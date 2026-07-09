Không phải gym hay chạy bộ, thể thao dùng vợt mới là thứ cho đàn ông thêm 10 năm tuổi thọ

Một người đàn ông thành đạt khi quyết định nghiêm túc với sức khỏe thường chọn thứ tối ưu và kiểm soát được. Máy chạy bộ lúc 5 giờ sáng. Phòng gym riêng với lịch tập chia nhóm cơ rõ ràng. Đạp xe với đồng hồ đo công suất từng watt. Tất cả đều có chung một logic: hiệu quả, đo đếm được, và không phụ thuộc vào lịch của bất kỳ ai.

Nhưng một nghiên cứu theo dõi 8.577 người suốt 25 năm tại Copenhagen chỉ ra một điều ngược đời. Chính cái yếu tố "làm một mình" mà đàn ông bận rộn coi là ưu điểm đó lại là thứ khiến những môn thể thao này kém hiệu quả nhất trong việc kéo dài tuổi thọ.

Người tập gym được thêm 1,5 năm, người chơi quần vợt được 9,7 năm

Nghiên cứu Copenhagen City Heart Study, công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings năm 2018, xếp hạng các môn thể thao theo số năm tuổi thọ tăng thêm so với nhóm ít vận động. Kết quả như sau: quần vợt tăng 9,7 năm, cầu lông tăng 6,2 năm, bóng đá tăng 4,7 năm, đạp xe tăng 3,7 năm, bơi lội tăng 3,4 năm, chạy bộ tăng 3,2 năm, thể dục tay không tăng 3,1 năm, và tập gym tăng 1,5 năm.

Hãy nhìn kỹ hai vị trí cuối bảng. Chạy bộ và tập gym, hai lựa chọn phổ biến nhất của đàn ông bận rộn, xếp gần chót. Người tập gym đều đặn chỉ nhận được thêm 1,5 năm tuổi thọ, bằng chưa tới một phần sáu so với người chơi quần vợt.

Cần nói rõ đây là nghiên cứu quan sát, cho thấy mối tương quan mạnh chứ không phải quan hệ nhân quả tuyệt đối. Người chọn chơi quần vợt có thể vốn đã có những thói quen sống lành mạnh khác. Nhưng ngay cả sau khi đã hiệu chỉnh theo tuổi, thu nhập và trình độ học vấn, khoảng cách giữa các nhóm vẫn lớn đến mức không thể bỏ qua.

Ba lớp tác động mà một buổi chạy bộ một mình không có

Câu trả lời nằm ở ba lớp tác động cộng hưởng, và chỉ môn chơi cùng người khác mới có đủ cả ba.

Lớp thứ nhất là sinh lý

Thể thao vợt kết hợp cả vận động ưa khí khi di chuyển liên tục trên sân và vận động kỵ khí khi bứt tốc, đổi hướng, cứu bóng. Cường độ ngắt quãng tự nhiên này gần giống nguyên lý của HIIT. Theo Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ, chơi quần vợt khoảng 3 giờ mỗi tuần có thể giảm hơn 50% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Lớp thứ hai là thần kinh

Khi đánh vợt, mắt phải theo bóng liên tục, não phải tính toán vị trí, tốc độ, góc đánh và chiến thuật trong tích tắc. Đây là một bài tập nhận thức mà máy chạy bộ hay tạ đơn không bao giờ mang lại. Người chơi vừa rèn thể lực vừa rèn phản xạ và sự nhạy bén thị giác.

Lớp thứ ba, và là điểm mấu chốt, là yếu tố xã hội

Tiến sĩ James O'Keefe, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh rằng kết nối xã hội là nhân tố hàng đầu liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ. Ba môn đứng đầu bảng gồm quần vợt, cầu lông và bóng đá đều bắt buộc phải có đối thủ hoặc đồng đội. Ba môn cuối bảng gồm chạy bộ, đạp xe và gym đều là những thứ có thể làm một mình. Sự trùng khớp này không phải ngẫu nhiên.

