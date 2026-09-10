Nam bác sĩ mang số thứ tự 04 tại Match Day 2026 đỉnh thế nào: Không học Y Hà Nội nhưng vẫn lọt top 4 kỳ thi nội trú

“Vũ Hồng Đức, số thứ tự 04, chuyên ngành Nội tim mạch, Đại học Y Hà Nội”.

Chỉ một câu xướng tên, nhưng đủ khiến cả hội trường Match Day 2026 dành cho Vũ Hồng Đức một tràng pháo tay lớn. Nam bác sĩ lựa chọn Nội tim mạch, chuyên ngành vốn được nhiều thí sinh đánh giá là lựa chọn khó và có tính cạnh tranh cao, sau khi giành vị trí thứ 4 trong kỳ thi Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Đức đạt 24,75/30 điểm, chỉ kém thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân 0,16 điểm. Thành tích này đưa nam bác sĩ vào nhóm 4 thí sinh có thứ hạng cao nhất trong số hơn 1.000 người dự thi.

Vũ Hồng Đức tốt nghiệp ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặc biệt hơn, Đức không phải cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội. Nam bác sĩ tốt nghiệp ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - một cơ sở đào tạo y khoa khác. Ngay tại hội trường Match Day, MC cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trường có thí sinh lọt vào top 4 kỳ thi Bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội.

Chính chi tiết này khiến cái tên Vũ Hồng Đức nhận được nhiều sự chú ý sau sự kiện. Trên mạng xã hội, một số ý kiến dành lời khen đặc biệt cho thí sinh số thứ tự 04, cho rằng việc một sinh viên được đào tạo tại một môi trường khác nhưng vẫn vươn lên vị trí top 4 trong kỳ thi nội trú của Y Hà Nội là thành tích rất đáng nể.

Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành tích của Đức cũng phần nào cho thấy sức mạnh của lứa sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ thi năm nay. Theo những thông tin được chia sẻ tại thời điểm Match Day, trong số 46 sinh viên của trường dự thi có 35 người đủ điều kiện tham gia đăng ký chọn chuyên ngành tại Y Hà Nội. Trong nhóm này có 1 người lọt top 4, 5 người nằm trong top 50 và khoảng 8-10 người thuộc top 120. Đáng chú ý, quy mô khóa học chỉ hơn 100 sinh viên, trong khi một bộ phận sinh viên khác vẫn tiếp tục ôn thi Bác sĩ nội trú của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những con số này khiến kết quả của Đức càng được chú ý, bởi đây không phải thành tích đơn lẻ của một cá nhân mà còn nằm trong bức tranh kết quả khá nổi bật của một khóa sinh viên đến từ Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được đặt trong định hướng xây dựng một cơ sở đào tạo, nghiên cứu về khoa học sức khỏe theo hướng hiện đại

Được biết, Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/10/2020 trên cơ sở kế thừa Khoa Y Dược được thành lập từ năm 2010. Sự phát triển của trường được đặt trong định hướng xây dựng một cơ sở đào tạo, nghiên cứu về khoa học sức khỏe theo hướng hiện đại, dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, công nghệ cao và nghiên cứu.

Với định hướng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài dựa trên nghiên cứu, trường hướng tới phát triển thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của khoa học sức khỏe và hệ thống giáo dục đại học Y, Dược tại Việt Nam.