10 mỹ nhân thế hệ 95 đẹp nhất Cbiz: Triệu Lộ Tư chỉ đứng thứ 4, số 1 không chê vào đâu được

Làng giải trí Hoa ngữ những năm gần đây liên tục xuất hiện những gương mặt nữ trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách riêng. Thế hệ sao nữ 95 (sinh năm 1995 - 1999) đã sớm ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách, từ dòng phim hiện đại đến cổ trang. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, mỗi người còn có lợi thế riêng về khí chất, khả năng biến hóa trước ống kính và sức hút với khán giả.

10. Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt là cái tên khó bỏ qua khi nhắc đến những mỹ nhân thế hệ 95. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đường nét thanh tú và thường xuyên được khen ngợi mỗi khi xuất hiện với tạo hình mới. Từ Trường An Nặc, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng đến 7 Kiếp Cát Tường, người đẹp đều có những màn hóa thân bắt mắt. Đặc biệt, tạo hình tiên hiệp trong 7 Kiếp Cát Tường hay kiểu trang điểm ngọc trai ở Mặc Vũ Vân Gian đều giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả.

9. Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu trở thành gương mặt được chú ý rộng rãi sau thành công của Vân Chi Vũ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Nhập Thanh Vân và Yết Hí, nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, đồng thời trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sắp tới, Lư Dục Hiểu còn có các tác phẩm như Gấp Ánh Trăng và Sao Chẳng Xuôi Chung Thuyền chờ lên sóng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế trong nhóm tiểu hoa.

8. Chương Nhược Nam

Chương Nhược Nam là mỹ nhân có nhan sắc ngọt ngào và dễ gây thiện cảm với khán giả, được chú ý qua nhiều bộ phim như Sư Gia Xin Tự Trọng, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Nhưng phải đến vai Ôn Dĩ Phàm trong Khó Dỗ Dành mới thật sự giúp tên tuổi người đẹp được biết đến rộng rãi hơn. Nhan sắc thanh thuần, ưa nhìn cũng là lợi thế giúp Chương Nhược Nam nổi bật trong các dự án khác như Anh Cũng Có Ngày Này và phim cổ trang Vũ Lâm Linh.

7. Châu Dã

Châu Dã từ lâu đã được xếp vào nhóm mỹ nhân có ngoại hình nổi bật của thế hệ 95. Sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo, hài hòa, cô gây ấn tượng ngay từ bộ phim điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu. Dù vậy, diễn xuất lại là điểm khiến ngôi sao này chưa thể phát huy trọn vẹn sức hút. Khán giả cho rằng cô có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại, song vẫn chưa gặp được kịch bản và ê-kíp thực sự phù hợp để tạo nên bước đột phá.

6. Trương Tịnh Nghi

Khác với những sao nữ nổi bật nhờ tạo hình cổ trang, Trương Tịnh Nghi được nhận xét là phù hợp với dòng phim hiện đại hơn. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em và Chó Hoang Và Xương. Vẻ đẹp thanh tú, khí chất dịu dàng giúp cô đặc biệt phù hợp với hình tượng những cô gái trẻ bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong mạnh mẽ. Ngoài màn ảnh, Trương Tịnh Nghi cũng thường được khen bởi phong thái thanh lịch, nền nã khi xuất hiện tại các sự kiện.

5. Lý Lan Địch

Lý Lan Địch không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô có gương mặt thanh tú và đường nét hài hòa. Điểm mạnh của Lý Lan Địch còn nằm ở diễn xuất giàu cảm xúc và có thể đa dạng các thể loại, từ cổ trang như Triều Tuyết Lục đến hiện đại như Nhất Lộ Triều Dương. Cô thường tạo được sức sống cho nhân vật, nhờ đó vẻ đẹp trên màn ảnh cũng trở nên cuốn hút hơn so với những lần xuất hiện ngoài đời.

4. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa có sức hút lớn nhất thế hệ 95. Những bộ phim cô đóng chính như Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tinh Hán Xán Lạn đều từng tạo được độ thảo luận đáng kể. So với những mỹ nhân có đường nét sắc sảo, Triệu Lộ Tư sở hữu vẻ đẹp gần gũi, đáng yêu và dễ tạo thiện cảm. Từ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành đến Vụng Trộm Không Thể Giấu, cô đều ghi điểm với hình tượng trẻ trung đầy sức sống.

3. Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên thường xuyên nhận được lời khen về nhan sắc mỗi khi có phim mới lên sóng. Cô có gương mặt thanh tú, vóc dáng nổi bật và có thể biến hóa với cả tạo hình hiện đại lẫn cổ trang. Trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Liễu Chu Ký hay Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, người đẹp đều có những khung hình gây chú ý. Với lợi thế nhan sắc, cô được xem là một trong những mỹ nhân có sức cạnh tranh cao của lứa tiểu hoa hiện nay.

2. Điền Hi Vi

Điền Hi Vi được đánh giá là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi bật nhất thế hệ mới. Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, cô tiếp tục xuất hiện trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, Tử Dạ Quy, Trục Ngọc và Gả Kim Thoa. Đôi mắt to, đường nét nhỏ nhắn cùng vẻ ngoài tươi tắn giúp cô đặc biệt phù hợp với trang phục cổ đại. Đặc biệt là trong Gả Kim Thoa, những bộ trang phục cầu kỳ, lộng lẫy giúp Điền Hi Vi tạo nên nhiều khung hình nổi bật.

1. Tống Tổ Nhi

Đứng đầu bảng xếp hạng là Tống Tổ Nhi, người đẹp được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Trong những năm gần đây, cô gây ấn tượng qua Khom Lưng và Vô Ưu Độ với tạo hình cổ trang nổi bật, dễ khiến khán giả nhớ đến. Ngay cả khi tham gia phim hiện đại như Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, cô vẫn có sức hút riêng. Tống Tổ Nhi sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, gương mặt sắc nét và khí chất trưởng thành, đôi khi được nhận xét mang nét đẹp mỹ nhân Hong Kong xưa.