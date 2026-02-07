Nam ca sĩ có khối u, bật khóc khi nghe bác sĩ đọc kết quả sinh thiết

Mới đây, ca sĩ Tuấn Vỹ đã bật khóc chia sẻ với khán giả về tình hình bệnh tình của mình sau khi nhập viện kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u ở bàng quang.

Tuấn Vỹ bật khóc

Anh nói: "Hôm qua, tôi có nhận được kết quả sinh thiết nhưng vì ở bệnh viện ồn quá nên hôm nay tôi mới về nhà thông báo cho mọi người một cách cụ thể, rõ ràng.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh chị, cô chú khán giả đã quan tâm, gửi lời động viên, cầu chúc cho tôi khi biết tôi bị bệnh. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được nhiều người lo lắng, khóc cho tôi.

Tôi muốn chia sẻ nỗi lòng và tình trạng bệnh tật của tôi. Cách đây khoảng 3 tuần, vô tình tôi đi khám sức khỏe ở Đồng Tháp thì bác sĩ phát hiện trong bàng quang của tôi có khối u. Bác sĩ tư vấn tôi lên bệnh viện tuyến trên khám kỹ lại.

Tôi rất lo lắng và lên bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) khám lại. Bác sĩ cũng thấy tôi có khối u và khá lo ngại vì đàn ông trên 45 tuổi như tôi mà có u ở bàng quang thì phần lớn là u ác tính.

May mắn thay, tôi không hút thuốc. Bác sĩ bảo tôi đàn ông không hút thuốc thì tỷ lệ u ác tính bàng quang ít hơn. Vì thế, tôi khuyên các anh các chú không nên hút thuốc.

Về nhà được hai tuần thì tôi thấy mình đi tiểu ra máu nên liên lạc lại với bác sĩ để nhận kết quả sinh thiết sớm hơn.

Tôi là người lo xa nên lo đủ điều. Tôi được các anh chị, cô chú khán giả cầu nguyện cho những ngày qua nên vô cùng hạnh phúc. Nhiều người còn ăn chay, dành ra mỗi buổi chiều để cầu nguyện cho tôi. Tôi biết ơn cộng đồng rất nhiều.

Bác sĩ cho tôi xem cả hình ảnh nội soi và thấy khối u mọc lên như san hô, nhìn rất đáng sợ. Bác sĩ nói tạm thời chưa phát hiện ra tế bào ung thư nhưng không được chủ quan, 3 tháng phải tầm soát một lần, không được thờ ơ vì có thể từ lành tính thành ác tính.

Hoặc có những trường hợp sinh thiết cũng chưa phát hiện ra u ác tính hoặc nó là ác tính nhưng chưa bộc lộ ra, nên tôi rất lo lắng. Bệnh này rất phiền cho người bị bệnh.

Nhưng trước mắt nó vẫn đang là lành tính nên tôi tạm thở phào nhẹ nhõm. Tôi bật khóc sau khi nghe bác sĩ nói".