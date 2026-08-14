Theo thông cáo của Văn phòng Công tố quận Middlesex (Mỹ), Arjun Aravind (17 tuổi) phải đối mặt với 2 cáo buộc giết người cùng 2 cáo buộc hành hung người thân trong gia đình, sau khi mẹ và em trai của cậu được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Acton.

Hai nạn nhân được xác định là Sudha Venkatesan, 45 tuổi, mẹ của Arjun, và Siddharth Aravind, 14 tuổi, em trai của cậu.

Cảnh sát Acton nhận được tin báo về ngôi nhà của gia đình vào khoảng 18h40 ngày 11/8, khi cha của Arjun gọi điện báo cảnh sát vì không thể liên lạc với vợ và các con. Người cha cho biết lần cuối ông nói chuyện với vợ là khoảng 7h sáng cùng ngày, trước khi rời nhà đi làm.

(Ảnh: Văn phòng Công tố Quận Middlesex)

Theo Công tố viên quận Middlesex, Marian Ryan, Siddharth được nhìn thấy lần cuối khi rời một trung tâm sinh hoạt địa phương vào khoảng 12h. Một gia sư cũng có mặt bên ngoài ngôi nhà theo lịch hẹn nhưng không thể liên lạc với những người bên trong. Không lâu sau, cảnh sát được gọi đến hiện trường.

Khi vào nhà, cảnh sát phát hiện thi thể của Siddharth ở tầng một và mẹ của cậu ở tầng hầm. Nguyên nhân tử vong chính thức sẽ do Giám đốc Pháp y xác định.

Trong thông cáo, Công tố viên Ryan cho biết, cuộc điều tra ban đầu cho thấy Arjun gần đây đã có những hành vi đáng lo ngại, trong đó có việc sử dụng Internet và ChatGPT để tìm kiếm các ý tưởng giả định hoặc những “tưởng tượng” liên quan đến việc sát hại các thành viên trong gia đình.

Tại cuộc họp báo ngày 12/8, Ryan cho rằng Arjun đã sử dụng ChatGPT để xây dựng các nội dung mang tính tưởng tượng, truyện và những câu chuyện theo phong cách tiểu thuyết Gothic. Cậu cũng đã đặt câu hỏi, tạo nhân vật và xây dựng các tình huống mà nhà chức trách nhận định có liên quan đến những lời đe dọa đối với gia đình.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà chức trách xác định Arjun đã rời khỏi nhà bằng chiếc Honda Accord màu xanh sản xuất năm 2014 của mẹ. Cảnh sát phát thông báo truy tìm và phát hiện cậu trên đường Andrew Avenue vào sáng 12/8, khi đang xử lý một cuộc gọi khác liên quan đến hệ thống báo động.

Ngoài các cáo buộc giết người và hành hung, Arjun còn đối mặt với cáo buộc sử dụng phương tiện trái phép và trộm xe cơ giới.

Arjun dự kiến được đưa ra trước Tòa án quận Concord vào ngày 13/8 với các cáo buộc giết người và hành hung. Theo Văn phòng Công tố quận Middlesex, Tòa án vị thành niên không có thẩm quyền xét xử cáo buộc giết người.

Hiện chưa rõ Arjun đã có luật sư đại diện hay chưa.

“Đây là một thảm kịch không thể diễn tả bằng lời”, Công tố viên Ryan nói. Bà cho rằng đây là một ngày đặc biệt đau buồn đối với người cha trong gia đình, cộng đồng địa phương và hệ thống trường học.

Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, trong đó có việc xác định chính xác nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Nguồn: People