâm trạng bấp bênh, trong trẻo của tuổi 18, từ những rung động mơ hồ, sự sùng bái thần tượng, đến những lần hiểu lầm vụn vặt hay nỗi cô đơn âm ỉ. Đặc biệt, linh hồn của bộ phim chính là câu chuyện của người lớn. Những tương tác dí dỏm nhưng chân thật của các bậc phụ huynh, từ bà mẹ báo Ra Mi Ran đến bố Sung Dong Il, đã tạo nên một lớp cảm xúc sâu sắc, tô đậm mối dây gắn kết gia đình và phản chiếu những mảnh ghép quen thuộc trong xã hội Hàn Quốc.

Không thể không nhắc đến Park Bo Gum trong vai kỳ thủ thiên tài Choi Taek, vai diễn đưa anh trở thành ngôi sao được chú ý rộng rãi. Nhân vật ít lời nhưng giàu cảm xúc này trưởng thành theo cách lặng lẽ và đầy tinh tế, để lại những hình ảnh nhuốm màu hoài niệm cho khán giả.

Điểm đặc biệt khiến Reply 1988 được yêu thích lâu bền chính là cách phim để cảm xúc phát triển tự nhiên: không định sẵn “người sẽ thành đôi”, không sắp đặt tuyến tình cảm từ đầu. Người xem dõi theo sự trưởng thành của từng nhân vật, tự mình cảm nhận những thay đổi trong tình bạn, tình yêu và tình thân nhờ đó, mỗi khúc quanh của câu chuyện đều chạm sâu vào trái tim. Đi qua những điều nhỏ bé, từ bữa cơm tối, chiếc lò sưởi chung, đến con hẻm tối đèn nhưng đầy tiếng cười, Reply 1988 nhắc người ta rằng ngay cả khi không làm nên thành tựu lớn lao, mỗi người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống nhờ những tình yêu thương chân thật.

Sức hút của bộ phim một lần nữa được chứng minh qua buổi tái ngộ đầy xúc động của dàn diễn viên và ê-kíp. Ngày 1/12, tvN và channel fullmoon đã công bố teaser mới cho chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Reply 1988. Gần như toàn bộ gia đình Ssangmundong sẽ tham gia chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm để kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa này, bao gồm: Sung Dong Il, Lee Il Hwa, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Choi Moo Sung, Kim Sun Young, Yoo Jae Myung, Ryu Hye Young, Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Lee Dong Hwi, Choi Sung Won và Lee Min Ji.

Poster teaser mới đã chạm đến trái tim khán giả khi Hyeri (Deok Seon) đứng ở giữa, xung quanh là dàn cast bạn bè và gia đình, bao gồm Park Bo Gum (Choi Taek) và Sung Dong Il (bố của Deok Seon). Hình ảnh gợi nhớ sâu sắc về bộ phim, đặc biệt với dòng chữ phía sau: “Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi hồi đáp. Nỗi nhớ cũng hồi đáp". Teaser video ngắn còn hé lộ cảnh "gia đình Ssangmundong" tụ họp để chụp ảnh chung, với khoảnh khắc hài hước khi Ra Mi Ran dí dỏm nói: “Tập hợp đủ mọi người khó thật đấy,” khiến cả trường quay bật cười.

Dù đã 10 năm trôi qua, không khí giữa họ vẫn tươi sáng và ấm áp như xưa, làm tăng sự trông đợi cho màn tái ngộ này, và chứng minh rằng ký ức về Ssangmundong vẫn mãi là một ký ức đẹp, khiến ta vừa cười vừa khóc, nhưng luôn ấm áp khi nhớ về.