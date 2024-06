Nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc bị hot girl Việt "nhận vơ" làm bạn trai là ai?

Vào đầu tháng 5, các trang báo lớn Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam ca sĩ No Min Hyuk (thành viên nhóm nhạc đình đám gen 1 Click-B) đang hẹn hò influencer người Việt kém 12 tuổi tên N.L.H.M. Cặp đôi đã đính hôn và lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Theo Sports Seoul, khi trả lời 1 trang tin Việt Nam, cô gái này còn khẳng định: "Chúng tôi nguyện thề kiếp này có nhau". Đồng thời, N.L.H.M đăng ảnh nhận lời cầu hôn của 1 người đàn ông Hàn Quốc.

Tuy nhiên đến ngày 3/6, Sports Seoul bất ngờ đưa tin N.L.H.M không phải là bạn gái của No Min Hyuk. Đại diện của nam ca sĩ cho biết: "Influencer đó không phải là bạn gái của No Min Hyuk. Anh ấy đã bị sốc. Chúng tôi đang cân nhắc việc tiết lộ gương mặt bạn gái thực sự của anh ấy trong thời gian tới".

No Min Hyuk lên tiếng phủ nhận N.L.H.M là bạn gái mình

Từ khi truyền thông đưa tin về việc hẹn hò influencer người Việt, mọi thông tin về No Min Hyuk (sinh năm 1983) cũng được quan tâm nhiều hơn. Anh bắt đầu sự nghiệp khi chỉ mới 16 tuổi và trở thành tay guitar của nhóm nhạc đình đám Gen 1 gồm 7 thành viên mang tên Click-B. Phong cách âm nhạc mà nhóm theo đuổi là dance pha rock. Click-B từng đạt được giải thưởng Sự yêu thích của khán giả Nhật Bản tại MAMA 2000.

Đội hình thuở mới debut của Click-B

No Min Hyuk ra mắt khi mới 16 tuổi

Thành viên Kim Sang Hyuk đã rời khỏi nhóm vào năm 2005 vì dính vào vụ án uống rượu lái xe. Năm 2003, từ đội hình 7 thành viên ban đầu, Click-B trở thành một nhóm nhạc 4 thành viên. Và sự kiện chấn động cả Kpop này cũng diễn ra trong thời điểm đó, cụ thể là vào tháng 7 năm 2003, trong một concert solo của Click B được tổ chức tại Jang Choong Gymnasium.

Sau khi biểu diễn một loạt ca khúc nổi tiếng của nhóm, các thành viên Click-B đã dành thời gian nói chuyện với người hâm mộ. Cũng chính vào lúc này, thành viên Oh Jong Hyuk bất ngờ tuyên bố: "Thật ra thì bạn gái của tôi cũng có mặt ở đây trong hôm nay".

Bạn gái của Oh Jong Hyuk vào thời điểm đó là nữ diễn viên tân binh Lee Da Hee và lúc đó cô cũng đang ngồi trong hàng ghế khán giả. Ban đầu, các fan của Click B chỉ nghĩ rằng thần tượng của họ đang nói đùa. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó đã đi xa đến mức ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào Lee Da Hee. Oh Jong Hyuk tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi nói thêm: "Đây là người phụ nữ mà tôi yêu". Lee Da Hee khi đó đã rơi nước mắt vì "sự kiện lãng mạn" mà bạn trai tổ chức riêng cho mình. Tuy nhiên, ngoại trừ Oh Jong Hyuk và Lee Da Hee, tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy bàng hoàng. Một lượng lớn người hâm mộ đã suy sụp tinh thần sau màn công khai hẹn hò quá táo bạo này. Hậu quả, nhiều fan đã nhanh chóng rời khỏi concert dù chương trình vẫn chưa kết thúc.

Việc Oh Jong Hyuk công khai bạn gái được cho là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Click-B

Những gì xảy ra với Click-B sau đó đã chứng minh vì sao chuyện hẹn hò của một thành viên có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của cả một nhóm nhạc. Về mặt logic, các hoạt động quảng bá của Click-B ít nhiều đã kết thúc vào năm 2003 với album thứ 4 mang tên Cowboy. Mặc dù các thành viên khác cũng phải đối mặt với những vấn đề khách nhau như scandal say rượu lái xe, hết hạn hợp đồng với công ty quản lý, tập trung cho các hoạt động solo,.... tuy nhiên sự kiện công khai hẹn hò chấn động của Oh Jong Hyuk và Lee Da Hee vẫn được xem là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự sa sút của Click-B vào thời điểm đó.

Trong những năm tháng còn hoạt động, Click-B xuất hiện khá trồi sụt với đội hình không đầy đủ. Nhóm từng tan rã vào năm 2006 rồi lại tái hợp vào năm 2015 để kỷ niệm 14 năm debut. Dù chưa bao giờ thông báo chia tay nhưng Click-B chỉ xuất hiện bên nhau những dịp đặc biệt chứ không còn ra thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào nữa.

Click-B trong 1 lần hội ngộ

Bên cạnh ca hát, No Min Hyuk từng tham gia diễn xuất trong tác phẩm truyền hình mang tên Rock, Rock, Rock (2010). Hiện No Min Hyuk đang đảm nhận vị trí CEO của một công ty cung cấp các dịch vụ chăm sóc thú cưng.