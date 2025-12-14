Mỹ Tâm đưa hình ảnh bên Mai Tài Phến lên màn hình lớn, 40.000 khán giả reo hò không ngớt

Tối 13/12, live concert Mỹ Tâm 2025 – See The Light chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 40.000 khán giả. Đây là liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, đồng thời đưa cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức ba liveshow tại Mỹ Đình, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt.

So với Tri Âm – liveshow từng được xem là chuẩn mực của concert cá nhân tại Việt Nam, See The Light được đầu tư mạnh mẽ hơn về quy mô và trải nghiệm. Sân khấu rộng hơn 75 m, catwalk dài trên 40 m, hệ thống màn hình LED với tổng diện tích khoảng 1.650 m² cùng âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hơn 1.000 nhân sự đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để hoàn thiện toàn bộ phần kỹ thuật cho chương trình.

Ngay từ những phút đầu, Mỹ Tâm đã dẫn dắt khán giả bước vào hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối những ca khúc gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Các bản hit quen thuộc được làm mới trong phối khí, tạo cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ, giúp không khí concert nhanh chóng được đẩy lên cao.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn xảy ra khi Mỹ Tâm thể hiện ca khúc “Nơi mình dừng chân” – nhạc phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Khi giai điệu vang lên, hình ảnh chung của cô và diễn viên Mai Tài Phến trong bộ phim bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu, khiến cả sân vận động Mỹ Đình lập tức reo hò, vỗ tay không ngớt.

Trước phản ứng kéo dài của hàng chục nghìn khán giả, Mỹ Tâm mỉm cười chia sẻ: “Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Bạn ấy có ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi, hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy”.

Màn hình xuất hiện ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Lời nói nửa đùa nửa thật của nữ ca sĩ được xem như một sự xác nhận ngầm về việc Mai Tài Phến có mặt tại concert. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ, khiến không khí đêm nhạc thêm phần gần gũi và bùng nổ.

Sau phần trình diễn giàu cảm xúc, concert bước vào cao trào với loạt ca khúc sôi động, giàu năng lượng. Đặc biệt, màn mashup “Anh đợi em được không – Đưa nhau đi trốn” và “Xích Lô – Đi theo bóng mặt trời” cùng rapper Đen đã tạo nên một trong những phần trình diễn được khán giả hưởng ứng mạnh mẽ nhất. Hai cá tính âm nhạc khác biệt nhưng hòa quyện tự nhiên, mang đến không khí vừa phóng khoáng, vừa ấm áp.

Trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ hàng đầu khi làm chủ sân khấu quy mô lớn, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh và duy trì kết nối chặt chẽ với khán giả. Khi gặp sự cố kỹ thuật với tai nghe in-ear trong lúc trình diễn, cô thẳng thắn chia sẻ và quyết định hát lại để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán đài.

Phần cuối chương trình là khoảnh khắc ánh sáng 360 độ được kích hoạt đồng loạt quanh sân vận động Mỹ Đình, tạo nên hiệu ứng thị giác choáng ngợp. Cả không gian bừng sáng trong tiếng reo hò và pháo tay kéo dài, khép lại một đêm diễn giàu cảm xúc.

Hình ảnh Mỹ Tâm đạp xe giữa sân vận động, tiến đến chào từng khu vực khán giả đã trở thành cái kết nhẹ nhàng nhưng đầy dư âm cho See The Light. Không chỉ là một live concert hoành tráng, đêm nhạc còn cho thấy sự bền bỉ, nghiêm túc và khả năng không ngừng làm mới mình của Mỹ Tâm sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật.



