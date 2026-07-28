Mỹ thúc đẩy cuộc đua nâng cấp nam giới bằng testosterone trị giá hàng tỷ USD

Tờ PBS cho hay trong nhiều năm, testosterone được xem là "hormone nam tính", gắn với sức mạnh cơ bắp, sự quyết đoán và khả năng cạnh tranh. Nhưng mùa hè năm 2026, loại hormone này bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận vượt ra ngoài phạm vi y học khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố kế hoạch triển khai chương trình xét nghiệm testosterone định kỳ cho quân nhân.

Đề xuất lập tức gây ra những tranh cãi dữ dội. Một bên coi đây là bước đi nhằm tối ưu hóa sức khỏe và hiệu suất chiến đấu của binh sĩ trong bối cảnh quân đội ngày càng chú trọng dữ liệu sinh học và y học cá thể hóa. Phía còn lại cảnh báo rằng testosterone đang bị thần thánh hóa như một "liều thuốc nâng cấp đàn ông", trong khi bằng chứng khoa học vẫn chưa ủng hộ nhiều tuyên bố đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cuộc tranh luận này cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn nhiều: testosterone không còn chỉ là một hormone mà đang trở thành một ngành kinh doanh toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi các startup y tế trực tuyến, phong trào biohacking và văn hóa "tối ưu hóa bản thân".

Testosterone có quan trọng?

Trong cơ thể nam giới, testosterone được sản xuất chủ yếu tại tinh hoàn và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cơ bắp, mật độ xương, sản xuất hồng cầu, ham muốn tình dục, khả năng sinh sản và nhiều quá trình chuyển hóa khác.

Nồng độ hormone này thường đạt đỉnh vào cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi trưởng thành rồi giảm dần theo thời gian. Quá trình suy giảm sinh lý này diễn ra khá chậm và không đồng nghĩa với việc mọi nam giới trung niên đều mắc tình trạng thiếu testosterone cần điều trị.

Testosterone đóng vai trò gì trong sự nam tính? (Nguồn: New York Times)

Đó cũng là điểm mà các hiệp hội nội tiết hàng đầu thế giới liên tục nhấn mạnh. Chẩn đoán suy sinh dục không thể chỉ dựa trên một kết quả xét nghiệm máu hay cảm giác mệt mỏi. Người bệnh cần có các triệu chứng lâm sàng như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương, mất khối cơ, loãng xương hoặc vô sinh, đồng thời phải có ít nhất hai kết quả xét nghiệm testosterone buổi sáng đều thấp trước khi bác sĩ cân nhắc chỉ định liệu pháp thay thế testosterone, thường được gọi là TRT.

Ở những bệnh nhân thực sự mắc suy sinh dục, TRT đã được chứng minh có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng khối cơ, tăng mật độ xương, cải thiện thiếu máu và phục hồi chức năng tình dục. Tuy nhiên, điều mà giới nội tiết lo ngại là ranh giới giữa điều trị bệnh lý và "nâng cấp hiệu suất" đang ngày càng bị xóa nhòa.

Trong vài năm qua, hàng loạt phòng khám testosterone trực tuyến xuất hiện tại Mỹ với những lời quảng cáo hấp dẫn như "khôi phục tuổi 25", "đánh thức alpha male", "lấy lại động lực" hay "tăng năng lượng chỉ sau vài tuần".

Chỉ với một bảng câu hỏi trực tuyến và cuộc gọi video ngắn, nhiều người có thể được kê đơn testosterone mà chưa trải qua đầy đủ quy trình đánh giá lâm sàng như các hướng dẫn y khoa khuyến cáo.

Sự bùng nổ của mô hình này diễn ra song song với làn sóng biohacking. Trên TikTok, YouTube và X, hàng triệu lượt xem đổ vào các video hướng dẫn "tăng testosterone tự nhiên", "T-maxxing", "morning routine cho đàn ông thành công" hay "bí quyết đạt testosterone 1.000 ng/dL".

Testosterone dần được xây dựng như một biểu tượng của thành công, bản lĩnh và năng suất lao động hơn là một hormone nội tiết.

