Nam ca sĩ điển trai ế suốt 13 năm vì bị hôi miệng

Chiều 6/1, tờ Sports Chosun cho hay, nam ca sĩ điển trai Hàn Quốc Brian Joo (nhóm nhạc đình đám Fly To The Sky) vừa xuất hiện trên kênh YouTube của 2 thành viên Donghae - Eunhyuk (Super Junior). Tại đây, Brian bất ngờ tiết lộ chuyện anh đã bị giám đốc từ 1 chương trình âm nhạc nổi tiếng hành hung thô bạo.

Theo lời Brian Joo, sự việc xảy ra vào 1 buổi biểu diễn của nhóm Fly To The Sky tại chương trình nói trên và xuất phát từ vụ hiểu lầm tai hại. Hôm ấy, đạo diễn A của chương trình yêu cầu Brian Joo giữ máy quay của nhà đài trong lúc rap trên sân khấu. Tuy nhiên, đạo diễn A lại không thông báo cho cấp trên của mình - đạo diễn B về phân cảnh này.

Brian Joo đã giữ máy quay trong khi đang biểu diễn đúng theo yêu cầu từ đạo diễn A. Thế nhưng, đạo diễn B vốn không được thông báo trước về động tác này nên cứ tưởng Brian Joo phách lối, "tự tung tự tác" trong lúc biểu diễn.

Ngay sau khi Brian Joo vừa bước xuống sân khấu, vị đạo diễn B đã lao tới túm cổ áo nam ca sĩ, đồng thời đánh đập anh. Đối mặt với tình huống bất ngờ, thành viên Fly To The Sky đã hoàn toàn sốc nặng, cứ tự hỏi: "Tại sao đạo diễn lại đánh mình? Mình đã làm gì sai rồi sao?".

Brian Joo (bên trái) kể lại tình huống nguy hiểm anh gặp phải khi tham gia ghi hình cho 1 show âm nhạc. Ảnh: Koreaboo

Sau khi nam ca sĩ giải thích rõ sự tình, đạo diễn B mới hạ hỏa. Sau đó, vị đạo diễn này đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, ông không trực tiếp xin lỗi Brian Joo mà lại chuyển lời tới công ty chủ quản của nam ca sĩ - SM Entertainment.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên chương trình Oh's Golden Clinic của Tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young, Brian Joo đã thú nhận chuyện anh gặp rắc rối lớn vì bị hôi miệng. Theo đó, Brian bị bạn gái cũ chia tay vì anh mắc chứng hôi miệng. Chứng bệnh này khiến anh tự ti và không có thêm bất kỳ mối quan hệ hẹn hò nào trong suốt 13 năm. "Tôi đánh răng xong, vừa nằm xuống giường thì miệng đã có mùi khó chịu. Tôi có thể cảm nhận mùi hơi thở khi nói chuyện. Khi đi ngủ, tôi lấy khăn hoặc chăn che mặt", nam thần tượng tâm sự về nỗi khổ tâm.

Chứng hôi miệng chính là lý do khiến Brian ế trong suốt 13 năm. Ảnh: Nate

Brian Joo là ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2000 ở làng giải trí Kbiz. Anh là thành viên nhóm nhạc Fly To The Sky cùng Hwanhee. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với hàng loạt bản hit tung hoành trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Sea of Love, Missing You,...