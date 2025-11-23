Nam ca sĩ gặp biến cố, cắt liên lạc với vợ con, vào chùa tu, ngày ngày quét sơn tường, tuổi 40 ra sao?

Biến cố ầm ĩ, bỏ nhà đi 2 tháng, vào chùa tu

Phạm Anh Khoa sinh năm 1985 tại Khánh Hòa, nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006 khi đoạt giải Ca sĩ xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Nhiều năm qua, Phạm Anh Khoa chủ yếu hát nhạc rock, có thời gian đồng hành cùng nhóm Bức Tường.

Tháng 5/2018, nam ca sĩ đối mặt với scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Anh sau đó đã có buổi gặp gỡ báo chí để xin lỗi và khẳng định không có ý định như lời cáo buộc. Dù vậy, sự việc vẫn gây ầm ĩ và bức xúc trong dư luận một thời gian.

Trong chương trình The Khang Show, Phạm Anh Khoa lần đầu nhắc lại biến cố năm 2018. Anh nói thời điểm đó mình như “rơi vào vực thẳm”, trải qua nhiều cảm xúc cực đoan.

Anh chia sẻ: “Có lúc tôi phẫn nộ, kêu gào; có lúc lại hối tiếc. Tôi bỏ nhà đi 2 tháng, khóa mọi liên lạc để tìm cách giải quyết. Đây là khủng hoảng của cả gia đình, không riêng tôi”.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Nam ca sĩ thừa nhận từng nghĩ sự việc chỉ ảnh hưởng đến bản thân, nhưng hệ lụy khiến vợ và các con chịu áp lực từ xã hội và trường học.

Điều khiến anh day dứt nhất là mất kết nối với vợ. “Giữa khủng hoảng, mỗi người tự vùng vẫy nên không thể an ủi nhau, đôi lúc còn làm mọi thứ nặng nề thêm”.

Thùy Trang cho biết khi chồng biến mất, cô chỉ có thể im lặng chờ đợi: “Tôi từng viết 'trời đã lạnh rồi, anh còn đi đâu vậy, hãy về nhà thôi' dù biết anh đã khóa Facebook”.

Được biết trong thời gian bỏ nhà đi 2 tháng, nam ca sĩ đã vào chùa tu, hàng ngày phụ quét sơn tường. Trong 2 tháng đó, Phạm Anh Khoa tiếp xúc với thiền sư và chùa chiền giúp anh tìm lại bình yên và cảm hứng âm nhạc.

“Trước đó tôi cứ buồn vì không chấp nhận được mọi chuyện”, anh nói. Nam ca sĩ cho biết sau biến cố, anh học cách điều chỉnh cảm xúc để giữ gia đình.

Báo Thanh Niên trích lời nam ca sĩ nói: “Chẳng ai ngu đến mức đã gặp tai nạn rồi mà vẫn làm vậy nên mình phải thay đổi. Tôi tự cân nhắc, kiểm soát cảm xúc.

Trước đây, tôi không biết đóng khung cảm xúc nên đã gây ra sự việc không mong muốn như mọi người chứng kiến. Khi biết rằng việc mình làm đem lại hậu quả như thế nào thì mình cũng không điên để tiếp tục phạm sai lầm".

Vợ nam ca sĩ trong chương trình này cũng cho hay, chồng hiện quan tâm, tinh tế hơn và “không còn đào hoa như trước”. Phạm Anh Khoa khẳng định, chính biến cố này đã khiến anh ngày càng nể trọng vợ hơn.

Thời gian gần đây, Phạm Anh Khoa quay lại với âm nhạc và gây chú ý bởi sự thay đổi hoàn toàn khác so với thời điểm ồn ào 7 năm trước.

Chia sẻ trên báo Ngôi Sao, nam ca sĩ nói: "Thời điểm này tôi nghĩ nhiều về gia đình. Theo tôi, điều quan trọng là phải làm người đàn ông tử tế của gia đình trước, xem người thân của mình có vui không, sau đó mới tới âm nhạc", Phạm Anh Khoa nói.

Ở tuổi 40, ca sĩ tự thấy anh hiện trong giai đoạn tĩnh lặng, trưởng thành, là chính mình hơn bao giờ hết. Phạm Anh Khoa ý thức rõ trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình và đang kiên trì rèn luyện, hoàn thiện bản thân để cùng vợ chăm lo, nuôi dạy hai con thật tốt.

Anh bày tỏ: "Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu nhưng tôi vui vì lũ trẻ bắt đầu có nhận thức, hiểu về cuộc sống, tự định hướng tương lai. Ngày trước tôi thường khuyến khích con học nhạc, giờ thì để chúng tự do theo đuổi đam mê của mình".

Báo Vietnamnet cũng viết, để có một phiên bản Phạm Anh Khoa mềm mại, tĩnh tại, ca sĩ đã trải qua quãng thời gian nếm đòn nhừ người, biết khổ và tự thương lấy mình.

Khi cùng cực nhất, anh vực dậy và cho phép suy nghĩ không nên hành hạ bản thân, bởi nó không giải quyết được việc gì cả.

"Tôi nhận ra sự bất lực từ lúc con gái nhỏ cầm cái khăn đến bên cạnh, dỗ dành như một người bạn. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Là cha lại để trẻ con an ủi mình thì đúng là 'xong' thật rồi", anh kể.

Vợ Phạm Anh Khoa

Dù vậy, Phạm Anh Khoa quan niệm đàn ông không được quyền khóc hay yếu lòng. Anh vẫn sống thật lòng, thay vì phải gồng lên đến mức kiệt sức.

Nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại, nam ca sĩ cho hay, trong gia đình, chuyện kinh tế, công việc trước nay một tay vợ lo. Bà xã vừa là quản lý của anh, vừa đảm đương công việc của nhiều người.

Ca sĩ nói đùa không ai khó tính bằng vợ. Một bài hát của anh, bà xã soi từng chữ, từ khẩu hình đến phát âm, giai điệu… Thỉnh thoảng, bạn đời vẫn mất kiên nhẫn và nổi cáu với anh thường xuyên.