Mỹ thiếu ít nhất 411.000 giáo viên nhưng 40% sinh viên mới tốt nghiệp vẫn "mắc kẹt" với những công việc tay chân, không phù hợp trình độ

Trong nhiều thập kỷ, tấm bằng đại học tại Mỹ luôn được coi là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa vào tầng lớp trung lưu với lời hứa hẹn về mức lương cao và sự ổn định. Tuy nhiên, bước sang nửa đầu năm 2026, niềm tin này đang bị lung lay dữ dội. Một làn sóng khủng hoảng mới đang càn quét các bang từ California đến New York khi hàng triệu sinh viên mới tốt nghiệp nhận ra rằng thị trường lao động mà họ hằng mơ ước đã bị AI thay đổi hoàn toàn.

Theo báo cáo mới nhất từ Investopedia và dữ liệu lao động đầu tháng 4/2026, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm cử nhân mới tốt nghiệp tại Mỹ đã vọt lên mức 5,6%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn thị trường là 4,2%. Đây là một nghịch lý đau đớn, bởi theo quy luật truyền thống, trình độ học vấn càng cao thì nguy cơ thất nghiệp càng thấp.

Thực trạng này không chỉ dừng lại ở con số thất nghiệp đơn thuần. Một báo cáo từ TIME cho thấy hơn 40% cử nhân đang rơi vào tình trạng "dưới mức hữu dụng" (underemployed), tức là họ sở hữu bằng đại học nhưng phải làm những công việc chân tay hoặc dịch vụ không yêu cầu bằng cấp để trang trải cuộc sống.

Nhiều cử nhân tại Mỹ đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi tấm bằng đại học không còn là tấm vé bảo đảm cho một công việc văn phòng ổn định

Sự quay lưng của thị trường bắt nguồn từ việc AI đã "nuốt chửng" các công việc sơ cấp (entry-level jobs). Trước đây, những vị trí như phân tích dữ liệu cơ bản, trợ lý luật sư, thiết kế đồ họa sơ cấp hay biên tập nội dung là "vùng đệm" để sinh viên mới ra trường học việc. Giờ đây, các mô hình ngôn ngữ lớn và công cụ tự động hóa đã thực hiện những tác vụ này với độ chính xác cao và chi phí gần như bằng không. Khi các "nấc thang đầu tiên" của sự nghiệp biến mất, sinh viên mới tốt nghiệp rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã. Họ không có việc làm vì thiếu kinh nghiệm, nhưng lại không thể tích lũy kinh nghiệm vì vị trí đó đã bị AI thay thế.

Theo phân tích từ The Economic Times, các công ty công nghệ và tài chính tại Mỹ đang giảm tới 25-30% chỉ tiêu tuyển dụng thực tập sinh. Tại sao phải thuê một cử nhân chưa có kinh nghiệm để làm các việc như tóm tắt văn bản, phân tích dữ liệu cơ bản hay viết code sơ cấp, khi các mô hình AI năm 2026 có thể làm điều đó trong vài giây với sai số gần như bằng không? Sự biến mất của các nấc thang khởi đầu này tạo ra một "vực thẳm" kinh nghiệm mà bằng cấp đơn thuần không thể khỏa lấp.

Hệ quả là một làn sóng "trốn chạy" vào giáo dục cao học đang bùng nổ. Thay vì đối mặt với thị trường việc làm khắc nghiệt, số lượng hồ sơ đăng ký vào các trường luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh hay các bậc học chuyên sâu tăng mạnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo đây có thể là một "cú lừa" mang tính hệ thống. Tiếp tục học lên cao chỉ là giải pháp tình thế nhằm trì hoãn thất nghiệp nhưng điều này lại vô tình tạo ra tình trạng "lạm phát bằng cấp" và khiến nợ sinh viên - thứ vốn đã là gánh nặng tại Mỹ càng trở nên trầm trọng.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này đến từ sự lệch pha giữa chương trình đào tạo và tốc độ phát triển của công nghệ. Nhiều đại học truyền thống vẫn đang giảng dạy những kỹ năng mà AI có thể thực hiện trong vài giây. Trong khi đó, các doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon hay Phố Wall đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tuyển dụng dựa trên kỹ năng thực tế (skill-based hiring) thay vì danh tiếng của trường đại học.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tiêu chí tuyển dụng, đặt năng lực thực chiến lên trên các giá trị học thuật thuần túy

Trước thực tế này, các chuyên gia giáo dục tại Mỹ đang rốt ráo đề xuất các giải pháp mang tính cấu trúc. Một xu hướng đang được thảo luận mạnh mẽ là kêu gọi Gen Z quay lại với các ngành nghề "con người thực" mà AI chưa thể chạm tới. Ví dụ, trong khi các ngành văn phòng bão hòa, nước Mỹ lại đang thiếu hụt trầm trọng tới 411.000 giáo viên và hàng trăm ngàn nhân viên y tế, điều dưỡng.

Các trường đại học hàng đầu bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng "tái định nghĩa cử nhân". Thay vì đào tạo những "cỗ máy giải quyết bài tập", giáo dục đang chuyển hướng sang mô hình cộng tác "con người - AI". Sinh viên không còn được dạy cách viết một bản báo cáo mà được dạy cách điều phối hệ thống AI để tạo ra những chiến lược phức tạp, đòi hỏi tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp - những thứ mà máy móc chưa thể tự quyết định.

Nếu bạn đang là sinh viên hoặc sắp bước chân vào thị trường lao động trong kỷ nguyên AI 2026, hãy nhớ rằng tấm bằng đại học giờ đây chỉ là vạch xuất phát, không còn là đích đến an toàn.

Một, hãy chấp nhận rằng AI sẽ là đồng nghiệp chứ không phải đối thủ. Thay vì bài trừ, hãy học cách làm chủ các công cụ AI trong lĩnh vực của mình để tối ưu hóa năng suất.

Hai, tập trung vào những kỹ năng "vĩnh cửu" mà AI khó thay thế như khả năng đàm phán, trí tuệ cảm xúc, tư duy chiến lược và sự khéo léo trong các công việc thực tế.

Ba, đừng coi thường những ngành nghề thực tiễn. Đôi khi, một chuyên gia kỹ thuật cao cấp hoặc một nhân viên y tế có kỹ năng tay nghề tốt lại có vị thế vững chắc hơn nhiều so với một cử nhân kinh tế chỉ biết làm những công việc giấy tờ vốn đã lỗi thời.

Bằng đại học không biến mất, nhưng giá trị của nó đang được định nghĩa lại. Nó không còn là tấm vé vàng để bạn ngồi yên một chỗ mà là nền tảng để bạn không ngừng tái cấu trúc bản thân trong một thế giới mà sự thay đổi là hằng số duy nhất.

Theo Investopedia, TIME, Goldman Sachs