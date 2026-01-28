Năm 2026 đổi vận: 5 cung hoàng đạo được "Thần Tài điểm danh", đặc biệt là quán quân, ngồi chơi xơi nước tiền cũng tự tìm đến nhà!

Theo bản đồ sao năm 2026 (năm Bính Ngọ), bầu trời sẽ có sự dịch chuyển năng lượng cực lớn, biến năm này trở thành "năm bản lề" về tài sản. Sẽ không còn cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới đủ ăn, mà là thời điểm của sự khôn khéo, may mắn và những cơ hội từ trên trời rơi xuống. Vũ trụ như muốn bù đắp cho những ai đã kiên trì chịu đựng sự khó khăn vừa qua bằng một giải thưởng lớn. Và nếu bạn thuộc top 5 cung hoàng đạo dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì năm 2026 tài vận của bạn sẽ đỏ rực rỡ, cản cũng không kịp!

1. Cự Giải: Từ "bé hạt tiêu" nhút nhát hóa đại gia ngầm, nửa cuối năm chỉ việc ngồi đếm tiền

Nếu phải tìm một quán quân cho ngôi vị "con cưng của vũ trụ" năm 2026, thì đó chính là Cự Giải. Bạn biết không, sao Mộc – hành tinh của sự may mắn và trù phú sẽ đóng đô ngay tại cung của bạn suốt cả năm. Cảm giác như bạn đi đâu cũng có đèn pha chiếu vào vậy. Từ tháng 1 đến tháng 7, sự rụt rè, hay lo nghĩ thường ngày của Cự Giải sẽ biến mất, thay vào đó là một thần thái tự tin ngút ngàn. Chị em Cự Giải sẽ thấy mình dám nói, dám làm, dám nhận những dự án khó nhằn mà trước đây nghĩ đến là run. Chính cái khí chất "tổng tài" này sẽ hút hết quý nhân về phía bạn. Dù là muốn nhảy việc lương cao, buôn bán tay trái hay tìm kiếm một tấm chồng ưng ý, nửa đầu năm chính là lúc "thiên thời địa lợi".

Nhưng kịch hay phải chờ đến hạ màn. Từ ngày 30/6 trở đi, khi sao Mộc trượt vào cung Tài bạch (ngôi nhà của tiền bạc), đó mới là lúc Cự Giải thực sự "nằm duỗi mà ăn". Nếu nửa đầu năm bạn dùng sức hút để gom nhân sự, gom quan hệ, thì nửa cuối năm là lúc thu hoạch. Tiền sẽ đến từ những nguồn thụ động: Lãi ngân hàng, tiền lời đầu tư, hay đơn giản là một ý tưởng vu vơ mách cho bạn bè cũng được chia hoa hồng. Lời khuyên nhỏ cho Cự Giải là những tháng cuối năm hãy chăm chỉ gửi tiết kiệm hoặc mua vàng, mua đất, đừng để tiền nằm im trong ví nhé, vận đỏ đang giúp tiền đẻ ra tiền đấy!





2. Nhân Mã: Số hưởng "từ trong trứng", chồng giàu hoặc đối tác giỏi gánh cả thế giới thay bạn

Khác với Cự Giải phải tự mình tỏa sáng, Nhân Mã năm 2026 lại có cái số sướng là "nhờ người khác". Năm tới, cung tiền bạc của bạn lại nằm ở khu vực "tài sản của người khác". Nghe thì lạ nhưng ngẫm lại rất thực tế: Nếu bạn đang có khoản nợ đau đầu, tự dưng sẽ có một khoản "lộc trời cho" giúp bạn xóa sạch nợ nần nhẹ tênh. Ai đang tính vay vốn mua nhà, mua xe thì hồ sơ được duyệt nhanh như một cơn gió, lại còn được lãi suất hời. Đặc biệt cuối năm, khi sao Kim ghé thăm, những mối quan hệ từ phương xa, đối tác nước ngoài sẽ mang đến cho bạn những cơ hội làm giàu không tưởng.

Với các chị em Nhân Mã đã có gia đình, năm 2026 đúng chuẩn là năm "vượng phu ích tử". Chồng hoặc người yêu của bạn bỗng nhiên sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh phát đạt, và đương nhiên, người hưởng thụ chính là bạn chứ ai. Còn Nhân Mã độc thân? Đừng lo, bạn sẽ gặp được những đối tác kiểu "em chỉ cần có ý tưởng, tiền bạc để anh lo". Đặc biệt lưu ý giai đoạn tháng 5, tháng 6, dù có chút trục trặc nhỏ về giao tiếp, nhưng tiền thưởng, hoa hồng hay thậm chí là tiền bảo hiểm, đền bù... sẽ đổ về túi bạn ào ào.

