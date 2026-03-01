Năm 2026: Có tiền tiết kiệm rồi, đừng dại làm 6 điều này nếu không muốn mất trắng sau một quyết định sai lầm

Năm 2026, nếu bạn đã có tiền tiết kiệm, điều quan trọng không còn là “làm sao kiếm thêm”, mà là “làm sao không để mất”. Bảo vệ tiền chính là bảo vệ sự bình yên của gia đình, bảo vệ quyền lựa chọn của bản thân khi biến cố xảy ra. Dưới đây là 6 điều tuyệt đối không nên làm khi đã có tiền tích lũy.

1. Đừng bao giờ thử vận may bằng cờ bạc

Cờ bạc luôn bắt đầu bằng tâm lý “chơi cho vui”. Nhưng sự thật là: thắng thì muốn thắng nữa, thua thì muốn gỡ lại. Vòng xoáy này khiến nhiều người từ có của ăn của để trở thành trắng tay.

Không ít gia đình ở Việt Nam từng có nhà, có đất, có cửa hàng ổn định, nhưng chỉ sau vài năm “làm quen” với cá độ, lô đề hoặc đầu tư trá hình kiểu đỏ đen là mất sạch.

Tránh xa cờ bạc không phải là nhát gan. Đó là cách người trưởng thành bảo vệ gia đình mình khỏi một rủi ro không đáng có.

2. Đừng lao vào những khoản đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0”

Một khi đã có tiền tiết kiệm, ai cũng muốn tiền sinh lời nhanh hơn. Nhưng chính tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” lại là cái bẫy phổ biến nhất.

Những lời mời gọi như “lãi 3–5%/tháng”, “cam kết hoàn vốn”, “đầu tư không cần kiến thức” thường đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Ban đầu có thể nhận được vài khoản lợi nhỏ để tạo niềm tin. Nhưng đến khi dồn toàn bộ tiền vào, mọi thứ biến mất.

Nguyên tắc cơ bản của tài chính là: lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Không có bữa trưa miễn phí. Nếu bạn không hiểu rõ sản phẩm đầu tư, đừng đưa tiền vào.

Kiếm tiền ngoài phạm vi hiểu biết rất dễ khiến bạn mất tiền trong chính phạm vi hiểu biết của mình.

3. Đừng dễ dàng cho vay chỉ vì nể nang

Rất nhiều mối quan hệ rạn nứt vì tiền. Cho vay xuất phát từ lòng tốt, nhưng đòi lại tiền lại trở thành câu chuyện khó nói.

Khi có một khoản tiết kiệm, nhiều người trở thành “ngân hàng gia đình”. Cho vay vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng chỉ vì “giúp người thân vượt khó”. Nhưng khi đến hạn không trả được, mối quan hệ cũng không còn nguyên vẹn.

Không cho vay tiền tùy tiện không phải là ích kỷ. Đó là cách bảo vệ sự an toàn tài chính của chính mình. Nếu buộc phải giúp, hãy xác định đó là khoản tiền có thể mất, hoặc lập văn bản rõ ràng. Đừng để cảm xúc quyết định thay cho lý trí.

4. Tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay nợ

Bảo lãnh nghe có vẻ là hành động “nghĩa khí”. Nhưng trên giấy tờ, bạn chính là người chịu trách nhiệm nếu bên kia không trả nợ.

Chỉ một chữ ký có thể khiến bạn phải đối mặt với nợ xấu, bị ảnh hưởng điểm tín dụng, thậm chí bị khấu trừ lương hoặc tài sản. Không ít trường hợp anh em ruột, bạn bè thân thiết cũng trở mặt chỉ vì khoản bảo lãnh.

Người trưởng thành cần hiểu: tình cảm là một chuyện, tài chính là chuyện khác. Giữ nguyên tắc rõ ràng mới giúp mối quan hệ bền lâu.

5. Đừng tiêu tiền tiết kiệm để phô trương

Khi thấy tài khoản tăng lên, nhiều người bắt đầu muốn “thưởng cho bản thân” bằng xe mới, hàng hiệu, du lịch sang chảnh. Cảm giác chi tiêu thoải mái rất dễ gây nghiện.

Nhưng tiền tiết kiệm không phải là quỹ thể hiện đẳng cấp. Nó là tấm đệm an toàn khi khủng hoảng ập đến.

Rất nhiều gia đình chỉ thực sự hiểu giá trị của tiền tiết kiệm khi gặp biến cố: thất nghiệp, bệnh tật, kinh doanh thua lỗ. Lúc ấy, sự an tâm vì có tiền dự phòng quan trọng hơn mọi món đồ xa xỉ từng mua.

Niềm vui của phù phiếm chỉ kéo dài vài tuần. Cảm giác an toàn tài chính có thể kéo dài nhiều năm.

6. Đừng đầu tư hết sạch mà quên quỹ dự phòng

Sai lầm phổ biến nhất là dồn toàn bộ tiền vào đầu tư, không để lại tiền mặt dự phòng.

Cuộc sống luôn có những chi phí bất ngờ: ốm đau, sửa nhà, mất việc, học phí tăng, người thân cần hỗ trợ. Nếu không có quỹ dự phòng, bạn buộc phải rút vốn đầu tư đúng lúc thị trường xấu, hoặc đi vay lãi cao.

Nguyên tắc an toàn tài chính cơ bản: luôn giữ tối thiểu 3–6 tháng chi tiêu sinh hoạt dưới dạng tiền mặt hoặc tài khoản dễ rút.

Ví dụ: nếu gia đình chi tiêu trung bình 20 triệu đồng/tháng, quỹ dự phòng nên ở mức 60–120 triệu đồng. Khoản này không dùng để đầu tư mạo hiểm. Nó chỉ có một nhiệm vụ: bảo vệ bạn khi có biến cố.

Năm 2026, hãy kiếm tiền tốt hơn, nhưng quan trọng hơn là giữ tiền tốt hơn.

Tránh cờ bạc. Tránh đầu tư mù quáng. Tránh cho vay tùy tiện. Tránh bảo lãnh rủi ro. Tránh tiêu xài để chứng minh bản thân. Và đừng bao giờ quên quỹ dự phòng.

Tiết kiệm là kỹ năng. Giữ được tiền mới là trí tuệ. Khi có tiền trong tay, bạn không chỉ có tài sản – bạn có quyền lựa chọn, có sự bình tĩnh trước biến cố và có nền tảng để xây dựng một cuộc sống ổn định hơn từng năm.