Một nghiên cứu khác của Đại học Oxford trên hơn 80.000 người trưởng thành, công bố trên British Journal of Sports Medicine, củng cố thêm bằng chứng. Người thường xuyên chơi các môn vợt như quần vợt, cầu lông hay squash có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 47%, và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm tới 56% so với người không vận động. Con số này cao hơn khoảng 20 điểm phần trăm so với bơi lội.

Nghịch lý: thứ đàn ông giỏi nhất lại là thứ hại tuổi thọ nhất

Đây là phần đáng để dừng lại lâu hơn.

Đàn ông thu nhập cao, bận rộn, quen với tư duy tối ưu hóa thường thiết kế việc tập luyện như một đầu việc trong ngày. Nó phải hiệu quả, phải đo được, và tốt nhất là không phụ thuộc vào ai. Chạy bộ trước khi mặt trời mọc để không mất thời gian ban ngày. Tập trong phòng gym riêng để không phải chờ đợi. Đạp xe với dữ liệu nhịp tim và công suất hiện lên màn hình. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng chính tư duy tối ưu và độc lập đó lại vô tình loại bỏ biến số quan trọng nhất. Một phân tích tổng hợp của Julianne Holt-Lunstad trên 148 nghiên cứu với hơn 308.000 người, đăng trên PLoS Medicine, cho thấy cô đơn làm tăng 26% nguy cơ tử vong sớm, cô lập xã hội tăng 29%, và sống một mình tăng tới 32%. Mức độ ảnh hưởng này lớn đến mức Cơ quan Y tế Công cộng Hoa Kỳ năm 2023 phải so sánh tác hại của việc thiếu kết nối xã hội tương đương hút tới 15 điếu thuốc mỗi ngày. Nói cách khác, một người có thể có chỉ số cơ thể hoàn hảo nhưng vẫn thiếu đi thứ mà cơ thể cần không kém gì vận động, đó là sự gắn kết với người khác.

Thể thao vợt giải quyết cùng lúc hai bài toán mà đàn ông trung niên thường tách rời nhau: vận động thể chất và duy trì các mối quan hệ. Ta không phải chọn giữa việc đi tập và việc gặp bạn bè. Một buổi đánh đôi là cả hai. Đó là lý do vì sao cùng một lượng calo tiêu hao, cùng một nhịp tim, nhưng môn chơi cùng người khác lại cho kết quả tuổi thọ vượt trội so với môn chơi một mình.

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Quần vợt cho lợi ích cao nhất, nhưng nó cũng có rào cản thật. Kỹ thuật khó, mất nhiều thời gian mới chơi được ra hồn, dễ chấn thương vai và khuỷu nếu sai tư thế, lại cần sân và bạn chơi cùng trình độ.

Pickleball và padel giữ lại gần như trọn vẹn ba lớp tác động của thể thao vợt, gồm vận động ưa khí kết hợp kỵ khí, rèn phản xạ thần kinh, và yếu tố xã hội, nhưng hạ thấp đáng kể rào cản gia nhập. Cả hai đều có thể học trong vài buổi. Sân nhỏ hơn nên ít áp lực lên khớp gối và vai hơn quần vợt. Và vì khoảng cách giữa người chơi gần hơn, cường độ tương tác xã hội thậm chí còn cao hơn, khi mọi người đứng sát nhau và trò chuyện giữa các điểm.

Đây không phải trào lưu nhất thời. Padel hiện là một trong những môn thể thao tăng trưởng nhanh nhất thế giới, còn pickleball đang bùng nổ tại Việt Nam. Sức hút đó có nền tảng khoa học rõ ràng: chúng là phiên bản dễ tiếp cận của đúng công thức mà nghiên cứu Copenhagen đã chỉ ra là hiệu quả nhất cho tuổi thọ.