3. Ma Kết: Khổ tận cam lai, "cây táo nở hoa" sau bao ngày vun trồng âm thầm

Ma Kết vốn nổi tiếng là cần cù, chịu khó, và năm 2026 chính là lúc vũ trụ trả công cho bạn, cả vốn lẫn lãi. Ngay từ những ngày đầu năm mới, khi mọi người còn đang mải ăn chơi, thần Tài đã gõ cửa nhà Ma Kết. Sao Kim đi vào cung mệnh giúp Ma Kết rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị, khó gần, trở nên duyên dáng và "mát tay" lạ thường trong các phi vụ làm ăn. Khoảng giữa tháng 1, hãy để ý tài khoản nhé, có thể là thưởng Tết to, hoặc một khoản đầu tư từ lâu lắc bỗng nhiên đáo hạn với con số giật mình.

Bước sang tháng 7, vận may về "tiền lẻ" (nhưng số lượng lớn) sẽ ập đến. Ma Kết sẽ thấy mình không chỉ sống bằng lương cứng nữa. Cơ hội kiếm tiền mở ra tứ phía: chơi chứng khoán "mát tay", hùn hạp làm ăn đều có lãi. Đặc biệt, những tích lũy, nhẫn nhịn của bạn trong vài năm qua giờ sẽ hóa thành vàng ròng. Chị em Ma Kết cũng có tin vui từ gia đình, tài sản chung của hai vợ chồng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, năm Bính Ngọ lửa vượng, Ma Kết nhớ giữ cái đầu lạnh, đầu tư gì cũng phải chắc chắn, đừng tham lãi to mà đánh cược tất tay nhé.





4. Song Tử: Càng làm càng giàu, ngồi mát ăn bát vàng là chuyện có thật

Nếu các cung khác nhờ may mắn, thì Song Tử năm 2026 giàu lên nhờ "cơ chế". Vũ trụ bật đèn xanh cho cung thu nhập của bạn suốt nửa đầu năm. Quy luật năm nay với Song Tử rất đơn giản: Làm 1 hưởng 10. Dân văn phòng dễ được tăng lương đột biến, dân sales thì "chốt đơn" mỏi tay, khách hàng tự tìm đến nườm nượp.

Đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 8, sao Kim – ngôi sao của tình yêu và tiền bạc sẽ chiếu rọi cho Song Tử. Đây là lúc cái miệng khéo léo và sự lanh lợi của bạn hái ra tiền. Bạn đi chơi, đi cafe tám chuyện cũng ra được hợp đồng tiền tỷ. Các mối quan hệ xã giao bỗng chốc trở thành mỏ vàng để bạn khai thác. Năm 2026 với Song Tử chính là: Cứ bước ra đường là thấy tiền!

5. Sư Tử: Thời tới cản không kịp, thương hiệu cá nhân chính là máy in tiền

Sư Tử năm 2026 giống như một bộ phim bom tấn với kịch bản "trước trầm sau nổi". Nửa đầu năm, có thể bạn vẫn cảm thấy mình đang phải chuẩn bị, mài giũa. Nhưng đừng sốt ruột, vì từ 30/6 trở đi, vận may 12 năm mới có một lần sẽ ập đến khi sao Mộc tiến thẳng vào cung Sư Tử. Lúc này, bạn như một nữ hoàng thực thụ: Năng lượng tràn trề, làm gì cũng thuận.

Giai đoạn mùa thu (tháng 8-10), khi sao Hỏa tiếp sức, Sư Tử sẽ có những bước ngoặt để đời: nghỉ việc ra làm chủ, thăng chức lên sếp lớn, hoặc tung ra một dự án để đời. Tiền của Sư Tử năm nay đến từ "Danh tiếng". Càng nhiều người biết đến bạn, bạn càng giàu. Đừng ngại tham gia các hội nhóm, xuất hiện trước đám đông, vì quý nhân đang nấp ở đó chờ trao cơ hội cho bạn. Chỉ cần Sư Tử giữ được cái đầu lạnh, bớt nóng tính vào mùa hè, thì năm 2026 đích thị là năm bạn đếm tiền mỏi tay.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)