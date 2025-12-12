Năm 2025: Việt Nam lập kỷ lục ghép tạng chưa từng có, khiến thế giới cũng phải chú ý

Năm 2025 khép lại không bằng những phát biểu hoành tráng, mà bằng những ca bệnh thật, những con người được giành lại sự sống từ lằn ranh tử thần. Giữa nhịp sống hối hả, ngành y Việt Nam tạo nên những kỳ tích khiến thế giới phải ngoái nhìn. Và ở vị trí nổi bật nhất chính là những "khoảnh khắc đầu tiên" trong ghép tạng, lĩnh vực được xem là đỉnh cao của y học hiện đại.

Tuần lễ 6 ngày 21 ca ghép tạng và kỷ lục chưa từng có

Tháng 1/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạo nên một cột mốc chưa từng ghi nhận trong lịch sử y học nước ta: 21 ca ghép tạng chỉ trong 6 ngày, bao gồm ghép tim, gan, thận và cả ghép gan - thận đồng thời.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép tạng cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Không chỉ là con số "biết nói", chuỗi ca ghép này thể hiện trọn vẹn sức mạnh của hệ thống ghép tạng Việt Nam:

Điều phối hiến, ghép tạng chính xác tới từng phút

Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa phẫu thuật - hồi sức - xét nghiệm - miễn dịch

Quy trình vận hành ở mức độ cao nhất, không thua kém các trung tâm lớn trong khu vực

Giới chuyên môn gọi đây là "tuần lễ hồi sinh sự sống", một bằng chứng cho thấy Việt Nam đã thực sự bước vào kỷ nguyên làm chủ ghép tạng quy mô lớn, điều mà trước kia chỉ được kỳ vọng trong tương lai xa.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép đồng thời tim, phổi

2025 còn được đánh dấu bằng một "cứu mệnh thư" đặc biệt: Ca ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam, tiếp tục do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép đồng thời tim-gan. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Bệnh nhân suy tim - phổi giai đoạn cuối, không còn đáp ứng điều trị. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối từ khâu lấy tạng, vận chuyển cho đến từng đường khâu trong buồng ngực.

Điều kỳ diệu là sau ghép, bệnh nhân phục hồi tốt và dần trở lại sinh hoạt bình thường.

Ghép tim - phổi vốn là kỹ thuật chỉ xuất hiện ở một số trung tâm y khoa hàng đầu thế giới. Việc Việt Nam làm chủ thành công đánh dấu bước thu hẹp ngoạn mục về khoảng cách chuyên môn với quốc tế.

Ghép đa tạng từ người cho chết não, mỗi người hiến là nhiều cuộc đời được tiếp tục

Song song với các thành tựu kỹ thuật, năm 2025 còn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của chương trình hiến - ghép tạng từ người cho chết não.

Các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục ghi nhận những ca lấy, ghép đa tạng, giúp một người hiến đủ đầy sự sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ đợi.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mặc niệm tri ân bệnh nhân trước khi mổ lấy tạng ca hiến đầu tiên, ngày 8/11 (Ảnh: BVCC)

Đây không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn phản ánh:

Ý thức hiến tạng ngày càng lan rộng trong cộng đồng

Hệ thống tổ chức, pháp lý, điều phối ngày càng hoàn thiện

2025 khép lại không chỉ bằng những con số, mà bằng những nhịp tim trở lại, những hơi thở được nối dài và những cuộc đời được viết tiếp. Giữa những bộn bề của hệ thống y tế, những áp lực không tên và những ca trực trắng đêm, các bác sĩ Việt Nam vẫn lặng lẽ tiến lên, từng bước một, để hôm nay chúng ta có quyền nói rằng: Người Việt đã làm chủ những kỹ thuật đỉnh cao nhất của y học hiện đại.

Tất cả những câu chuyện trên không chỉ là mốc son của ngành y, mà còn là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Không ồn ào, không phô trương, những con người khoác áo blouse trắng vẫn ngày đêm mở rộng thêm những cánh cửa sống, thu hẹp khoảng cách với thế giới bằng chính trí tuệ, lòng dũng cảm và sự cống hiến bền bỉ.

Và khi nhìn lại hành trình ấy, chúng ta hiểu rằng sức mạnh của y học Việt Nam không chỉ nằm ở công nghệ hay kỹ thuật, mà nằm trong tinh thần nhân văn, kiên trì, không ngừng vươn lên. Một năm rực rỡ đã đi qua, nhưng những kỳ tích ấy sẽ còn tiếp tục được nối dài, như lời khẳng định rằng:

Người Việt Nam không chỉ cứu sống những sự sống đang tắt lịm mà còn chinh phục những giới hạn tưởng như không thể trong y học.