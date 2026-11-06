Năm bùng nổ của Điền Hi Vi

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của Điền Hi Vi. Trong vòng chưa đầy một năm, nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong bốn bộ phim thuộc những thể loại khác nhau: cổ trang, hình sự, thanh xuân và tranh đấu gia tộc.

Từ một cô gái bán thịt trở thành nữ tướng trong Trục ngọc, đến nữ cảnh sát trẻ trong Tội phạm IQ thấp, rồi nữ sinh giỏi giang học đường trong Bạn gái thiên tài và hai nhân vật đối lập trong Gả kim thoa, Điền Hi Vi cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng ngọt ngào quen thuộc.

Nhắc đến Điền Hi Vi nhiều khán giả nhớ đến bộ phim Khanh Khanh nhật thường, Điền canh kỷ... Các vai diễn hoạt bát, đáng yêu đã đưa nữ diễn viên đến gần công chúng. Sau đó, cô tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai trong phim cổ trang và hiện đại, từng bước xây dựng dấu ấn bằng lối diễn tự nhiên, giàu sức sống là Tử dạ quy, Đại phụng đả canh nhân...

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi đã có tác phẩm thành công trong năm nay. (Ảnh chụp màn hình)

Lên sóng ngày 6/3, Trục ngọc là tác phẩm mở đầu cho năm hoạt động sôi nổi của Điền Hi Vi. Trong phim, cô vào vai Phàn Trường Ngọc, con gái một gia đình làm nghề bán thịt, từng bước trưởng thành thành nữ tướng giữa những biến động quyền lực. Phim có sự tham gia của Trương Lăng Hách và phát sóng ở nhiều nền tảng trực tuyến toàn cầu nên số lượt xem bình quân tập đạt 55,1% theo Cloud Union. Vai diễn cũng giúp Điền Hi Vi được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Asian Contents Awards thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan.

Điền Hi Vi đã tập luyện võ thuật trước khi ghi hình và thực hiện một số cảnh truy đuổi trong đêm mà không dùng diễn viên đóng thế. Đạo diễn Lưu Hải Ba đánh giá cô có sự trẻ trung, bền bỉ và phù hợp với nhân vật; tác giả nguyên tác Tử Kim Trần cũng bày tỏ sự hài lòng với lựa chọn diễn viên. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên đã học luyện đao pháp và tăng cường thể lực. Những cảnh chiến đấu trong tuyết và trên chiến trường góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt so với các vai diễn trước.

Tạo hình cảnh sát của Điền Hi Vi. (Ảnh chụp màn hình)

Tháng 5, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với thể loại hình sự qua Tội phạm IQ thấp. Trong phim, cô hóa thân thành Lý Thiến, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề, phối hợp cùng các diễn viên Vương Kiêu và Vương Truyền Quân.

Tác phẩm đạt mức độ quan tâm vượt mốc 10.000 điểm trên nền tảng phát sóng. Lượt xem hiệu quả toàn mạng trên Maoyan đạt 960 triệu, đồng thời phim góp phần cải thiện tỷ suất người xem của đài truyền hình Giang Tô. Dù không nhấn mạnh đến yếu tố tình cảm nam nữ, phim sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn về phá án, tâm lý tội phạm.

Hồ Nhất Thiên, Điền Hi Vi thể hiện đôi tình nhân trưởng thành từ tình bạn thời đi học. (Ảnh chụp màn hình)

Tháng 8, Điền Hi Vi trở lại dòng phim thanh xuân với Bạn gái thiên tài, đóng cùng Hồ Nhất Thiên. Cô đảm nhận vai Lâm Tri Hạ, nữ sinh có chỉ số IQ 174. Bộ phim được phát hành bất ngờ trên nền tảng trực tuyến, không có chiến dịch quảng bá trước đó. Dù thu hút sự chú ý ban đầu, tác phẩm cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về cách chuyển thể và xây dựng nhân vật.

Cặp đôi nhiều sóng gió trong phim Gả kim thoa. (Ảnh chụp màn hình)

Đến tháng 10, Gả kim thoa đưa Điền Hi Vi vào thử thách mới, lần đầu đảm nhận hai vai trong cùng một bộ phim. Cô thể hiện Ngụy Nhiêu, cô gái xuất thân danh môn nhưng phải sống lưu lạc, và Quân Đại, một thiên kim giả có tính cách kiêu ngạo, sắc sảo. Phim lên sóng CCTV8 từ ngày 16/10, đồng thời được phát hành quốc tế trên Netflix. Theo số liệu ban đầu, tác phẩm vượt mốc nhiệt độ 10.000 điểm trên trong 48 giờ đầu. Việc thể hiện hai nhân vật có tính cách đối lập giúp Điền Hi Vi có thêm cơ hội chứng minh khả năng biến hóa. Cô còn có sự kết hợp ăn ý với bạn diễn trẻ hơn tuổi là Diêm An.

Điền Hi Vi tốt nghiệp Học viện hý kịch Thượng Hải. Sau 8 năm nỗ lực đã đạt được thành công nhất định. (Ảnh: Weibo/Tianxiwei)

Bốn bộ phim trong một năm giúp Điền Hi Vi tạo được vị trí đáng chú ý nhờ liên tiếp góp mặt trong các dự án có độ phủ rộng trong nhóm nữ diễn viên sinh sau năm 1995. Trong cuộc cạnh tranh của dàn mỹ nhân 9X, thành tích của Điền Hi Vi đang góp phần làm thay đổi vị trí, vượt lên hẳn so với Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã...

Các tác phẩm lần lượt tiếp cận nhiều thể loại, nền tảng và nhóm khán giả khác nhau. Cùng với hoạt động phim ảnh, nữ diễn viên còn tham gia chương trình nghệ thuật Xuân vãn của CCTV, góp mặt trong chương trình thực tế Bận rộn tìm kho báu mùa 2.

Trong một cuộc phỏng vấn, Điền Hi Vi chia sẻ rằng ngoại hình có thể tạo ra một số giới hạn trong diễn xuất. Nhưng cô muốn dùng nỗ lực của mình để cho khán giả thấy nhiều khả năng hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng nhìn nhận những dấu ấn trước đây là một phần tạo nên con người mình. Sắp tới, Điền Hi Vi sẽ xuất hiện trong phim Gió xanh lại thổi, Người chiến thắng. Đây sẽ là những phép thử mới trong năm 2027 của nữ diễn viên ngoài dòng phim cổ trang.