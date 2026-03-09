Ca sĩ Đoàn Trường vừa có chuyến xuất ngoại đầu tiên trong năm Bính Ngọ khi sang Matxcơva, Nga. Nói về lý do luôn đi du lịch vào dịp Tết, anh cho biết để “chạy trốn” sự cô đơn mỗi độ xuân về.

Tết vừa qua, nam ca sĩ chọn du lịch đến Nga. Đây cũng là nơi anh đã du học và tốt nghiệp Thạc sĩ hóa trước đây. Anh đi với một tâm trạng hoàn toàn khác 30 năm trước. “Tuy nhiên, tôi không lường trước được chuyến trở về này gặp nhiều trở ngại, khó khăn và đầy bất ổn”, nam ca sĩ kể.

Bão tuyết tràn về làm tê liệt thủ đô Matxcơva mang theo lượng tuyết dày đặc cùng gió mạnh, khiến các hoạt động giao thông trở nên nguy hiểm nhưng không thể ngăn cản anh về thăm trường xưa lúc 22 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết).

Dù vậy thì Đoan Trường cũng không được vào bên trong trường và ký túc xá vì không có thẻ sinh viên. Bù lại, Đoan Trường thực hiện được giấc mơ đã ấp ủ 30 năm qua khi trở lại trường xưa.

Đoan Trường về thăm trường cũ tại Nga sau 30 năm.

Anh thực hiện được ước mơ mặc áo dài Việt Nam trước Quảng trường Đỏ và Lăng Lê Nin.

Anh nói: “Tôi đau đáu được mặc áo dài Việt Nam trước Quảng trường Đỏ và Lăng Lê Nin suốt 30 năm qua thì giờ đã được thực hiện trong chuyến đi vừa rồi”.

Không chỉ có kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch đầu năm, Đoan Trường kể, anh đã phải bay 25 tiếng cho một hành trình đi ngắm Bắc cực quang và phải đến đêm thứ 3 tận 12 giờ khuya, anh mới có được những tấm ảnh tuyệt vời nhất dưới thời tiết -20 độ C.

Đoan Trường khá xúc động vì là người Việt Nam đầu tiên mặc áo dài cùng với lá quốc kỳ tổ quốc dưới bầu trời Bắc cực quang.

Anh bộc bạch: “Tôi đã tham gia trải nghiệm tất cả những gì mà 30 năm trước, khi còn là sinh viên nghèo, không thể thực hiện được như tắm kiểu Nga, trượt băng, trượt tuyết, ngồi xe chó kéo, tự lái mô tô trên tuyết trong chuyến đi này”.

Dù vậy thì nam ca sĩ cho hay, chuyến đi của anh đầy bất ổn vì có nhiều chuyện xảy ra. Anh kể: “Tôi mải mê chụp ảnh và quay video ở Metro vào lúc 1 giờ sáng nên bị công an đến kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ nhập cảnh.

Các trang mạng xã hội như Facebook, Google, WhatsApp, X, Youtube, Zalo và sim du lịch quốc tế đều bị chặn nên tôi thử thách sống 10 ngày mà không có mạng xã hội.

Tôi và nhiều người đã may mắn bay về nước kịp trước khi tình hình chiến sự bùng nổ tại Iran sau đó 1 ngày. Máy bay đã bay qua không phận Iran, chuyển tiếp tại sân bay Dubai và về TP.HCM an toàn. Nhưng thú thật là chúng tôi đã phải cầu nguyện chỉ mong được an toàn về nước”.

Nam ca sĩ mặc áo dài cùng với lá quốc kỳ tổ quốc dưới bầu trời Bắc cực quang.

Và trải nghiệm nhiều điều mà thuở sinh viên nghèo chưa thực hiện được.

Đoan Trường tên thật là Đoàn Phước Trường. Anh là nam ca sĩ nổi tiếng thập niên 90, thuộc "Tứ đại thiên vương" nhạc trẻ Việt cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Anh nổi tiếng với trình độ học vấn cao (Thạc sĩ Hóa học tại Nga), thông thạo nhiều ngoại ngữ. Nam ca sĩ cũng sở hữu khối tài sản lớn, nổi bật trong đó là ngôi nhà mặt tiền đường lớn trung tâm TPHCM với trị giá hơn 2.000 cây vàng.

Về đời tư, anh hiện có cuộc sống bình lặng sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái. Nam ca sĩ dành đam mê cho du lịch.