Đây cũng là lúc khoa học bắt đầu bị kéo vào cuộc chiến với thuật toán.

Các nghiên cứu cho thấy testosterone có ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh học quan trọng, nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục rằng việc nâng testosterone lên mức cao ở những người vốn khỏe mạnh sẽ giúp họ trở thành những chiến binh tốt hơn, nhà quản lý giỏi hơn hay doanh nhân thành công hơn.

Phần lớn những lợi ích thường được quảng bá trên mạng vẫn dựa trên trải nghiệm cá nhân hoặc các nghiên cứu quy mô nhỏ, thay vì các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng.

Ngay cả trong lĩnh vực thể thao, testosterone không phải là "chìa khóa vạn năng". Thành tích vận động còn phụ thuộc vào di truyền, luyện tập, dinh dưỡng, giấc ngủ, khả năng phục hồi, tâm lý và hàng loạt yếu tố sinh học khác. Một hormone đơn lẻ không thể thay thế toàn bộ hệ thống đó.

Ngược lại, TRT cũng đi kèm nhiều rủi ro nếu sử dụng không đúng chỉ định. Liệu pháp này có thể làm giảm khả năng sinh sản do ức chế quá trình sản xuất testosterone nội sinh, gây teo tinh hoàn, làm tăng số lượng hồng cầu dẫn đến nguy cơ huyết khối, khiến tình trạng ngưng thở khi ngủ trở nên nghiêm trọng hơn và đòi hỏi người điều trị phải theo dõi định kỳ các chỉ số huyết học cũng như sức khỏe tuyến tiền liệt.

Điều đáng chú ý là nhiều triệu chứng thường bị quy cho "thiếu testosterone" thực chất có thể bắt nguồn từ béo phì, mất ngủ kéo dài, căng thẳng, trầm cảm, tiểu đường hoặc tác dụng phụ của thuốc. Trong nhiều trường hợp, thay đổi lối sống, giảm cân, tăng vận động và cải thiện chất lượng giấc ngủ có thể giúp nồng độ testosterone phục hồi đáng kể mà không cần sử dụng hormone thay thế.

Testosterone đóng vai trò lớn trong sức khỏe nam giới (Nguồn: ithrivein.com)

Xu hướng mới

Nhìn rộng hơn, câu chuyện testosterone phản ánh một xu hướng đang định hình ngành công nghệ sức khỏe. Nếu trước đây smartwatch chỉ đo nhịp tim hay số bước chân thì nay các startup longevity và precision health đang hướng tới việc theo dõi hàng chục dấu ấn sinh học, từ hormone, đường huyết, cortisol cho tới tuổi sinh học.

Con người ngày càng muốn đo lường mọi chỉ số của cơ thể và tối ưu chúng giống như cách tối ưu một cỗ máy.

Tuy nhiên, dữ liệu sinh học không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sức khỏe tốt hơn. Một con số đẹp trên bảng xét nghiệm chưa chắc phản ánh một cơ thể khỏe mạnh nếu nó được tạo ra bằng những can thiệp không cần thiết.

Việc biến hormone thành một chỉ số hiệu suất cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến hàng triệu người khỏe mạnh trở thành "bệnh nhân" chỉ vì họ không đạt được mức testosterone mà các influencer trên mạng coi là lý tưởng.

Đó có lẽ là bài học lớn nhất từ cuộc tranh luận quanh kế hoạch xây dựng một quân đội "High-T". Công nghệ có thể giúp con người hiểu rõ cơ thể hơn, y học có thể điều chỉnh những thiếu hụt thật sự, nhưng khi một chỉ số sinh học bị biến thành biểu tượng của thành công và nam tính, ranh giới giữa điều trị và tiếp thị sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Và trong cuộc đua tối ưu hóa con người, điều cần được tối ưu đầu tiên có lẽ không phải là testosterone, mà là cách chúng ta hiểu đúng những gì khoa học thực sự chứng minh.

*Nguồn: PBC, CBS News, The Washington Post