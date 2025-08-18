Ở tuổi 44, Mỹ Tâm vẫn khiến người hâm mộ choáng ngợp vì giọng ca và nhan sắc rực rỡ

Xuất hiện trong một sự kiện cuối tuần qua, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của mình sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ bởi giọng hát nội lực, truyền cảm cùng vẻ ngoài tươi trẻ, duyên dáng của mình.

Dù chỉ được ghi lại qua những khung hình camera thường, nhan sắc của “họa mi tóc nâu” vẫn nổi bật với làn da rạng rỡ, thần thái cuốn hút. Ngay giây phút Mỹ Tâm xuất hiện, tất cả khán phòng như vỡ òa, không thể tưởng tượng vóc dáng và nhan sắc ấy lại đến từ nữ ca sĩ đã bước vào tuổi ngoài 40. Không cần đến lớp filter nào, Mỹ Tâm vẫn toát lên nét đẹp duyên dáng, đầy sức sống khiến công chúng không tiếc lời khen ngợi.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ trình diễn 3 ca khúc: “Cứ Vui Lên”, “Hẹn Ước Từ Hư Vô” và “Giấc Mơ Tình Yêu” gắn liền với tên tuổi mình. Trong đó ca khúc “Cứ Vui Lên” được cô sáng tác trước thềm My Soul 1981 mùa 3 tổ chức tại Hồ Tràm, Mỹ Tâm bật mí, cô lựa chọn ca khúc “Cứ Vui Lên” để thể hiện trong sự kiện lần này cũng vì giai điệu và câu từ của ca khúc rất hợp với không khí ngày hôm ấy. Những bản tình ca quen thuộc, qua giọng hát sâu lắng và cảm xúc của Mỹ Tâm, đã khiến cả khán phòng lặng đi để lắng nghe. Không khí như chậm lại, từng lời ca vang lên chạm đến trái tim người nghe, gợi nhắc về những ký ức âm nhạc đầy cảm xúc.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại chương trình một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của cô trong lòng công chúng, không chỉ là một giọng ca đặc biệt của V-pop, mà còn là biểu tượng về sự bền bỉ, duyên dáng và sức sống mãnh liệt của người nghệ sĩ đích thực.

Sự kiện Mỹ Tâm tham gia lần này mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, giúp tất cả mọi người mạnh mẽ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tại sự kiện, Mỹ Tâm nhấn mạnh: “Tâm luôn tin rằng những giá trị chân thành sẽ chạm đến trái tim”.

Mỹ Tâm diện mẫu váy trễ vai màu hồng phấn với phom dáng chữ A xòe nhẹ, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào và nữ tính. Thiết kế nổi bật với bề mặt được xử lý bằng những lớp nếp gân ngang tinh tế, kết hợp ánh nhũ nhẹ giúp trang phục bắt sáng đẹp mắt dưới ánh đèn. Cô chọn kiểu tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng và phối cùng phụ kiện tối giản, tất cả tạo nên diện mạo thanh lịch, trẻ trung và đầy cuốn hút, rất phù hợp với không khí gần gũi, ấm cúng của sự kiện hôm ấy.

Ngoài ra, tại sự kiện, Mỹ Tâm còn "bật mí" kế hoạch sẽ tổ chức một liveshow quy mô lớn trong thời gian tới. Dù chưa tiết lộ chi tiết, cô cho biết ê-kíp đã bắt tay lên ý tưởng và hứa hẹn chương trình sẽ không kém phần ấn tượng so với liveshow "Tri âm" thu hút hơn 30.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào năm 2022. Nữ ca sĩ nói thêm cô vừa kết hợp với SeABank ra mắt thẻ quốc tế visa SeASoul với thông điệp “Tri Ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm” mong muốn dành cho khách hàng và những người yêu thích âm nhạc Mỹ Tâm.